Darius Slay débarque sur Matt Patricia après l’échange avec Eagles

Le demi de coin du Pro Bowl, Darius Slay, n’a pas hésité à faire publiquement des demandes commerciales aux Lions de Detroit pendant l’intersaison, et a finalement obtenu son souhait, qui a été traité par les Eagles de Philadelphie cette semaine.

Dans une interview avec le Detroit Free Press, Slay a expliqué pourquoi il était si désespéré de quitter Detroit – et tout cela est tombé sur l’entraîneur-chef des Lions Matt Patricia, qui Slay dit qu’il a “perdu tout respect” pour avoir suivi deux incidents avec l’équipe.

Le premier incident semble assez bénin et découle probablement d’un manque de confiance et de communication. Slay raconte que lors d’une première rencontre avec Patricia, le nouvel entraîneur des Lions a déclaré que Slay n’était pas encore un demi de coin “élite”, malgré une saison de huit interceptions et un clin d’œil au Pro Bowl.

Ce que Patricia pensait probablement était une tactique de motivation qui s’était retournée contre lui et avait frotté Slay dans le mauvais sens.

Cela a empiré, cependant, lors d’un deuxième incident, lorsque, selon Slay et vérifié par deux coéquipiers Lions qui ont parlé de manière anonyme, Patricia l’a appelé devant toute l’équipe Lions.

Slay dit qu’il a été battu deux fois en pratique par un récepteur, puis, sans aucun rapport, a publié une photo avec le récepteur sur les réseaux sociaux.

À partir d’un récapitulatif via ESPN:

Au début de la réunion plus tard dans la soirée, Patricia a utilisé la photo des médias sociaux au début de la réunion avec une petite bande vidéo du joueur sur le tableau avant de s’adresser à Slay.

Slay, 29 ans, a déclaré que Patricia avait mis la photo au tableau de l’équipe, Patricia lui disant essentiellement d’arrêter d’embrasser un autre joueur, bien que l’entraîneur ait utilisé une analogie plus profane.

Slay et les joueurs anonymes des Lions ont déclaré que Slay n’avait pas réagi pour le moment, mais cela a essentiellement gâché toute chance que les deux aient une relation de travail à l’avenir.

