Daniel Jacobs vs Chavez Jr LIVE en ligne sur Internet

Ancien champion poids moyen IBF et WBA Daniel Jacobs de Brownsville, New York, affrontera l’ancien champion des poids moyens de la WBC Julio Cesar Chavez du Mexique dans un combat de 12 rondes de poids moyen super-moyens à Phoenix, Arizona, ce vendredi 20 décembre.

Regardez Jacobs vs Chavez Jr LIVE en ligne

Le combat peut être vu en direct aux États-Unis par DAZN, tandis que les fans du Royaume-Uni peuvent le regarder sur les chaînes Sky Sports. Au Mexique, vous pouvez regarder la chaîne 5 à la télévision et l’application TUDN sur Internet. En Amérique latine, ce sera sur ESPN Play.

Daniel Jacobs contre Julio Césara Chávez Jr LIVE

Jacobs Il s’est battu pour la dernière fois en mai lorsqu’il a abandonné une décision unanime à Canelo Alvarez. Chavez Il a vu l’action pour la dernière fois en août lorsqu’il a arrêté Evert Bravo en 86 secondes lors de son premier combat depuis mai 2017.

Jacobs, 32 ans, a vaincu le cancer des os il y a quelques années et monte dans le ring à 35-3 avec 29 Kos. Il a défendu son titre WBA quatre fois avant de rencontrer Gennady Golovkin et de le perdre à l’unanimité en mars 2017. Jacobs Caleb Truax a éliminé au douzième tour lors de sa première défense du titre en avril 2015, puis a arrêté Sergio Mora au deuxième tour plus tard dans l’année avant de s’arrêter. Blackberry pour la deuxième fois en septembre 2016. Au milieu, il a arrêté Peter Quillin au premier tour. Jacobs Il avait remporté le titre WBA vacant en août 2014 en arrêtant Jarrod Fletcher au cinquième tour.

Sa première défaite est venue aux mains de Dmitry Pirog en juillet 2010 quand il a été éliminé au cinquième tour lors d’un tir dans la couronne WBO de poids moyen. Jacobs Il est connu pour ses compétences en boxe, sa vitesse et sa puissance, mais son menton peut être quelque peu discutable après avoir été arrêté par Pirog et Golovkin l’a laissé tomber. Jacobs Il mesure 6 pieds 1 pouce et a une gamme de 73 pouces et a 169 cycles d’expérience à son actif depuis qu’il est devenu professionnel en 2007.

Jacobs Il a un taux de KO impressionnant de 76,3%, mais il a parcouru la distance lors de ses cinq derniers combats et deux d’entre eux ont été des défaites. Sa dernière victoire dans la grève est intervenue en septembre 2016 lorsqu’il a arrêté Sergio Mora au septième tour. Jacobs Il a affronté plusieurs adversaires de haut niveau jusqu’à présent dans sa carrière, tels que Álvarez, Derevyanchenko, Maciej Sulecki, Pirog, Quillin, Golovkin, Mora et Truax. Besoin de battre Chavez si vous vous attendez à vous battre et / ou à vous venger avec beaucoup d’argent avec Golovkin et Álvarez.

Julito, 33 ans, est revenu sur le ring en août après une mise à pied de 26 mois et a éliminé Evert Bravo en moins de 90 secondes. Son combat précédent était une décision unanime perdue face à Canelo Álvarez dans un combat où il était dominé. On sait que Chavez Il prend du poids et se concentre davantage sur ses activités en dehors du ring et son style de vie que sur l’entraînement et a combattu Bravo dans la limite des poids lourds légers de 175 lb. Ce n’est un secret pour personne que Chavez Ce n’est pas aussi bon qu’il y a quelques années et a eu des problèmes en dehors du ring.

Chavez Il a été suspendu neuf mois et a reçu une amende de 900 000 $ en 2013 pour avoir été testé positif à une substance illégale, mais a toujours un excellent dossier de 51-3-1 avec 33 Kos. Ses deux autres défaites ont été une décision unanime contre l’ancien champion des poids moyens de la WBC, Sergio Martinez, en septembre 2012 et un KO au neuvième tour aux mains d’Andrzej Fonfara en avril 2015. Cependant, Chavez Il avait Martinez en difficulté et en grande difficulté au dernier tour de son combat pour le titre avant que la cloche ne sauve Martinez. Cependant, contre Fonfara, Chavez Il a subi une petite raclée.

Quant à la taille, Chavez C’est un type de taille décente, car il mesure 6 pieds de haut avec une gamme de 73 pouces, donc il a un bord haut d’un demi-pouce Jacobs Avec la même portée. Chavez Il a un pouvoir décent dans ses poings avec un taux de KO actuel de 59%. C’est un boxeur puissant avec un menton assez solide et il est difficile de le tenir à distance lorsqu’il décide de relâcher ses mains. La plupart de ses coups de grâce viennent dans une accumulation de coups de poing au lieu d’un simple coup de poing et il est implacable quand il est à son meilleur.

Un Chavez Il aime exercer une pression sur le corps et la tête et continuer à bouger jusqu’à ce qu’il renverse enfin son adversaire. Il a boxé 305 rounds depuis ses débuts professionnels en 2003, il a donc beaucoup d’expérience avec ses plus grandes victoires à ce jour sur Brian Vera (deux fois), Andy Lee, Marco Antonio Rubio, Peter Manfredo Jr. et John Duddy. Il s’est également battu pour un match nul en six manches avec Carlos Molina en 2005.

Prédiction…

Chavez Il a perdu de la vitesse et son dévouement au sport a été remis en question. Il avait l’air bien à son retour contre Bravo il y a quelques mois, mais il était un adversaire trié sur le volet et un bâtisseur de confiance. Jacobs C’est un excellent boxeur complet, mais il peut avoir un menton quelque peu discutable. Si cela finit par être un match de boxe, Jacobs Cela a l’avantage, mais si ça devient un combat, ça pourrait être intéressant. Personne ne sait vraiment à quel point c’est sérieux Chavez à propos de sa carrière, mais s’il n’est pas complètement préparé et en pleine forme, il ne battra pas Jacobs. En fait, même si vous vous concentrez sur la tâche à accomplir, je pense Jacobs fera assez pour gagner le W.

Résumé et répétition:

INCROYABLE Défaite qui s’est terminée par TRIFULCA dans les Gradins 😱😱😱!

[Vídeo] Gagnant, résumé et répétition Julio César Chávez Jr vs Daniel Jacobs Fight Box 2019

#JacobsChavezJr #ChavezJacobs

👇👇👇

Publié par FulBox le vendredi 20 décembre 2019