Danny Garcia vs Ivan Redkach EN DIRECT Heure, chaîne, où regarder Fight Box 2020

Le samedi 25 janvier Danny Garcia (35-2, 21 KO) a deux adversaires en tête. Aucun ne sera dans le ring avec lui. Expulsé des catégories livre par boxe livre, Garcia espère convertir une performance dominante sur Ivan Redkach (23-4-1, 18 KO) dans un méga combat avec Errol Spence ou Manny Pacquiao.

Time and Channel Danny Garcia vs Ivan Redkach

Siège: Barclays Center, New York, États-Unis

Heure: 19h00 PT / 22h00 HE aux États-Unis. 21h00 au Mexique. 23h00 de Porto Rico.

Chaîne: ShowTime aux États-Unis. ESPN en Amérique latine.

Danny Garcia vs Ivan Redkach LIVE

Cibler les combats compétitifs n’a jamais été exactement le M.O. de Garcia de peur qu’il n’y ait quoi que ce soit de lucratif pour lui qui semble être exactement ce que Spence et Pacquiao offrent. Cela fait trois ans, Garcia C’était (quoique à contrecœur) un élément fixe parmi l’élite du sport. Mais après avoir été relevé de cette position élevée après les défaites contre Keith Thurman et Shawn Porter, des années de vivre quelques bonnes victoires en 2013 semblent remonter à des années. Sa récente note de 2-2 remonte à 2017. Et dommage vu son talent, qui allie puissance stellaire et équilibre impeccable, l’ensemble est inférieur à la somme de ses pièces quand il s’agit de Garcia.

Cette période de 14 mois, il a vu Garcia exploiter Amir Khan et frapper Lucas Matthysse valait la peine d’être envisagé. Cela a également rendu sa chute du malheur beaucoup plus épique. Même biblique. Parce que Lucifer pourrait être un bon parallèle à la haine avec laquelle Garcia et son camp (c’est-à-dire son père) a été reçu par la communauté de boxe. Étiqueté comme le “cueilleur de cerises” pour avoir passé les commandes d’Al Haymon et constamment bâillonné pendant cette saga de “ils ne gagneront pas” avant leur combat avec Thurman. Angel Garcia Il a juré que son fils était un cadeau de Dieu pour la boxe. Et les fans du combat se sont précipités pour souligner la contradiction d’une telle déclaration avec ce qui se passait sur le ring. Pour commencer, ce vol aux dépens de Mauricio Herrera.

Ce fut la première action de Garcia depuis qu’il a vaincu Matthysse. Herrera n’était pas encore connu comme le spoiler divisionnaire, mais était un officier inopiné qui a combattu à égalité avec les hommes de niveau intermédiaire sur ESPN. Mais il n’y a pas eu d’ajustement pour Garcia. L’attaque maladroite de Herrera a confondu la superstar jusqu’à ce qu’elle atteigne un verdict de décision chanceux qui hante toujours l’héritage de Garcia. Toujours suspendu à sa ceinture, Garcia n’a pas eu l’occasion de les défendre la prochaine fois qu’il s’est engagé à combattre Rod Salka, un boxeur considérablement plus petit, dans une confrontation si pauvre que la WBC et la WBA ont refusé de le sanctionner.

À ce stade, la division poids welter junior était toujours à la mode. Alors Garcia Il ne pouvait pas éviter les grands noms pour toujours. Pour ouvrir 2015, il a affronté Lamont Peterson, un champion respectable. La compétition était assez équitable, mais Peterson a terminé le plus fort entre les deux et cela a peint une scène terrible lorsque Garcia a pris une décision majoritaire. Mais la vraie histoire était que, sans raison, Garcia demanda un poids. Cela signifiait pas de ceintures de ligne, pas d’unification. Non-sens, comme elles le sont souvent, ces ceintures brillantes signifient beaucoup pour la base de fans de la lignée principale, qui les considère comme le but ultime du sport: remporter le titre et être le meilleur. Trahison de Garcia C’était un autre péché grave.

Les ceintures ne signifiaient clairement rien pour Garcia car il était passé au poids welter (147 livres). Dans la division sportive la plus glamour, la pression pour une action de haut niveau n’a fait qu’augmenter, en particulier contre Thurman. Mais Garcia il a seulement offert un combat avec Paul Malignaggi et, pire encore, avec Robert Guerrero, que Thurman avait vaincu l’année précédente. Le temps de Garcia entre les combats est devenu plus long, attendant 10 mois complets avant de finalement frapper un TKO sur le grognement PBC Samuel Vargas.

Ce n’est qu’au printemps 2017 que les fans ont Garcia-Thurman. Mais franchement, quel que soit le résultat, peu importe à quel point Garcia a géré les choses avec Thurman, cela ne serait jamais suffisant. Sa réputation était tachée. Toute perte était tout ce dont ses détracteurs avaient besoin. Il avait été dénoncé, comme ils aiment à le dire. Non seulement parce que Thurman était un excellent combattant, mais parce qu’il a montré que l’intelligence de la boxe était correcte tout le temps: chaque toucher doux, tous les combats à proximité, n’étaient pas des événements isolés, mais une excellente reconnaissance des modèles d’esprit de ruche dans les réseaux social.

Trois ans après, Garcia Il n’a concouru que trois fois de plus. Perdant deux fois, en deçà des seuls noms notables qu’il a affrontés depuis qu’il a rejeté Matthysse. Son dernier combat a été une grève sur Adrián Granados, un coup du même tissu qui Redkach: le type d’adversaire lourd adapté à Garcia. La formule fonctionnait avant, pourquoi pas encore?

En juin dernier, Redkach, 33 ans, regardait le canon de la même arme. Devon Alexander était un concurrent établi dans la recherche d’un puncheur limité pour gagner du terrain. Redkach c’était son homme, mais une paire de mains gauches a changé le script en faveur de Redkach, gagnant par KO au sixième tour. Pas mal pour ses débuts en poids welter.

Devenir professionnel en poids léger avec un battage médiatique considérable, Redkach C’était un frappeur décent. Mais déchiffrer un technicien robuste comme Alexander était plus que ce que ses plus grands fans auraient pu imaginer. Il a enchaîné trois victoires consécutives. Mais extrayez un autre inconfort de Redkach Ce ne sera pas facile pour votre entraîneur Shane Mosley. En poussant ces trente-quelque chose, il ne reste pas grand-chose pour un combattant à part son pouvoir. Cela pourrait être pour le plus grand plaisir de Redkach.