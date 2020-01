D’autres joueurs de Clippers détestent Kawhi Leonard, Paul George

D’autres joueurs de Clippers détestent Kawhi Leonard et Paul George, semble-t-il.

La saison dernière, Los Angeles était un outsider courageux où tout le monde sur la liste a joué dur parce qu’ils devaient le faire. L’équipe n’avait pas de grands noms, donc la charge était répartie équitablement entre tous.

À la suite de cet effort de travail conjoint, les Clippers ont remporté 48 matchs, gagné une place en séries éliminatoires et volé deux victoires aux Golden State Warriors au premier tour des séries éliminatoires.

Les Warriors ont ensuite représenté la Conférence de l’Ouest lors de la finale de la NBA.

Pendant l’été, LA est sortie et a acquis deux superstars à Leonard et George.

Bien que les deux gars aient instantanément transformé la franchise en prétendant au championnat, leur ajout a apporté un drame inattendu.

Jeudi, Sam Amick et Jovan Buha de The Athletic ont publié une histoire dans laquelle ils ont noté que certains joueurs seraient mécontents du traitement préférentiel accordé à Leonard et George.

Il faut du temps pour tanguer: nos @jovanbuha et @sam_amick plongent profondément dans la façon dont les Clippers, par à-coups, intègrent le talent et le penchant organisationnel envers Kawhi Leonard et Paul George. Dans @TheAthleticNBA: https://t.co/fwrdjdbNdC

– David Aldridge (@davidaldridgedc) 23 janvier 2020

«Hors du terrain, des sources affirment que certains de ses coéquipiers ont eu du mal avec le traitement préférentiel accordé à Leonard et George par l’organisation», note l’article.

Il semble que le principal problème est de savoir combien moins Leonard et George doivent jouer et s’entraîner en raison de la «gestion de la charge».

Alors que les joueurs réguliers devraient maîtriser leurs problèmes de santé, Leonard et George bénéficient de pauses chaque fois qu’ils en ont besoin.

C’est certainement une nouvelle dynamique intéressante pour l’entraîneur-chef Doc Rivers, c’est certain.

Les Clippers sont actuellement 31-14 à 45 sorties et occupent la troisième place de la Conférence Ouest.

