Dates, heures et où le regarder en direct à la télévision

Il NBA All Star 2020 C’est juste au coin de la rue. Entre lui 14 et 16 février, Chicago se déguisera pour recevoir la 69e édition du week-end des stars, dans laquelle les meilleurs joueurs participent à une série d’événements et d’activités qui culminent dans le jeu des stars. Il y a de moins en moins à vivre le week-end d’or de la meilleure ligue du monde, où les principales figures sont citées pour faire partie d’une série d’événements uniques.

En Espagne, tous les événements peuvent être vus par Movistar +et à travers Pass Ligue NBA puis nous détaillons les dates, heures et autres détails de tous les événements prévus pour le Week-end des étoiles.

Vendredi 14 février

Fête de célébrité

Heure: 3h00 (tôt du vendredi au samedi).

Devenue une tradition de ces dernières années, la rencontre des célébrités sera une sorte de début des activités de base. Michael Wilbon et Stephen A. Smith seront les entraîneurs de chaque équipe.

Étoile montante NBA

Heure: 3h00 (tôt du vendredi au samedi).

Participants: les meilleurs joueurs de première et deuxième année de la NBA, répartis dans une équipe américaine et une équipe du reste du monde.

Samedi 15 février

Concours

Heure: 2h00 (aube du samedi au dimanche).

Des concours de compétences, de triples et de mattes auront lieu en continu.

Participants: Compétences (Patrick Beverley, Jayson Tatum, Spencer Dinwiddie, Derrick Rose, Domantas Sabonis, Bam Adebayo, Khris Middleton, Paskal Siakam); Triples (Davis Bertans, Devonte Graham, Joe Harris, Buddy Hield, Zach LaVine, Damian Lillard, Duncan Robinson, Trae Young); Compagnons (Dwight Howard, Aaron Gordon, Pat Connaughton, Derrick Jones Jr.).

Dimanche 16 février

Match des étoiles NBA

Heure: 2h00 (du début du dimanche au lundi)

Participants: les 24 meilleurs joueurs de la NBA cette saison selon les votes des supporters, des joueurs, de la presse et le choix des techniciens (remplaçants). LeBron James et Giannis Antetokounmpo Les équipes sont capitaines dans cette édition du All Star.