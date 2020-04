Dans l’ambiance de la passe paralympique, dit Nely Miranda

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Dimanche 26 avril 2020, p. a11

Le report des Jeux paralympiques de Tokyo à 2021 en raison du coronavirus donnera à la nageuse Nely Miranda l’opportunité de demander sa qualification pour la joute, qui atteindrait 48 ans.

Bien que la multi-médaillée paralympique et mondiale se réaffirme motivée à le faire, elle souligne qu’elle doit surmonter une série de complications dans son système nerveux, conséquence d’une chute de l’échelle qui l’a quittée tétraplégique il y a 20 ans. Mais surtout, vous devez évaluer si vous êtes en train de réaliser une évolution, car cela garantit que vous êtes venu au sport adapté pour prendre votre handicap en bonne santé et non pour l’aggraver.

Nely avait été confinée chez elle à Veracruz depuis avant les recommandations de sécurité sanitaire. Il avait été maintenu avec des thérapies à domicile.

Je sais que ce ne sera pas facile parce que je commence pratiquement par la rééducation, je ne suis pas à 100%, mais j’ai l’esprit et l’intention de donner le meilleur de moi-même et de chercher ce laissez-passer tant attendu, a déclaré l’athlète, qui, incapable de retourner au agua, en raison de l’enfermement, travaille avec des ligues, comme de nombreux nageurs.

Depuis Lima (Jeux parapanaméricains de 2019), je voulais être actif, mais les médecins ne m’ont toujours pas donné l’autorisation de concourir, comme je le fais maintenant, seulement avec la réserve que je dois commencer par des zéros. Ça va être un peu fastidieux, mais je sais que rien n’est impossible.

Il a rappelé qu’avant les Jeux paralympiques de 2016, les crises avaient augmenté et que tout avait entraîné une chirurgie cervicale en janvier 2018, il a donc plus de deux ans en rééducation. J’ai convulsé à l’intérieur de la piscine, ils ont dû me sortir (à Rio). J’ai continué et ce n’était pas la médaille à laquelle je m’attendais, c’était la médaille de bronze, mais ça avait le goût d’or sachant le processus dans lequel j’étais.

Ensuite, ils ont fait toutes les études pour déterminer ce qui devait être fait et ce qui se passait. L’opération a été réussie, seule la crise est venue, ils ont donc dû me mettre dans le coma et au lieu de deux, j’ai fini par 16 jours d’hospitalisation.

Résultat, le processus de rééducation, estimé à six mois, a été prolongé jusqu’à présent, bien qu’il souligne que jusqu’à présent cette année il n’en a présenté aucun et se déroule pas à pas, avec une thérapie et contrôlé avec des médicaments.

