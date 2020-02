Dave Gettleman a raté sa conférence de presse 2020 NFL Combine

Dave Gettleman est très bon dans ce qu’il fait. Non, je ne parle pas de construire la liste des Giants. Il est clairement assez mauvais à ça. Je parle de son besoin éternel de fournir à Twitter de la NFL des citations à pointer et à rire. À cet égard, l’homme est un artiste et sa conférence de presse à la NFL Scouting Combine 2020 n’était que la dernière toile.

Et, mon garçon, Gettleman a-t-il peint un chef-d’œuvre. Où allons-nous commencer? Oh, que diriez-vous d’un classique:

Vous penseriez qu’après avoir vu les Chiefs battre la défense d’élite des 49ers pour remporter le Super Bowl, la confiance de Gettleman dans l’ancien cliché serait ébranlée. Non, c’est un homme qui n’est pas découragé par les preuves – peu importe à quel point cela peut être écrasant. Les preuves montrant à quel point il est insensé de construire autour d’une défense continuent de s’accumuler, mais Gettleman a choisi de l’ignorer. Ce qui ne devrait pas être un choc. Il a repêché un porteur de ballon avec le deuxième choix au classement général, après tout.

Sans surprise, les Giants sont encore une fois parmi les cinq premiers deux ans plus tard. Gettleman dit que son équipe est «ouverte aux affaires» quand il s’agit de négocier le choix, ce qui est intelligent compte tenu du nombre d’équipes qui pourraient chercher à s’emparer de QB Tua Tagovailoa.

Mais il y a au moins une raison d’être sceptique quant au fait que les Giants vont réellement faire la chose intelligente et négocier: en sept saisons en tant que directeur général de la NFL, Gettleman n’a jamais négocié. Pas une fois.

Si vous avez même plongé vos orteils dans les eaux de la NFL, vous réalisez probablement à quel point cette statistique est choquante. La baisse est presque toujours la bonne décision, comme l’a expliqué l’économiste lauréat du prix Nobel Richard Thaler en 2005. Thaler a théorisé que les équipes étaient trop confiantes dans leur capacité à discerner le meilleur joueur à une position donnée dès le deuxième ou le troisième. -meilleur joueur. En conséquence, ils ont souvent surévalué le «droit de choisir», ce qui a conduit les équipes à échanger ou à refuser de bonnes offres commerciales afin d’obtenir leur gars.

Thaler écrit…

“Les équipes surestiment leur capacité à faire la distinction entre le meilleur secondeur du repêchage et le prochain meilleur, et à surestimer les chances que s’ils attendent, le joueur qu’ils espèrent sera choisi par une autre équipe.”

Le journal de Thaler est sorti il ​​y a 15 ans! La plupart des bâtisseurs d’équipe se sont adaptés en conséquence, mais pas notre homme Dave. Mardi, il a expliqué pourquoi il hésitait tant à revenir.

«A du danger. Que se passe-t-il si vous échangez huit places – nous sommes à quatre, disons que nous revenons au huitième – il n’y a que quatre joueurs que nous aimons?

“Et s’ils sont tous partis? Maintenant qu’est-ce que tu vas faire? Allez-vous échanger à nouveau?

“Vous pouvez vous échanger contre de bons joueurs.”

C’est le problème de laisser un gars qui s’est coupé les dents comme scout diriger un front office. Gettleman est tellement confiant dans sa capacité à évaluer les joueurs – ces mêmes compétences d’évaluation qui l’ont convaincu de repousser Daniel Jones au sixième rang – qu’il ne voit aucune valeur à collecter des choix de repêchage. Le problème est que chaque élément de preuve suggère que le NFL Draft est essentiellement une loterie… et la meilleure façon de gagner à la loterie est d’acheter un tas de billets. Gettleman pense toujours qu’il peut gagner en jouant simplement ses numéros porte-bonheur.

En parlant de gaspillage de choix et d’argent, Gettleman a été interrogé sur Leonard Williams, le choix décevant du premier tour que les Giants ont échangé pour la saison dernière malgré le fait qu’il (une) avait seulement un an à gauche sur son contrat et b) n’avait pas été très bon avec les Jets. Le «changement de décor» n’a pas aidé car Williams a continué à être moyen après avoir échangé le vert contre le bleu.

Eh bien, Williams se dirige maintenant vers le libre arbitre, offrant à Gettleman deux options:

Prenez simplement le L sur le choix de repêchage qu’il a échangé contre Williams et espérez qu’il signe ailleurs confère aux Giants un choix compensatoire.

Faites ce qui est irrationnel et étiquetez Williams – même s’il ne vaut clairement pas l’investissement.

Tu ferais mieux de croire que notre mec envisage cette deuxième option …

Cela doit être un peu.

Il n’y a aucun moyen qu’un homme apparemment aussi incompétent et aussi mauvais dans son travail ait été autorisé à diriger deux équipes distinctes de la NFL. À ce stade, j’attends que Gettleman sorte et dise “HAHAHA, JE TU A TOUS.”

Il doit juste y avoir une punchline à tout cela, non?

Il est difficile de regretter les fans des Giants, qui ont vu leur équipe remporter deux Super Bowls au cours des 15 dernières années. Mais peut-être que ces deux Lombardis étaient censés les endormir dans un faux sentiment de sécurité et seulement maintenant ils se rendent compte que CECI est le mauvais endroit … et Gettleman a été envoyé à New York pour les torturer pendant ce qui ressemble déjà à une éternité.

.