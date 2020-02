Date, heure et chaîne Deontay Wilder vs Tyson Fury 2 Title Full Weight 2020

L’un des matchs les plus attendus de l’ère moderne, et peut-être de tous les temps, est sur nous dans la division des poids lourds. À Las Vegas le samedi 22 février dans la nuit, Deontay Wilder et Tyson furie ils reviendront après leur partage controversé en décembre 2018. Encore une fois, le championnat WBC des poids lourds de Wilder comme le statut de championnat linéaire dont jouissent Fureur ce seront les grands prix en jeu Alors que la division poids lourds continue de renouer avec la gloire, c’est un combat incontournable au début de l’année.

Deontay Wilder contre Tyson Fury 2 LIVE

La paire de poids lourds a emprunté différents chemins pour atteindre ce match revanche avec Wilder marquant une paire de KO vicieux pour arrêter Dominic Breazeale et Luis Ortiz en 2019. Fureur, quant à lui, a dépassé Tom Schwarz avant de devoir se remettre tardivement d’une terrible blessure au-dessus de son œil pour mettre en valeur Otto Wallin. Il s’est également aventuré à la WWE à l’automne, se produisant en Arabie saoudite.

Bien qu’il s’agisse peut-être de l’un des plus gros rematches de titres lourds de mémoire récente, il reste encore quelques titres exceptionnels, actuellement entre les mains du champion unifié. Anthony Joshua. Il y a de l’espoir de planifier un combat entre le vainqueur et Joshua à un moment donné pour couronner un champion incontesté, mais la politique peut l’éviter. De plus, le perdant a une clause de revanche et peut demander une scission 60/40 pour créer un combat de trilogie.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations dont vous avez besoin pour préparer la bataille historique de Las Vegas. Assurez-vous de vérifier pendant la semaine de combat les nouvelles, les caractéristiques et les colonnes des deux combattants de l’événement principal.

Time and Channel Deontay Wilder contre Tyson Fury 2

Date: Samedi 22 février | Heure: 21 h HE (18 h PT). 20h00 au Mexique.

Emplacement: MGM Grand Garden Arena – Las Vegas

TV: ESPN + / FOX PPV | Prix: 79,99 $ aux États-Unis. ESPN en Amérique latine. Aztec 7 au Mexique.

Fournisseurs de câble: Cox, DirecTV, Dish, Optimum, AT&T U-verse, Xfinity, Verizon Fios, Spectrum, Frontier, SuddenLink, Mediacom Xtream

Diffusion en direct: Fox Sports Go ou ESPN +

Billboard Wilder vs Fury 2

Deontay Wilder vs Tyson Fury – titre poids lourd WBC

Charles Martin contre Gerald Washington – Poids lourd

Emanuel Navarrete vs Jeo Tupas Santisima – WBO super rooster title

Sebastian Fundora vs Daniel Lewis – Poids moyen junior

Amir Imam vs Javier Molina – Poids mi-moyen junior

Subriel Matias vs Petros Ananyan – Poids welter inférieur