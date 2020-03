David Aganzo a vendu ses footballeurs et a proposé à Javier Tebas de jouer toutes les 48 heures

David Aganzo, président de l’Association des footballeurs espagnols, est contre l’épée et le mur. Le leader qui défend les footballeurs il s’est replié devant les clubs au point d’être un partenaire reconnu de Javier Tebas, surtout si l’on parle des futures élections à la présidence de la Fédération espagnole de football avec la candidature de Casillas.

Cependant, le problème qui occupe tous les sports espagnols ces jours-ci est la reprise de la Ligue et les conditions dans lesquelles ils se dérouleront. Aganzo, pour faire plaisir à son nouveau partenaire, Il a proposé en privé il y a plus de 10 jours qu’il pouvait être joué toutes les 48 heures. Thèbes, qui n’aime pas les bonbons offerts par le président de l’AFE, a déclaré aux clubs qu’il avait rejeté la proposition en attendant de voir comment la pandémie évoluerait et parce qu’il y a une odeur de révolte si elle la force.

Les jours passèrent et L’offre d’Aganzo a été filtrée dans divers environnements. Des joueurs comme Lucas Pérez ont montré en public son rejet catégorique de la possibilité de jouer sans relâche, idée en passant glissée par les acolytes de Thèbes. D’autres ont déposé leurs plaintes en privé, forçant Aganzo à intervenir dans la chaîne Cope pour nier qu’il avait fait cette offre, alors qu’il était vrai qu’il l’avait fait.

OKDIARIO a appris que Il y a WhatsApp de Thèbes à divers gestionnaires de la Ligue À la suite de ces informations de Juan Antonio Alcalá et du fait que le président de l’association des employeurs du club – qui, lors de réunions avec les clubs, a mentionné Aganzo comme «Pelele» – a voulu sauver son entreprise avec les clubs. Le président de la Ligue a déclaré aux dirigeants que c’était loin d’être vrai que les joueurs allaient baisser leur salaire de 10% ou qu’ils allaient gagner entre 15 et 20% s’ils jouaient toutes les 48 heures.

Thèbes, voyant son nouvel ami en détresse, Il est allé le sauver sur les réseaux sociaux laissant un journaliste menteur, bien que face aux clubs, sa position est toujours très dure avec Aganzo. Il est curieux que le président de l’AFE, qui en théorie, il défend les intérêts et la santé des footballeurs, se plie aux dessins d’un manager qui, il n’y a même pas deux ans, avait moins d’estime. “Il se comporte comme le contremaître d’une ferme”, a poursuivi Aganzo à propos de son intime Thèbes.

L’AFE demande un changement

À l’AFE, Aganzo vit une situation de plus en plus compliquée. L’ex du Real Madrid, du Rayo ou de l’Alavés s’est opposé à chacun des membres du Conseil d’administration. Sans surprise, OKDIARIO a déjà dit que le président de l’AFE, après avoir vu comment le conseil d’administration n’a pas bu de toutes ses décisions, a décidé de créer un Comité Exécutif de nulle part avec quatre de ses fidèles pour drainer le pouvoir du corps qui n’avait pas toujours raison.

Sur les 22 missions assignées par les Statuts au Conseil d’Administration de l’AFE, 11 sont allées au nouveau Comité Exécutif et toutes les questions pertinentes telles que embauche, nomination de commissions ou approbation de la création ou de la dissolution de délégations territoriales. Aganzo a kidnappé l’AFE comme s’il était un leader et maintenant il joue, comme s’il était dans un casino, avec la santé des footballeurs qu’il représente.

«C’est comme s’il n’avait jamais joué au football. Il ne respecte pas les choses les plus élémentaires pour un footballeur comme la préparation physique et le repos. Faire cette offre montre qu’il ne se soucie pas des footballeurs », a déclaré l’une des voix critiques d’Aganzo au conseil d’administration.

Pas en vain, footballeurs du Real Madrid, de Barcelone et de l’Atlético se sont intéressés à la situation actuelle du conflit de 48 heures. Aganzo leur a dit de rester calme jusqu’à ce que la crise des coronavirus soit résolue, mais il les a avertis que des sacrifices devront être consentis. Le syndicaliste est devenu le contremaître de Thèbes.