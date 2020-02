Danny Rose s’en prend au patron de Tottenham, Jose Mourinho, pour ne pas lui avoir “donné la même chance que tout le monde”

Danny Rose a accusé Jose Mourinho de ne pas lui donner la même chance que les autres joueurs de Tottenham.

L’arrière complet a rejoint Newcastle en prêt en janvier après avoir trouvé des opportunités limitées sous le patron des Spurs.

Le joueur de 29 ans a fait 16 apparitions avant que Mourinho ne soit embauché le 20 novembre mais en a fait seulement cinq après son arrivée.

. – .

Danny Rose n’a joué que cinq fois sous Jose Mourinho

“Je pense que je n’ai pas eu autant de chance que tout le monde dans le backline”, a déclaré l’arrière gauche à BBC Radio 5 Live.

«Je voulais jouer pour lui.

«Je savais après un mois [of Mourinho joining] Je n’allais jamais jouer. Il était difficile de s’entraîner en sachant que je n’allais pas jouer.

«Cela n’a pas fonctionné, mais le plein respect pour lui et ce qu’il fait au club. Il a pris le relais avec le club à 12 points de Chelsea [now in fourth place] et maintenant c’est quatre.

“Je dois être honnête, je pensais que je continuerais à jouer.”

. ou concédants de licence

Jose Mourinho a été nommé par Tottenham le 20 novembre

Rose a été exclu de leur tournée de pré-saison en Asie car il semblait qu’il déménagerait ailleurs, mais a réaffirmé son engagement à voir son contrat à Tottenham.

Il est parti pour jouer régulièrement en équipe première avec Newcastle dans l’espoir d’obtenir une place dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

Il a ajouté: «J’ai eu la chance de jouer semaine après semaine. Je veux jouer au football à nouveau – avec les euros en été, je veux me mettre dans la fenêtre.

Jamie O’Hara dit que Jose Mourinho peut gagner un trophée chez Spurs

«Si je vais à Newcastle et que je fais bien, ils peuvent penser que c’est ce que l’on attend de moi. Mais si je ne réussis pas bien, ils pourraient penser que Tottenham avait raison de me laisser partir.

“J’ai beaucoup à faire là-dessus, mais je suis confiant en mes capacités et je sais que je vais bien faire.”

.