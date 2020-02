Darren Collison ne signant pas est une grosse perte; Dion Waiters ensuite?

Les Lakers de Los Angeles se sont assis et ont regardé leurs concitoyens du Staples Center, les Clippers, faire un grand plongeon à la date limite de jeudi: un échange pour Marcus Morris, qui ne leur a pas coûté beaucoup, donnant aux Clips un marqueur supplémentaire pour les séries éliminatoires .

Le plan, semblait-il, était que les Lakers attrapent le Darren Collison, ancien retraité, et le signent pour une course de fin de saison où il pourrait aider à la manipulation du ballon et au tir (assez drôle, les Clippers et les Lakers entrent lundi avec le même pourcentage de distance à 36,3%). Rajon Rondo est de haut en bas, et bien qu’Avery Bradley ait émergé de manière considérable en février, Collison aurait été d’une grande aide du point de vue de l’expérience et il aurait pu booster la deuxième unité des Lakers avec le tir (il a une carrière de 39,4 ans). pour cent au-delà de l’arc).

Bien qu’il semblait que les Lakers étaient les favoris – diable, il a rencontré le président de l’équipe et propriétaire Jeannie Buss lors d’un récent match – il semble que Collison ne sorte de sa retraite pour personne:

Et maintenant?

Au milieu de la saison de rachat, il semble qu’un nom comme Dion Waiters pourrait être un nominé, ce qui rend Kendrick Perkins heureux:

Le problème est que les serveurs sont une incertitude beaucoup plus grande. Il a montré des éclairs d’être le meilleur buteur que nous savons qu’il peut être, mais il n’est pas aussi prolifique à distance et il vient de connaître une fin volatile de son mandat à Miami lorsqu’il a été suspendu plusieurs fois par le Heat avant d’être expédié à Memphis dans le Andre Iguodala commerce et renoncé.

Collison est un nom plus fiable. Mais les Lakers pourraient attendre au lieu de saisir immédiatement les serveurs, mais les autres options – Isaiah Thomas, Tyler Johnson, Jeff Green, en ce moment – ne sont pas les bonnes ou sont des options sous-optimales.

C’est un grand swing et un échec pour une franchise regardant dans son rétroviseur et voyant les Clippers à seulement trois matchs derrière eux pour la première place dans l’Ouest.

