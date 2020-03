David Arquette sur la lutte, sa carrière ascendante et descendante et presque la mort

Le 16 novembre 2018, le jour où il a failli mourir dans le ring de lutte, David Arquette s’est présenté au travail avec un t-shirt Bruiser Brody. L’acteur de quatrième génération devenu lutteur professionnel tentait en quelque sorte le destin. Brody, un ancien écrivain sportif né Frank Goodish, était le bagarreur le plus redouté des années 1980 et un pionnier dans le monde violent de la lutte hardcore. Il a également été tué dans les coulisses d’un spectacle.

Arquette avait été aligné pour lutter lors de son premier match à mort. Ayant accepté la réservation deux jours plus tôt, Arquette a eu peu de temps pour s’y préparer, pas que cela importait de toute façon. Les lutteurs ne peuvent pas s’entraîner pour les matchs à mort – le match le plus fou et le plus sanglant de la lutte. Pourtant, il a regardé un documentaire sur le spécialiste du match à mort «Sick» Nick Mondo et a surfé sur les clips YouTube de son adversaire, Nick Gage.

«J’avais un sentiment d’inquiétude», explique l’épouse d’Arquette, Christina McLarty Arquette. “Je pourrais dire que David était vraiment nerveux quand il a quitté la maison.” Et pourtant, il est arrivé au Hi Hat, un lieu dans le quartier de Highland Park à Los Angeles, projetant sa confiance avec la tasse aux yeux sauvages de Brody sur sa chemise comme un avatar en quelque sorte.

Le match a commencé lentement avant de sombrer dans le chaos du match à mort standard. Arquette a été transpercé à travers une table, une bouteille s’est fendue au-dessus de sa tête et a été calibrée avec un coupe-pizza. Du sang coulait de son front. Gage, qui avait purgé une peine de cinq ans de prison après avoir plaidé coupable à un vol au deuxième degré en 2011, n’a fait preuve d’aucune pitié. Après avoir brisé des tubes de lumière fluorescente sur Arquette, il a creusé un éclat de verre dans le front d’Arquette. C’est à ce moment que le match a pris une tournure dangereuse. Arquette a opté pour un démontage en double jambe, surprenant Gage, et les deux lutteurs sont tombés sur le tapis. En descendant, Arquette s’est coupé sur un autre éclat de verre, ouvrant un énorme trou dans son cou. Il sortit de l’anneau en serrant son col, luttant pour empêcher le sang de jaillir.

«J’étais tellement paniqué. Je pensais que cela touchait ma jugulaire et que je mourais », raconte Arquette aujourd’hui. “Mais une fois que j’ai su que je ne mourrais pas immédiatement, je suis rentré et j’ai essayé de le finir.” Arquette s’enfuirait avec cinq points de suture, mais les blessures étaient beaucoup plus profondes.

“Il y a eu un impact effrayant de ce match”, a déclaré McLarty Arquette. «Cela lui a fait des ravages mentalement et physiquement. Mais il continue de l’aimer. Il continue de lutter. »

Pourquoi David Arquette – acteur millionnaire, mari, père de trois enfants – lutte-t-il à l’âge de 48 ans? C’est l’objet du nouveau documentaire You Cannot Kill David Arquette et d’une question à laquelle Arquette a encore du mal à répondre. “Je ne sais pas”, me dit-il en retirant ses cadres Dita clairs. “Je ne sais pas pourquoi je l’ai fait. J’ai juste ressenti une envie de le faire. Je savais que je devais perdre du poids et je faisais un voyage de perte de poids, alors pourquoi ne pas le lier? Je savais que je devenais trop vieux pour recommencer. » Mais un acteur d’âge moyen ne va pas plein Randy le Ram juste pour devenir maigre (pour mémoire: Arquette a perdu 50 livres). Plus précisément, le retour d’Arquette sur le ring – et le documentaire à ce sujet – donne l’impression que l’acteur se prend en main, avec son ascension et sa chute en tant qu’acteur, avec le sentiment d’appartenance qu’il a porté avec lui toute sa vie, avec le problèmes de toxicomanie qui l’ont tourmenté. David Arquette veut faire un retour, mais surtout il veut juste une sorte d’acceptation.

