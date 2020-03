“Dates? L’important c’est la santé, on va étudier comment mettre fin à la saison”

Luis Rubiales, président de la RFEF, a tenu une réunion télématique avec tous les présidents des fédérations territoriales pour présenter un nouvel ensemble de mesures pour le football espagnol dans le contexte de la crise due à la pandémie du COVID-19.

Après la réunion, le président a répondu aux différentes questions soulevées par les médias, où il a assuré qu’à ce moment, aucune date n’était encore fixée pour jouer au football. “La date doit être de récupérer le pays, celui des personnes touchées, celui des agents de santé, des victimes et de leurs familles. Le football est désormais dans le cinquième avion “, a-t-il ajouté. De plus, aucun délai n’est fixé: “En regardant la situation dans le pays, nous voyons pratiquement impossible de commencer en mai. Nous devrons commencer à travailler au-delà du 30 juin ».

Le responsable du football espagnol a voulu préciser que l’idée de la Fédération est que cette campagne peut être terminée: “Nous avons préconisé la fin d’une saison disputée depuis plus de la moitié. La seule façon cette saison est d’arriver à la fin. Nous ne fixons pas de délais et nous ne voulons pas y arriver à tout prix, mais tous les clubs doivent avoir la possibilité de jouer. Lorsque c’est possible, il sera temps de terminer cette saison. »

Concernant l’idée de mettre fin à cette saison, Rubiales a évoqué les mesures qui commencent à être envisagées en Italie, où l’on pense que le football ne recommencera pas cette année. «De nombreuses voix vont émerger. Nous allons nous battre d’abord pour la santé, ensuite pour terminer les compétitions et enfin nous verrons quel temps nous avons. Il faut voir qu’ils pensent dans d’autres pays et dans l’autonomie que chaque pays doit gérer chaque compétition », a expliqué le président.

Santé primordiale

Rubiales a voulu dire très clairement qu’ils étaient déterminés à protéger la santé des joueurs, il a donc déclaré qu’en réduisant le nombre de jeux, ils l’étudieraient une fois que tout serait terminé: “Il y a un facteur commun que nous devons rechercher, c’est la santé. Nous étudierons le chemin. Lorsque nous sortirons de cette crise, nous nous asseoirons et chercherons des solutions. »

En outre, Rubiales a expliqué que l’idée de mettre fin à cette saison s’étend aux catégories inférieures: “En principe, la même idée sera suivie. Nous allons essayer de donner à chacun une chance puis s’il y a un changement, vous devrez en parler. Je veux également souligner le secteur des arbitres, que nous remercions pour leur professionnalisme ».

Contrats et à huis clos

En revanche, en ce qui concerne les contrats qui expirent le 30 juin, Rubiales pourrait expliquer peu, bien qu’il ait dit qu ‘«il a une réponse difficile. Nous ne le savons pas. Il est à l’étude dans le monde entier. Mais s’ils sont prolongés ou non, le contrat doit être égal«.

Enfin, sur la possibilité de jouer à huis clos si le gouvernement le permet, il a déclaré que “dans la mesure du possible, l’option est de jouer avec le public, mais si cette option n’existe pas, les clubs doivent décider. Nous ne ferons rien qui nuira aux clubs.