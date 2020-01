Date, heure de début au Royaume-Uni, chaîne de télévision, diffusion en direct et carte de combat pour l’UFC 246

Conor McGregor fera son retour dans l’Octogone ce mois-ci alors qu’il affronte Donald ‘Cowboy’ Cerrone à l’UFC 246.

The Notorious est absent de l’UFC depuis sa défaite au quatrième tour contre Khabib Nurmagomedov en octobre 2018.

.

Conor McGregor devrait affronter Donald Cerrone à l’UFC 246

Il n’était pas certain que le joueur de 31 ans revienne au sport après cette perte dommageable, mais les fans du monde entier attendent maintenant avec impatience son prochain combat.

Cerrone est un vétéran des arts martiaux mixtes, dont le dernier combat s’est terminé par la défaite de Justin Gaethje à l’UFC Fight Night 158 ​​en septembre.

La vie de Mac

Pourquoi Conor McGregor n’a eu qu’un seul combat UFC au cours des trois dernières années

COUP DE MAIN

Conor McGregor ajoute un nouvel entraîneur à l’équipe des coulisses après le désastreux camp de Khabib

CROSSOVER

Shields révèle des discussions sur un combat potentiel pour reproduire Mayweather vs McGregor

BMF

Jorge Masvidal veut «aider physiquement à éteindre les feux de brousse» lors de sa tournée en Australie

discutable

Cerrone prétend qu’il est un «meilleur artiste martial mixte» que McGregor

Célèbre

Prochain combat de Conor McGregor: la star de l’UFC revient le week-end prochain – À qui est-il confronté?

À FROID

Regardez la puissance et la vitesse féroces de McGregor dans l’angle jamais vu d’Aldo KO

Audacieux

Usman avertit McGregor du défi du titre des poids mi-moyens avant le retour de l’UFC

GUERRE DE PAROLES

McGregor “ sent s *** ” alors qu’il attaque à nouveau l’amer rival Khabib avant le retour

refusée

Till explique pourquoi le camp de Cerrone a tort de dire que McGregor n’est “ qu’une main gauche ”

McGregor vs Cerrone: Date et heure

L’UFC 246 aura lieu le samedi 18 janvier et se tiendra à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Il y aura 13 combats sur la carte principale, les préliminaires et les premiers préliminaires avec la star Holly Holm également en action.

La carte commencera à partir de 23h30, heure du Royaume-Uni, et le principal événement de la soirée aura lieu vers 5 heures du matin dimanche matin.

. – .

Conor McGregor retournera à l’UFC contre Donald Cerrone

McGregor vs Cerrone: chaîne de télévision et streaming en direct

L’UFC 246 sera diffusé sur BT Sport Box Office au Royaume-Uni et devrait coûter 19,95 £.

BT Sport Box Office est sur Sky channel 490, BT channel 494, et dans la section des événements en direct sur Virgin Media.

Il sera diffusé en direct sur le site Web de BT Sport et son application après l’achat.

Aux États-Unis, la carte sera affichée sur PPV sur ESPN +.

talkSPORT.com vous apportera un blog en direct de toutes les actions de l’événement principal de l’UFC.

McGregor vs Cerrone: Qu’ont-ils dit?

Cowboy: “Je vais aller là-bas et me lever avec lui parce que c’est ce que tout le monde veut voir.

“Je préfère entrer dans l’histoire comme ayant le plus grand combat et perdre que de lutter pour gagner et gagner.”

McGregor vs Cerrone: carte de combat

Carte principale (BT Sport Box Office à partir de 3h du matin)

Conor McGregor contre Donald Cerrone (poids welter)

Holly Holm contre Raquel Pennington (poids coq féminin)

Aleksei Oleinik contre Maurice Greene (poids lourd)

Claudia Gadelha contre Alexa Grasso (poids de paille féminin)

Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira (léger)

Préliminaires (BT Sport à partir de 1h du matin)

Roxanne Modafferi contre Maycee Barber (poids mouche féminin)

Andre Fili vs Sodiq Yusuff (poids plume)

Drew Dober vs Nasrat Haqparast (Léger)

Chas Skelly vs Grant Dawson (poids plume)

Premières rondes (UFC Fight Pass à partir de 23h30)

Sabina Mazo contre JJ Aldrich (poids mouche féminin)

Tim Elliott vs Askar Askarov (poids mouche)

Brian Kelleher vs Ode Osbourne (poids coq)

Aleksa Camur vs Justin Ledet (poids léger léger)

Conor McGregor montre sa force en s’entraînant au gymnase

.