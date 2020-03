dates des événements sportifs après la crise des coronavirus

La crise des coronavirus a contraint à recomposer le calendrier sportif après les multiples suspensions et reports des dernières semaines. C’est ainsi que le calendrier des événements des principaux sports est configuré, en l’absence de toute confirmation officielle.

Football

La Eurocup qui allait avoir lieu cet été a été reportée à l’année prochaine, l’année 2021. Ainsi, l’UEFA a annoncé la tenue de la compétition internationale 11 juin au 11 juillet 2021.

Faute de décider quoi faire des ligues nationales, une décision a également été prise concernant la Ligue des champions et la Ligue Europa. La finale de la Ligue des champions se jouera le samedi 27 juin à Istanbul, ce qui en fait le 24 juin la bataille finale de la Ligue Europa. De cette façon, l’espace est libéré pour jouer les tours de qualification précédents.

Le tennis

L’organisation de Roland Garros a décidé de ne pas disputer le mythique Grand Chelem aux dates prévues. Les nouvelles dates seront 20 septembre au 4 octobre 2020.

De plus, les tournois suivants ont été suspendus, pour lesquels il n’y a toujours pas de nouvelles dates officielles: Indian Wells, Miami, Monte Carlo et le Trophée Conde de Godó. Pour le moment, tout le tennis masculin a été suspendu jusqu’au 20 avril et le tennis féminin jusqu’au 2 mai. Par conséquent, une grande partie du nouveau calendrier du tennis est sur le point d’être définie après la crise des coronavirus.

Basketball

L’ABC espagnole, comme beaucoup d’autres ligues européennes, est suspendue par le coronavirus jusqu’au 24 avril. Pour sa part, la NBA a été paralysée indéfiniment lorsque le premier cas de coronavirus a été connu et que l’organisation travaille déjà à définir un nouveau calendrier.

Moteur

Dans la Formule 1Il y a déjà trois courses suspendues, mais elles n’ont toujours pas de date officielle: le Grand Prix d’Australie, le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix du Vietnam. Le premier Grand Prix de la saison pourrait être l’Azerbaïdjan, bien que rien n’ait encore été confirmé.

Le début de la saison Moto GP Il a également été profondément touché par le coronavirus. Le GP du Qatar n’a été disputé que dans les catégories Moto2 et Moto3, tandis que le Grand Prix de Thaïlande, des Amériques et d’Argentine a été reporté.

Le nouveau calendrier a placé ces courses dans les jours 4 octobre, 15 novembre y 22 novembre respectivement. A partir d’aujourd’hui, la saison commencerait à Jerez, même si nous devrons attendre la confirmation officielle.

Jeux olympiques

À l’heure actuelle, le plus grand événement sportif de l’année se tient. Le Comité International Olympique est convaincu que les Jeux pourront être joués sans problèmes majeurs: «« Le CIO reste pleinement attaché aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et avec plus de quatre mois pour les célébrer pas besoin de prendre des décisions drastiques dès maintenant“” A noté l’agence.