“Je ne suis pas un punk. Je n’ai peur d’aucune de ces personnes. C’est l’essentiel. Je n’ai peur d’aucun de ces gars. ” —David Arquette

C’est un après-midi brillant de Los Angeles en février et Arquette est assis sur un canapé près du ring de lutte qu’il a construit dans son jardin. «C’est assez ridicule», admet-il. Il est plus court qu’un anneau de régulation et une branche d’arbre pend près de la corde supérieure dans un coin, mais Arquette adore ça. Des lutteurs basés à Los Angeles tels que Jungle Boy, le fils de 22 ans de l’ancien ami d’Arquette, Luke Perry, s’entraînent souvent ici.

Arquette s’habille comme un papa cool qui peint des poubelles pour se détendre, ce qui, pour être honnête, le fait souvent. Il porte un survêtement Billionaire Boys Club, un imprimé léopard Chuck Taylors et quelques bling: un clou en diamant à l’oreille gauche, un bracelet en argent, une alliance et une bague rose ornée de ses initiales. Il a Ric Flair tatoué sur son avant-bras; l’encre de «Macho Man» Randy Savage et Mlle Elizabeth résident près de son omoplate droite. La cicatrice sur son cou est enfouie dans son chaume de sel et de poivre. Une canette de Red Bull est assise devant lui. Il est agité même à la maison. Au fond, dit Arquette, il sait que sa relation avec la lutte est toxique. Une fois, alors qu’il était riche en kétamine lors d’une séance de thérapie dissociative, il a réalisé l’hypocrisie de tout cela: le voici, un homme qui déteste la violence en participant à des matchs de la mort. «Je déteste les durs. Je déteste toutes ces conneries », dit-il. “Maintenant tu simules la chose que tu détestes le plus?”

La passion d’enfance d’Arquette pour la lutte s’est propagée dans une fixation au moment où il est devenu un nom familier en raison de son rôle principal dans la franchise Scream, d’une campagne publicitaire omniprésente 1-800-Collect et de son mariage avec la mégastar des amis Courteney Cox. Au printemps 2000, il monta sur le ring pour promouvoir le film Ready to Rumble, et finit par remporter le WCW World Heavyweight Championship, puis l’un des titres les plus prestigieux de lutte avec une lignée datant de 1905. Alors que le titre d’Arquette règne a duré 12 jours, cela le tourmente encore aujourd’hui.

Arquette a dépeint une poule de poulet lors de sa première course dans l’entreprise. “Je n’ai pas peur! Je suis pétrifiée! ” il a crié le 1er mai 2000, épisode de WCW Monday Nitro avant sa première défense de titre contre Tank Abbott. “Il va me tuer!” L’un des annonceurs a même qualifié Arquette de «tigre de papier qui se cache derrière sa femme». Il veut que les fans sachent qu’il n’est pas ce type de la WCW.

“Je ne suis pas une chatte. Je ne suis pas punk. Je n’ai peur d’aucune de ces personnes. C’est l’essentiel. Je n’ai peur d’aucun de ces gars-là », dit-il, grommelant sur la façon dont la WCW l’a réservé. «En grandissant, nous avions l’habitude de combattre les enfants de Venise et toute cette merde, de nous lancer dans des combats de rue avec des gangs philippins. Je n’étais donc pas du genre à reculer ou à me faire bousculer. Les gens pourraient penser que nous sommes les Arquettes et ceci et cela, mais nous n’avons pas grandi avec des cuillères en argent ou quoi que ce soit. Nous avons grandi dans un quartier fou d’Hollywood à un moment fou à Hollywood avec un père qui était un acteur de travail. Nous étions de la classe moyenne. S’il y avait une grève d’un acteur, nous devions obtenir des coupons alimentaires », dit-il, se détournant du soleil. “Ce n’est pas comme si nous avions grandi avec des enfants snob. Je n’ai pas acheté de voiture avant d’avoir pu en acheter une moi-même. Je ne sais pas. Je n’aimais pas tellement être appelé un punk. ”

Courteney Cox et David Arquette dans Scream.





