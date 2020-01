Date du Super Bowl 2020: quand est le grand match?

Les Chiefs de Kansas City ont la possibilité de remporter le premier Super Bowl de la franchise en 50 ans, mais Patrick Mahomes et l’offensive des Chiefs de grande puissance affrontent leur match le plus difficile de l’année dans la défense d’élite des 49ers de San Francisco. Le Super Bowl 54 va être épique, et vous ne voulez pas manquer le plus gros match de l’année.

Super Bowl LIV sera joué sur Dimanche 2 février, au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride. Le match de dimanche sera le 11e Super Bowl disputé à Miami. Les 49ers ont une fiche de 2-0 lors des matchs du Super Bowl dans la ville, tandis que les Chiefs ont une fiche de 0-1.

La diffusion du match commencera à 18 h 30. ET sur Fox.

