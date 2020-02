Dave Ayers, 42 ans, a vécu tous nos rêves sportifs dans un match de la LNH

Comment s’est passé ton week-end, plutôt bien? Peut-être que vous avez finalement essayé ce restaurant que vous mourriez d’envie de découvrir. Ou peut-être que vous venez de vous amuser avec de vieux amis tout en jetant quelques-unes des nouvelles saveurs de White Claw. Ou peut-être que vous venez de zoner sur votre canapé et de démolir Netflix.

Cela ressemble à de bons moments et tout, mais je suppose qu’aucun de nous n’a eu un meilleur week-end que Dave Ayres, un pilote Zamboni de 42 ans qui a été appelé à jouer dans un vrai match en direct de la LNH.

Parce que, mes amis, c’est ce que vous appelez vivre le rêve sportif. Un instant, vous êtes assis là à regarder deux équipes professionnelles dans votre sport préféré jouer à un jeu, et le moment suivant, vous vous habillez dans un vrai uniforme et sortez et jouez dans ce jeu.

Quel voyage ça doit être.

C’est exactement ce qui est arrivé à Ayers, qui a passé ces dernières années à travailler comme directeur des opérations de construction au Mattamy Athletic Centre à Toronto, samedi soir et je ne pourrais pas être plus jaloux de lui.

Outre son emploi à temps plein, Ayers passe une partie de son temps à servir de gardien d’entraînement pour les Marlies de Toronto de la AHL, une filiale des Maple Leafs de Toronto. Il est également souvent le troisième gardien des Leafs à l’entraînement, où il se sent comme un athlète professionnel sans avoir à faire face aux pressions exercées dans un match professionnel. Pour cette raison, l’équipe l’a fait venir à des matchs à domicile où il sert techniquement de gardien de but d’urgence, mais en réalité, il reste assis là et regarde les matchs de hockey gratuitement, ce qui n’est pas trop minable.

Cependant, tout a changé samedi soir, alors que deux gardiens de but se sont blessés et qu’il a été appelé à se costumer et à entrer dans le match. Mais pas pour les Maples Leafs, mais plutôt pour l’équipe que les Maple Leafs jouaient – les Hurricanes de la Caroline.

Et puis Ayers est allé sur la glace et a battu ses Maple Leafs bien-aimés dans ce qui doit être l’une des meilleures histoires sportives que j’ai vues depuis pas mal de temps.

Tout cela s’est produit après que les Hurricanes ont vu leurs deux gardiens éliminés du jeu. L’équipe a ensuite obtenu de l’aide en étant avisée de la disponibilité d’Ayers. Il est entré dans le match en deuxième période avec son casque blanc et bleu, qui est aux couleurs de Toronto, et a rapidement abandonné les buts sur les deux premiers tirs qu’il a affrontés.

Il n’a toutefois pas marqué à nouveau, car il a aidé les Hurricanes à battre les Leafs, 6-3.

Ayers, qui brillait après le match, a raconté comment les joueurs des Hurricanes – qui ne savaient pas qui était leur nouveau gardien de but – ont dit à cet étranger de ne pas s’inquiéter et simplement s’amuser. Ils lui ont dit que ce n’était pas grave s’il abandonnait 10 buts et qu’ils se faisaient exploser, que cela allait être une expérience pour toutes les personnes impliquées. Cela a calmé Ayers et lui a permis d’arrêter huit des 10 tirs qu’il a affrontés.

À quel point cela est cool?

Ces coéquipiers lui ont également réservé un accueil formidable en entrant dans les vestiaires après le match, le couvrant de toutes les boissons qu’ils avaient.

Qu’est-ce qui rend cela encore meilleur? Ayers a subi une greffe de rein il y a des années et a craint une fois de ne plus jamais jouer au hockey.

Il a maintenant une victoire dans la LNH.

À 42 ans.

Ouaip, Dave Ayers a eu un meilleur week-end que nous tous réunis. Et je ne pourrais pas être plus heureux pour lui.

Tyson Fury a également connu un très bon week-end.

Fury a présenté un spectacle absolu samedi soir à Las Vegas, et c’était avant même qu’il n’entre dans le ring pour son combat pour le titre des poids lourds contre Deontay Wilder. Il a ensuite dominé le combat avant de gagner via TKO au septième round, après avoir goûté au sang de Wilder. Pour de vrai. C’était une nuit folle à Vegas et maintenant Fury est l’une des plus grandes stars du sport au monde et je ne peux pas attendre son prochain combat.

Coups rapides: les astros prennent les pancartes des fans… Qui est Mason Saunders?… Les tweets XFL de Manziel… Et plus!

– Les Astros de Houston ont encore volé des pancartes samedi… mais cette fois, les pancartes appartenaient à des fans en colère.

– Le lanceur des Diamondbacks Madison Bumgarner a apparemment participé à des rodéos sous un faux nom.

– Johnny Manziel a eu un week-end chargé d’émotions sur Twitter.

– L’entraîneur de Los Angeles en XFL, Winston Moss, a eu une réaction incroyable en obtenant un bain de Gatorade tard dans la première victoire de son équipe dimanche.

– Un étudiant du Montana State a tiré un coup de feu sauvage lors d’un match de basket ce week-end et a remporté plus de 11 $ pour cela.

.