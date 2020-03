Dans un mois, le CIO décidera de reporter le JO; Le Canada n’enverra pas de délégation

▲ Le président du CIO, Thomas Bach, a publié hier une déclaration pour exposer la position du corps.Photo .

Journal La Jornada

Lundi 23 mars 2020, p. 2

Lausanne. Les Jeux de Tokyo 2020 auront-ils lieu entre juillet et août? Sous pression, le Comité International Olympique (CIO) a ouvert la porte pour la première fois ce dimanche pour un report en raison de la pandémie de coronavirus et dispose de quatre semaines pour se prononcer, mais a prévenu qu’une annulation n’est pas à l’ordre du jour. Le Canada a annoncé plus tard qu’il n’enverrait pas ses athlètes s’ils ne reportaient pas la foire d’un an.

Nous avons entamé des discussions avec tous les partenaires pour faire le point sur l’évolution rapide de la situation sanitaire et son impact sur les Jeux Olympiques, y compris un scénario de report, a écrit le président du CIO Thomas Bach dans une lettre aux athlètes après une réunion. extraordinaire de la commission exécutive de votre instance par téléconférence.

«L’annulation des Jeux détruirait les rêves de 11 000 athlètes de 210 comités nationaux olympiques, de l’équipe de réfugiés et des athlètes paralympiques.

Sur les 11 000 sites disponibles dans 33 sports, environ 4 700 restent à définir. La vie humaine prime sur toutes choses, y compris l’organisation des Jeux, a déclaré Bach dans un communiqué.

Parmi les différents scénarios envisagés, le CIO doit décider de maintenir l’épreuve olympique aux dates prévues (24 juillet-9 août), l’option qui semble la plus improbable; le reporter de quelques mois, d’un an (2021) voire plus.

Entre-temps, le Comité olympique et paralympique canadien, appuyé par ses commissions des athlètes, les organisations sportives nationales et le gouvernement du pays, a décidé de ne pas envoyer ses représentants aux deux compétitions.

Dans un communiqué, ils ont demandé au CIO, au Comité international paralympique (CIC) et à l’Organisation mondiale de la santé de reporter la nomination japonaise d’un an. «Nous offrons tout notre soutien pour les aider dans la reprogrammation des Jeux. Rien n’est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale.

Nous félicitons également le CIO d’avoir reconnu que la sauvegarde de la santé et du bien-être des nations et la lutte contre le virus doivent être notre principale préoccupation. Nous sommes en pleine crise sanitaire mondiale qui est beaucoup plus importante que le sport, soulignent-ils.

Ces derniers jours, les demandes de report avaient été formulées de manière désordonnée, mais ce sont désormais les Comités Nationaux Olympiques (CNO), consultés en interne, qui donneront une réponse au CIO sur l’impact de la crise des coronavirus sur la préparation de leur athlètes pour les Jeux.

Le monde du sport dans son ensemble convient que les Jeux ne peuvent pas avoir lieu aux dates prévues, a souligné le président de la Fédération française d’athlétisme, André Giraud, à la suite du leadership des puissantes entités américaines de natation et d’athlétisme, ainsi que du Fédération espagnole d’athlétisme et de triathlon, qui a accepté de demander le report, ainsi que des représentants de l’Italie, de la Norvège, de l’Allemagne, du Brésil et de la Slovénie, les jours précédents.

La légende de la vitesse, Carl Lewis, a proposé de reporter la joute de Tokyo à 2022 car ce serait «plus confortable pour les athlètes, qui auraient le temps de se préparer.

Les Jeux d’été de Tokyo et les Jeux d’hiver de Pékin seraient inclus en 2022, ce serait quelque chose comme une année olympique festive, a ajouté le vainqueur de neuf médailles d’or.

Il a noté que je pense qu’il est vraiment difficile pour un athlète de se préparer, de s’entraîner, de maintenir sa motivation en cas d’incertitude totale.

Une enquête réalisée auprès de ses compatriotes destinés à participer aux prochains Jeux et publiée ce dimanche offre des résultats qui vont dans le sens de Lewis.

Sur les 300 athlètes interrogés par l’US CON, 70% préfèrent que les Jeux soient reportés.

Les athlètes veulent faire partie de la solution pour garantir le succès des Jeux, a déclaré un communiqué de Global Athlete. Mais étant donné les restrictions actuelles qui limitent les événements publics, ainsi que la fermeture des installations d’entraînement et des frontières, les athlètes n’ont pas la capacité de se préparer adéquatement à ces Jeux, et leur santé et leur sécurité doivent passer avant tout.

Pour sa part, l’IPC a noté que, comme vous pouvez l’imaginer, le changement de date potentiel pour les Jeux Olympiques et Paralympiques est un énorme défi logistique et l’IPC soutiendra le CIO à tout moment.

Au Mexique, le président de la COM, Carlos Padilla Becerra, a déclaré que «nous sommes prêts à collaborer pour protéger l’intégrité et la sécurité de tous les athlètes contre l’épidémie de coronavirus sur différents continents, le défi est la santé et nous sommes ouverts à s’occuper des mesures indiquées par les autorités sans abaisser la garde; cependant, nous continuerons également à travailler sur ce qui est nécessaire pour ajuster le calendrier sportif international et tout ce que cela implique.

Ce sera une période cruciale de quatre semaines pour l’Olympisme et je suis sûr que notre pays, avec ses athlètes et son peuple, donnera le meilleur pour le bien du mouvement olympique international, a-t-il déclaré dans un communiqué.