Films de dimension

La partie folle d’Hollywood était Melrose et Gower près de Paramount Studios. Le moment le plus fou a été les années 80. C’est fou? «Un gang mexicain a brûlé notre maison parce que notre voisin faisait partie du gang et est sorti», explique Arquette. «Ils pensaient qu’il vivait dans notre maison.» Arquette monte en flèche de cette façon de temps en temps, d’une manière qui rend difficile de discerner ce qui est vrai, ce qui est hyperbole, et ce qui est un mélange des deux. Il dit qu’il avait son propre gang: The Kids Gone Bad (KGB), une équipe de graffitis qui a revendiqué Melrose à East L.A .; son étiquette était Some-One, Some-1 ou Some-R. Pourtant, il était inévitable qu’il entrait dans l’entreprise familiale.

Les racines du showbiz des Arquettes remontent aux arrière-grands-parents de David, le célèbre duo de vaudeville Funny Hebrew et Singing Soubrette. Leur fils Cliff était un acteur et un artiste de radio qui s’est fait connaître dans les années 1950 grâce à son alter ego comique Charley Weaver. Lewis Arquette, le père de David, a dirigé le théâtre Second City à Chicago avant de vraiment entrer dans les années 60 et de déplacer la famille dans une commune hippie de la Virginie rurale, où David est né. Lewis mènerait une carrière ouvrière en tant qu’acteur et marionnettiste avec des rôles dans les films et la télévision, notamment en tant que J.D. Pickett sur The Waltons. La mère de David, Mardi, était une danseuse burlesque, un acteur et plus tard, un conseiller matrimonial. C’était une bohème avec un côté sombre. David dit qu’elle a été abusive dès le début. Lewis Arquette, quant à lui, aimait les marionnettes et l’art et l’improvisation. «Mon père ressemblait beaucoup à un enfant adulte», dit-il. “Je pense que je ressemble beaucoup à mon père dans un sens.”

«David est très bon pour trouver des rires. Il est un peu comme Christopher Walken. Il rend les choses intéressantes dans des endroits où vous ne pensiez pas qu’elles le seraient. ” —Jamie Kennedy, Scream costar

Arquette a attrapé le bug d’acteur en deuxième année à Fairfax High après avoir décroché la tête dans le jeu scolaire. Il a rapidement mentionné qu’il était le seul étudiant à passer une audition, se faisant tomber comme il le fait souvent. Une vague de confiance a atterri après avoir terminé deuxième dans une compétition dramatique à l’échelle de l’État. “J’étais comme, peut-être qu’il y a quelque chose ici et ce n’est pas seulement du népotisme”, dit Arquette. “Je pourrais avoir du talent.” À ce stade, ses frères et sœurs Rosanna, Patricia et Alexis avaient tous commencé une carrière d’acteur.

Après l’obtention du diplôme, Arquette a été moulé dans les adaptations du réseau de The Outsiders and Parenthood. De là, il est passé au cinéma, avec des rôles dans Airheads, Wild Bill et Beautiful Girls. Il avait une présence unique devant la caméra; un air d’imprévisibilité masquait souvent son travail. Et il était également adepte de la comédie et du théâtre. «Mon objectif était qu’il ait une carrière comme Sean Penn», explique son ancien manager Steven Siebert. “Je le voyais comme l’un des chouchous critiques de l’industrie.” Il est apparu sur la couverture du numéro de Vanity Fair Hollywood en 1996 aux côtés de Leonardo DiCaprio, Will Smith, Benicio del Toro et Matthew McConaughey.

