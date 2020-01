Darrelle Revis appelle le CB des 49ers Richard Sherman: «Arrêtez de vous cacher»

Darrelle Revis n’a pas eu de mots de félicitations pour le demi de coin Richard Sherman après que les 49ers de San Francisco ont réservé leur billet pour le Super Bowl LIV contre les Chiefs de Kansas City.

Après que les 49ers ont battu les Packers de Green Bay dans le match pour le titre NFC, Revis a déchiré Sherman pour son style de jeu, qui consiste à jouer dans une zone d’un côté de la défense. Revis était connu pour avoir joué sur une île en couverture individuelle contre les meilleurs récepteurs de la NFL. Ce n’est pas le style de Sherman, qui ne semble pas bien avec Revis.

“Peur de se faire battre dans la couverture d’homme à homme”, a écrit Revis sur Twitter dimanche soir après le match. «Chaque coup sec chaque jeu. Le fait qu’il ne voyage pas en tant que cornerback est boiteux. Sauf que le défi est le meilleur et fermez Adams tout le match. Faites-le pour le football. Arrêtez de cacher une zone de couverture 3. “

Il n’a pas fallu longtemps pour que Sherman riposte à Revis:

Maintenant, c’était parfait.

Revis et Sherman ont déjà échangé des barbes sur Twitter. Ils ont fait des allers-retours sur la qualité de la pièce de l’autre coin en 2013. Sherman était encore un talent prometteur à l’époque. Revis, quant à lui, était un Pro Bowler bien établi, qui était tombé dans une situation difficile avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il rejoindrait les New England Patriots pour 2014 et rajeunirait sa carrière tout en remportant un Super Bowl contre les Seahawks de Sherman.

Revis réitère simplement le coup de longue date sur Sherman. C’est comme un quart-arrière appeler un autre un appelant du système. Il a des limites et son système les cache. Sherman fonctionne bien dans un type de défense particulier – mais cela ne signifie pas qu’il n’était pas l’un des meilleurs demi de coin de la NFL à un moment donné.

