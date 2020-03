Dans la réduction des salaires, elle ne peut pas être mesurée avec le même bâton, estime Manuel Lapuente

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 31 mars 2020, p. a10

Étant donné la possibilité que tous les clubs mexicains décident de réduire les salaires de leurs joueurs, en raison de la pause dans la Liga Mx en raison de la pandémie de coronavirus, l’ancien entraîneur national Manuel Lapuente a assuré que dans le football tricolore, il ne peut pas être mesuré avec le même Elle varie, car il existe des différences de salaires très marquées, même au sein des mêmes équipes.

Vendredi dernier, Grupo Orlegi a annoncé une baisse de salaire dans les équipes de ses équipes de première division Santos Laguna et Atlas, ainsi que dans le Tampico Madero, de la Ligue de l’Ascension, bien qu’il ait précisé que cette baisse ne serait que temporaire.

De même, les Coqs Blancs de Querétaro ont annoncé la semaine dernière qu’ils ne paieraient à leur personnel qu’un pourcentage de leur salaire tant que les aléas de la santé dans le pays dureraient et que lorsque la situation se serait normalisée, ils retourneraient leur plein salaire.

À leur tour, les Pumas de l’UNAM, ainsi que les clubs de León, Necaxa et Atlético de San Luis ont indiqué lundi qu’ils commenceraient à réduire les salaires de leurs joueurs. Bien que tous aient précisé qu’ils reviendront pour payer l’intégralité du salaire lorsque la situation redeviendra normale.

Même dans d’autres pays, des membres d’équipes importantes telles que Barcelone, d’Espagne, et le Bayern Munich, d’Allemagne, ont accepté une baisse de leurs salaires afin de minimiser les dommages que la crise causée par l’épidémie de Covid-19 pourrait causer à leur clubs.

Bien qu’il ait applaudi ces mesures, l’ancien entraîneur d’équipes telles que America et Puebla a souligné qu’au Mexique, il ne peut y avoir de telles réductions drastiques, car il n’y a aucun point de comparaison entre ce que gagnent ceux qui jouent en Europe et ce que ceux qui jouent dans la Ligue Mx reçoivent Ils sont bien au-dessus de ce que les footballeurs reçoivent dans notre pays, ce sont des millionnaires et ceux d’ici n’en ont pas, ceux ici ont besoin de ce sport pour vivre.

Cependant, il a estimé que les joueurs mexicains “devraient être plus empathiques avec la situation actuelle et accepter une baisse de leurs salaires au profit de leurs clubs, car s’il n’y a pas d’émissions et qu’il n’y a pas de billets dans les stades, évidemment ils n’auront aucun revenu et cela leur coûtera beaucoup de travail pour payer les salaires, qui dans de nombreux cas sont très élevés.

Il est essentiel que les footballeurs fassent leur part, je pense qu’il serait très intéressant pour eux d’accepter (la baisse des salaires), car ils sont enfermés dans leur maison et en réalité ils n’auraient pas à facturer ces jours-ci, il ne serait donc pas mauvais pour eux de le faire un sacrifice, un petit effort pour leurs clubs et leur public, qui les apprécient tant, a déclaré Lapuente.

Il a également exprimé l’avis que cette réduction devrait être conforme aux perceptions de chaque élément, car il ne serait pas juste que ceux qui gagnent moins soient privés de la même chose que ceux qui gagnent plus. Ce thème doit être réalisé de manière personnalisée.