Arquette a d’abord lu pour Billy Loomis, le rôle de petit ami dans Scream de 1996, mais il pensait que l’adjoint Dewey était le mieux placé. “Il n’y a pas un énorme tronçon entre moi et Dewey”, dit Arquette. “Bien qu’il soit beaucoup plus doux et plus innocent que moi.” Dewey a été écrit comme une tête musculaire, un jock. Au lieu de cela, Arquette est revenu sur l’insécurité et la lutte pour le respect des avocats.

Il y avait beaucoup d’inconnues sur Scream. Dimension, la filiale de genre de Miramax, était une nouvelle société. Le réalisateur Wes Craven, à plus d’une décennie du succès d’A Nightmare on Elm Street, avait besoin d’un coup. Courteney Cox, un acteur de sitcom, était la plus grande star du casting. Et le film était prévu pour la saison des films des Fêtes. Les acteurs savaient que le matériel – un film de slasher pour adolescents mélangeant des références de méta-culture pop avec du sang viscéral – était intelligent et cool, mais est-ce que quelqu’un le verrait? Ces préoccupations semblaient justifiées lorsque Scream a ouvert ses portes le 20 décembre 1996, ne gagnant que 6,4 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. Mais le bouche à oreille positif a donné les jambes du film au box-office et il a finalement rapporté 103 millions de dollars nationaux.

Le succès massif du film – sur un budget assez raisonnable de 14 millions de dollars – a changé Hollywood. En un instant, il y a eu des imitateurs – je sais ce que vous avez fait l’été dernier, Urban Legend – tandis que le genre du film pour adolescents a également connu un boom. Pendant ce temps, une suite pour Scream est immédiatement entrée en production, donnant le coup d’envoi d’une franchise qui est toujours aussi forte aujourd’hui; Scream 5 est actuellement en développement.

Dewey deviendrait le cœur et l’âme de la série de 608 millions de dollars de recettes, Arquette dégageant un mélange précis de salubrité et de bizarrerie dans les quatre films. Il était aussi parfois hilarant. “David est très bon pour trouver des rires”, explique Jamie Kennedy, qui a joué le rôle du geek du film Randy. “Il est un peu comme Christopher Walken. Il rend les choses intéressantes dans des endroits où vous ne pensiez pas qu’elles le seraient. ”

Kennedy se souvient de la scène de Scream 2 où Dewey et Randy listent les suspects tout en aspirant des laits frappés. “Je fais tout mon discours et c’est vraiment Randy heavy et Dewey écoute et questionne.” Il s’arrête et regarde et s’en va, quelque chose comme: «Et si ce n’est pas le cas?» C’était une prise amusante. Ensuite, nous allons à la première et ça vient de tuer. Il a eu le plus grand rire. Je me disais: “Wow, c’était tellement bon.” Je pensais que c’était bien quand nous le faisions, mais c’était comme, “Wow, il sait vraiment ce qu’il fait.” ”

À son meilleur, Arquette pourrait porter des films indépendants comme Dream With the Fishes et rire comme le frère d’une comédie romantique Drew Barrymore (Never Been Kissed). Mais son goût éclectique comprenait des spectacles pour enfants et de l’horreur, des dessins animés et des marionnettes. Arquette voulait tout faire, et sa carrière a zigué et zagué dans des directions bizarres, du drame de l’Holocauste The Grey Zone to See Spot Run à la comédie noire The Alarmist, que le costar Stanley Tucci aurait menacé de quitter en raison du manque de préparation d’Arquette. Il a côtoyé Marlon Brando (Free Money), DMX (dans l’adaptation sous-estimée de Donald Goines Never Die Alone) et des araignées animées géantes (Eight Legged Freaks); Muppets From Space a été une déception au box-office.

Il n’y avait pas de plan pour sélectionner les projets. «Je ne fais pas d’art comme ça», dit-il. “Je ne vis pas ma vie comme ça. Je suis plutôt une personne spontanée. ”

Et puis il a cessé de se faire couler, à part les petits films indépendants et les projets passionnels des premiers réalisateurs. Cela fait presque une décennie depuis Scream 4. Sa dernière apparition dans un grand film de studio remonte à 2015, une apparition sous le nom de David Arquette dans Entourage. Les années de vaches maigres ont fait des ravages même si la célébrité du cinéma n’est pas attrayante pour Arquette à ce stade.

