Dans l’histoire de Chris Jericho “ terrifié ”, laissant la légende de la boxe Mike Tyson l’assommer à la WWE

Pour un fan qui ne connaît pas mieux, il peut sembler que Mike Tyson étant au WWE Hall of Fame est un peu étrange.

Iron Mike est, bien sûr, une légende de la boxe. L’un des poids lourds les plus meurtriers et polarisants que le sport ait jamais vu et un homme qui est devenu un nom familier au-delà du ring.

Mike Tyson a assommé Chris Jericho lors d’un épisode de RAW et le lutteur a dit plus tard qu’il devait être fou pour le permettre

À une époque où Tyson était toujours en lice pour les titres des poids lourds, la WWE était enfermée dans une guerre avec la WCW pour la suprématie de lundi soir.

La WWE avait perdu pendant 83 semaines consécutives dans la guerre des classements avant d’obtenir sa prochaine victoire. Et l’homme qui les a aidés à renverser la vapeur était Mike Tyson.

L’ancien champion incontesté des poids lourds a accepté de travailler avec la WWE et a joué en tant qu’arbitre invité spécial à WrestleMania 14 dans le classique entre Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin qui a vu ce dernier remporter son premier titre mondial.

Dans la continuité de cet élan échangiste, Tyson est apparu à l’occasion à la WWE. Il a été intronisé au Temple de la renommée en 2012, mais en 2010, il a effectivement participé à un match aux côtés de Chris Jericho sur RAW.

Ils ont affronté les champions de l’Unified Tag Team, D-Generation-X, le groupe Tyson avait tourné le dos quand Austin a remporté le titre se réunissait à nouveau, mais il y avait une torsion en magasin.

Jericho était le talon total à ce stade et allait évidemment pousser Tyson trop loin dans la nuit.

Les gars avaient imaginé un endroit où Tyson “assommerait Jericho” sur RAW, mais Jericho était terrifié que cela se produise. Après tout, qui savait si Tyson avait un coup de poing «fonctionnel» ou s’il était juste légitime.

“Au moment où il m’a balancé dessus, je lui ai dit:” Attends juste que je lève les mains en l’air et balance “, a déclaré Jericho au Las Vegas Review-Journal.

“Le temps s’est arrêté. Je suis l’homme le plus fou de la planète en ce moment, car j’attends qu’Iron Mike Tyson me frappe.

«Je pensais« je vais le laisser le faire. Avec un peu de chance, il va le faire correctement. Mais s’il est fou? Et s’il manque? “

Heureusement pour Jericho, Tyson a parfaitement exécuté le coup de poing, mais la précision avec laquelle il l’a fait a encore plus terrifié Jericho.

“Il m’a à peine effleuré, mais j’ai senti un vent passer par mon visage”, a déclaré Jericho. “C’est à quelle vitesse il a balancé. C’était comme un «Swoosh!» Qui balance si fort et laisse une traînée de vapeur?!

«Il était si rapide et si puissant. Je ne pouvais pas imaginer à quel point il était puissant 20 ans plus tôt », se souvient Jericho.

The Ring Magazine via .

Mike Tyson était l’homme le plus redouté de la planète depuis une génération

Une fois que vous acceptez d’être frappé par Tyson – réel ou faux – soudain, vous n’avez plus rien à craindre, du moins dans l’esprit de Jéricho.

“Rien ne pourra plus jamais me faire peur, après avoir été face à face avec Mike Tyson, sachant qu’il va me frapper dessus et lui donner 100% de confiance qu’il ne va pas m’assommer et me tuer.”

Tyson, maintenant âgé de 53 ans, a montré récemment qu’il était toujours un homme très, très effrayant, tout bien considéré.

Jericho avait en fait Tyson sur son podcast en 2017, mais Iron Mike n’avait pas grand-chose à dire. Il n’était visiblement pas d’humeur à parler et Jericho a été forcé de reconnaître ce fait auprès de ses fans.

“Il ne voulait pas parler. Il me donnait des réponses en un mot. Devine quoi? Je dois avoir un spectacle. Alors tu sais ce que j’ai décidé? D’accord, Mike. Tu ne veux pas me parler? Vous pouvez vous asseoir et écouter pendant que je vous parle. Et c’est ce qui s’est passé.

Mike Tyson a participé à WrestleMania 14 et s’est associé à DX

«Quarante minutes de moi parlant, sept minutes de lui donnant des réponses en un mot, et nous en avons eu un spectacle. C’était génial? Je ne suis pas sûr que c’était génial. Mais était-ce un excellent test pour moi en tant qu’enquêteur? De loin.”

Pourquoi Tyson ne voulait pas parler reste tout à fait un mystère, mais nous pouvons imaginer que Jéricho pourrait ne pas vouloir reprendre ce coup de poing après cette épaule froide!

.