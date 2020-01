Date et heure de début au Royaume-Uni pour la dernière réunion des combattants avant l’UFC 246

Conor McGregor et Donald ‘Cowboy’ Cerrone se retrouveront face à face lors de la pesée de l’UFC vendredi.

La paire est l’événement principal de l’UFC 246 où McGregor se prépare à faire son retour dans le sport après son absence de 18 mois après sa défaite contre Khabib Nurmagomedov.

.

Conor McGregor affrontera Donald Cerrone à l’UFC 246

Le «notoire» cherche à reprendre sa place au sommet de l’UFC et commencera cette quête en affrontant le vétéran de l’octogone Cerrone ce week-end.

Les deux superstars se rencontreront à la T-Mobile Arena de Las Vegas samedi soir, mais avant cela, elles sont prévues pour une semaine d’événements de préparation avant le combat.

Conor McGregor s’entraîne à l’UFC Performance Institute de Las Vegas

McGregor et ‘Cowboy’ tiendront leur dernière conférence de presse pour le combat jeudi et prendront ensuite la balance le vendredi 17 janvier.

La pesée cérémonielle aura lieu à 15 heures, heure du Pacifique, 23 heures au Royaume-Uni.

McGregor pesait 154,5 livres pour sa perte contre Nurmagomedov, mais est maintenant revenu au poids welter, ce qu’il apprécie, selon son entraîneur, John Kavanagh.

. – Contributeur

‘Cowboy’ Cerrone est un vétéran de l’UFC, qui détient plusieurs records

“Si loin, nous réduirions évidemment la quantité de calories qu’il peut avoir et ce n’est pas le cas”, a-t-il déclaré à talkSPORT.com.

«Pour vous donner un exemple; si loin nous serions sur des sessions simples assez légères par jour.

“[11 days before the fight] il a fait deux sessions lourdes et l’une de ces sessions était un full sur spar, ce qui est incroyablement inhabituel si près du combat.

“Mais je n’arrive pas à fatiguer l’homme!

«Il a une énergie illimitée car il n’y a pas de déficit calorique et les gars de Lockhart savent ce qu’ils font pour charger quelqu’un de l’énergie.

“Mais c’est très amusant de ne pas avoir à lui cacher chaque morceau de nourriture dans cette maison!”

Vous pouvez regarder la pesée de vendredi gratuitement sur la chaîne YouTube de l’UFC.

talkSPORT.com aura une couverture complète de celui-ci et de tous les autres points de discussion de la semaine de combat avant l’événement principal ce week-end.

.