Dave Allen explique ce que c’est que d’entraîner Fury et pourquoi il peut assommer le champion WBC

Que se passera-t-il quand Deontay Wilder et Tyson Fury se rencontreront dans leur match revanche tant attendu à Las Vegas ce week-end? C’est LA question que même les fans de boxe les plus occasionnels se posent.

Peu sont aussi qualifiés pour commenter que Dave Allen – un homme qui a combattu ou combattu à peu près tous les poids lourds qui frappent fort sur la planète.

Allen a remporté 18 de ses 25 combats professionnels et s’est battu avec la plupart des gros poids lourds

Il a abordé Dillian Whyte et Luiz Ortiz au début de sa carrière avant de se rendre en France pour défier le médaillé d’or olympique Tony Yoka. Il a abattu le puissant Aussie Lucas Browne avant de ressentir la chaleur de David Price lors de leur rencontre en juillet.

Âgé de seulement 27 ans, Allen était de retour sur le ring à Sheffield il y a un peu plus d’une semaine, arrêtant Dorian Darch au troisième tour sous la carte du retour de Kell Brook. C’était la dernière étape divertissante de la tournée de boxe éclair du populaire homme Doncaster.

Il a boxé des hommes d’élite, mais il a entraîné tous les meilleurs combattants poids lourds – à l’exception de Wilder. Il a campé dans les collines autrichiennes avec Wladimir Klitschko, et a effectué d’innombrables rounds avec Anthony Joshua, Daniel Dubois, Joe Joyce, Derek Chisora ​​et, bien sûr, Tyson Fury.

«Quand il était avec Peter [Fury], J’étais dans le camp à ce moment-là », a expliqué Dave. “Quand il était avec Ben [Davison], Je n’étais pas dans le camp, mais j’étais un partenaire d’entraînement.

“Si vous êtes le partenaire sparring rémunéré de Tyson, il va vous faire tomber. Il me disait que j’étais son ami, donc il n’était pas là pour prendre des libertés avec moi, et il ne l’a jamais fait.

«Il y a eu des moments où les espars étaient durs, mais c’est un combattant intelligent. Il pense beaucoup et bouge beaucoup. Mais chaque fois qu’il s’assoit sur ses coups de poing, et les gens sont surpris quand je dis cela, il est probablement l’un des puncheurs aux mains les plus lourdes avec qui j’ai partagé une bague. “

Dave Allen est enraciné pour son bon ami Tyson Fury ce week-end

Compte tenu de la liste des partenaires d’entraînement et des ennemis, ce n’est pas un mince éloge. Lors de leur première conférence de presse d’avant-combat, Wilder a rapidement rejeté Fury comme ayant des «oreillers pour les poings», affirmant que le roi tzigane n’avait pas le pouvoir de compléter ses compétences incontestables.

Pendant ce temps, Fury a dit au monde qu’il allait en faire un début de soirée pour toutes les personnes impliquées. Il a révélé son plan sur talkSPORT – assommez Wilder rapidement pour que tout le monde puisse se rendre au pub!

Est-ce tout un bluff Fury? Est-ce que ce sera vraiment la tactique de la nuit au MGM? Dave Allen pense que ça pourrait bien l’être.

“J’ai mis l’oreille au sol et je pense que c’est une chose authentique qu’il va essayer de faire”, a-t-il déclaré. «J’ai entendu dire que le plan était d’aller là-bas et de sortir Wilder. Ce ne sont pas que des paroles et de la bravade, je crois que c’est le vrai plan.

Wilder et Fury s’affronteront à nouveau à Las Vegas ce samedi après leur tirage controversé en décembre 2018

«Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de procéder, mais qui suis-je pour dire à Tyson Fury et à son équipe comment procéder? Pour moi, il doit faire ce qu’il a fait lors du premier combat et espérer qu’il sera un peu plus net.

«Tyson est capable de le mettre KO mais ça dépend de qui atterrit en premier, je suppose – si Tyson veut se tenir devant lui et laisser aller ses mains. Je ne pense pas qu’il ait besoin de faire ça. Il peut envoyer Wilder, il a montré qu’il pouvait le faire, alors pourquoi en faire un dur labeur?

«Je pense que Tyson sortira et boxera parce que c’est son défaut. Il aime ça. Il bougera, il frustrera Wilder, qui devra rendre Tyson inconscient pour le battre. Ce n’est pas hors du domaine des possibilités, mais je dois soutenir Tyson. Je le fais toujours parce que c’est ce genre d’homme. Très difficile à battre. Cela dit, c’est un 50-50 et je ne soutiendrais aucun des deux hommes avec la moindre confiance! “

Alors que le combat lui-même a captivé l’imagination du monde sportif, la préparation du match revanche n’a pas été moins intrigante.

Fury a surpris tout le monde avec sa décision de se séparer de l’entraîneur Ben Davison en décembre – un homme qu’il avait crédité d’avoir sauvé sa vie, pas seulement sa carrière.

Il a traversé l’Atlantique pour unir ses forces à Javan ‘Sugar’ Hill – neveu du grand Manny Steward – en préparation de son plus grand défi à ce jour. Un nouvel entraîneur et si peu de temps pour se préparer à une mission aussi énorme? Pas de problème, selon Allen.

“Tyson est vraiment son propre homme”, a-t-il expliqué. “C’est le patron, celui qui l’entraîne. Il est très indépendant. Pour moi, ce n’est un manque de respect pour personne, mais n’importe qui pourrait entraîner Tyson Fury. Il a tellement de talent naturel et il le sait.

«Je ne m’inquiéterais jamais de qui l’entraîne parce qu’il est si bon et il fait à peu près sa propre chose de toute façon.

«S’il peut quitter Peter Fury et aller ailleurs, il peut laisser n’importe qui parce que Peter était probablement la seule personne qui avait un quelconque contrôle sur lui. Peter est ce genre d’homme, il exige du respect. “

Donc, les questions demeurent. Un nouvel homme dans le coin de Fury fera-t-il une différence? La terrible coupure qu’il a subie la dernière fois contre Wallin va-t-elle rouvrir? Va-t-il échanger avec sans doute le plus gros puncheur que le sport ait jamais connu? Va-t-il danser jusqu’à la victoire? Sérénera-t-il la foule s’il gagne? Seul le dernier point est certain – tout le reste est à débattre.

