Dans ses condoléances, Hugo Sánchez se souvient des réalisations de Lorenzo Sanz

Journal La Jornada

Lundi 23 mars 2020, p. 4

Madrid L’annonce de la mort par Covid-19 de Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid, a ému le monde du football espagnol, en particulier ceux qui étaient liés à l’institution Merengue.

Hugo Sánchez a publié ses condoléances sur son compte Twitter, où il exprime ses sentiments pour qui il considérait son ami et pour les succès qu’il a payés pour le club, même s’il n’était pas un joueur du Real Madrid pendant la gestion de Sanz.

J’exprime ma tristesse à la mort de mon ami Lorenzo Sanz, qui a consacré sa vie à sa famille, ses amis et son bien-aimé Real Madrid. En tant que président du club, il a remporté les septième et huitième Coupe d’Europe. Mes condoléances à sa famille et aux fans de Madrid pour la malheureuse perte, a-t-il déclaré.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a assuré que les fans se souviendront toujours de Sanz comme de l’homme qui a rendu l’illusion et la joie au club et a annoncé que, dès que possible, il serait honoré.

Sanz, président entre 1995 et 2000, est décédé samedi à l’âge de 76 ans, après avoir échoué à vaincre le coronavirus pour lequel il a été admis mardi aux soins intensifs de l’hôpital Jiménez Díaz.

Le directeur général de Madrid a assuré que Sanz a consacré une bonne partie de sa vie à ce que son illusion était avec sa famille: le Real Madrid, qui est resté très présent dans ses dernières années.

Aujourd’hui, nous nous souvenons de la figure de Lorenzo Sanz, qui a été victime de cette tragédie, un président qui a apporté la Coupe d’Europe tant attendue aux fans de Madrid après 32 ans d’attente. Les Madridistas se souviendront toujours de lui comme du président qui nous a rendu l’illusion et la joie que le 20 mai 1998 à Amsterdam, a-t-il expliqué.

“Le ‘septième’ est ici. Aussi le «huitième» deux ans plus tard, en 2000 à Paris, et le Real Madrid revient pour occuper la place qui lui revient dans l’histoire. En plus de ces deux Coupes d’Europe, le club a remporté sous sa présidence une Coupe Intercontinentale, une Ligue, une Super Coupe d’Espagne, une Ligue de basket-ball et également une Coupe des Vainqueurs de Coupe d’Europe », a-t-il souligné.

Le capitaine Sergio Ramos a écrit sur Twitter: Sa mort attriste encore plus ces jours difficiles où nous sommes.

