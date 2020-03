Date et heure, équipes confirmées et couverture complète

La campagne de Ligue des Champions de cette saison touche à sa fin avec les matchs de quart de finale à déterminer.

Les affrontements en huitièmes de finale seront décidés au cours des deux prochaines semaines, avec un certain nombre de grands noms prêts à éclater.

Toutes les parties restantes rêvent d’atteindre la finale de la compétition d’élite européenne à Istanbul le 30 mai.

Ensuite, ils devront négocier les huit dernières étapes.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions est décidé

Tirage au sort de la Ligue des champions: date et heure

Le tirage au sort des quarts de finale de cette saison aura lieu le vendredi 20 mars et débutera à 11h, heure du Royaume-Uni.

Les matchs aller auront lieu les 7 et 8 avril et les matchs retour auront lieu une semaine plus tard les 14 et 15 avril.

Tirage au sort de la Ligue des champions: chaîne de télévision et diffusion en direct

L’UEFA fournira une diffusion en direct gratuite du tirage sur son site officiel.

Il sera également diffusé sur BT Sport 2 avec une couverture commençant à 10h30.

talkSPORT fournira un blog en direct pour garder à travers toutes les dernières nouvelles du tirage au sort

Manchester City cherche à revendiquer la gloire de la Ligue des champions cette saison

Tirage au sort de la Ligue des champions: équipes impliquées

Des équipes qualifiées

RB Leipzig

Atalanta

Paris Saint Germain

Atletico Madrid

Équipes à confirmer

Manchester City ou Real Madrid

Bayern Munich ou Chelsea

Juventus ou Lyon

Barcelone ou Napoli

