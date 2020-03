Daniel Sturridge parie qu’il signerait pour Séville et ne pourra plus jouer dans quatre mois

Celui qui était un joueur de Liverpool Il était sur le point de rejoindre l’équipe hispanique sur le marché d’hiver de 2018. Sa signature pour le Séville Quoi Daniel Sturridge Il a demandé à son frère et à plusieurs autres personnes de parier sur elle. Bien que l’attaquant de 30 ans Il a déjà été puni pour avoir révélé des informations privilégiées à but lucratif, la Fédération anglaise a fait son chemin et a fait imposer au comité d’appel une peine plus lourde.

«La Commission de recours convient avec la FA que la sanction initiale infligée à Sturridge était excessivement clémente et, par conséquent, a augmenté son interdiction de jouer de deux semaines à quatre mois», A déclaré l’agence Saïd. Outre cette peine, qui aura «un effet mondial», l’amende infligée à l’agresseur a doublé, atteignant 171 000 euros.

Après ce qui s’est passé, Daniel Sturridge est parvenu à un accord avec le Trabzonspor, club arrivé en août dernier, pour résilier son contrat. “Ma saison est finie et je suis dévasté. Je ne pense pas qu’il soit acceptable pour moi d’accepter des salaires d’une équipe que je ne peux pas cotiser en raison de la sanction. J’ai conclu un accord mutuel avec Trabzonspor pour résilier mon contrat », a-t-il déclaré. “Nous tenons à remercier Daniel Sturridge pour sa contribution à notre club et lui souhaitons plein succès dans sa carrière.», La peinture ottomane lui a dit au revoir.

Ceux qui ont parié que Daniel Sturridge signerait pour Séville ont fini par perdre de l’argent

En plus de son frère Leon, les personnes directement ou indirectement liées au joueur parient plus de 16 000 euros et a essayé de parier les autres 23 500 en janvier 2018. Enfin, la signature de Sturridge pour Séville ne s’est pas concrétisée et elle a fini par appeler, sous forme de prêt, West Bromwich Albion. S’ils avaient terminé dans l’équipe andalouse, les parieurs auraient mis plus de 360 000 euros.