“Chaque grande star de cinéma que j’ai rencontrée a un ego fou”, dit-il, “à tel point que je ne veux plus jamais être aussi célèbre, donc je dois faire face à cette quantité d’ego. C’est trop égoïste. C’est trop pour moi.”

Jouer est une affaire inconstante, même pour une Arquette. Et plus difficile encore lorsque l’on souffre de problèmes de dépression, d’anxiété et de dépendance, ce qui rend les parties standard du travail comme les auditions insupportables. «Je suis tellement nerveux. C’est comme, “Ugh, les gens me jugent”, “dit-il, se tortillant tellement à l’idée qu’il se recroqueville instinctivement sur son canapé. «Tout en moi dit alors:« Vous savez quoi? Je n’en veux pas vraiment autant. »»

Diamond Dallas Page n’oubliera jamais le moment où David Arquette a appris qu’il était sur le point de remporter le titre de la WCW. “David et moi marchions quelque part et je dis:” OK, ce soir, vous allez. Tu vas être le champion. “Il a commencé à rire. Je me dis: “Non, mec, je suis sérieux.” Il dit: “Ouais, c’est vrai.” Je me suis arrêté, je l’ai regardé en face et j’ai dit: “Je suis sérieux.” Il s’est dit: “Non , ils ne peuvent pas faire ça. »Il ne voulait pas le faire. Il savait.” DDP s’arrête. “Il savait que rien de bon n’en sortirait.”

Le premier séjour d’Arquette dans le monde de la lutte professionnelle a commencé à l’automne 1999 sur le tournage du film Ready to Rumble. Arquette considérait la comédie de lutte comme une évidence: elle était remplie d’humour burlesque, son préféré; il était un grand fan d’Oliver Platt; connaissait Scott Caan depuis son adolescence; adoré travailler pour Warner Bros .; adoré le script. “Dans les 10 premières pages,” Macho Man “Randy Savage était dedans”, dit-il avec admiration. «Je me disais:« Tu te moques de moi? Cela seul serait un tel rêve de rencontrer le gars. »

«David Arquette est un bon être humain qui aimait notre merde. Il n’a pas demandé à être champion du monde. Il ne le ferait jamais. ” —Diamond Dallas Page, lutteur professionnel

Il a rencontré Macho Man puis DDP, Chris Kanyon, Shane Helms et Goldberg, des lutteurs de la WCW qui ont tous assumé des rôles d’acteurs, de consultants et de cascadeurs dans le film. Pendant les temps morts, Arquette partageait des histoires sur son fandom, comme quand il a vu Hulk Hogan combattre Andre the Giant au LA Sports Arena ou comment son père a exprimé Jimmy “Superfly” Snuka au milieu des années 80, le dessin animé Hulk Hogan’s Rock ‘n’ Lutte. Des obligations ont été forgées. Arquette a mis les lutteurs sur sa liste de cartes de Noël.

Quand vint le moment de promouvoir le film – qui, il va sans dire, bombardé au box-office, rapportant 12 millions de dollars dans le monde – Arquette portait parfois une réplique de la ceinture de catch. Le booker de la WCW, Vince Russo, l’a remarqué et a envoyé une invitation à Arquette. Nous allons vous faire sauter et faire quelque chose, c’est comme ça que ça lui a été proposé. Quelques semaines plus tard, Arquette était le champion réticent.

Il a essayé d’en tirer le meilleur parti. Par la suite, sur les conseils de Ric Flair, il a acheté des boissons pour les garçons, montant un bar de 3 000 $. Mais aucune quantité de boissons ne pouvait compenser les sentiments mitigés qui accompagnaient la victoire. Soulever la sangle était un rêve devenu réalité. «Quand j’étais enfant, je me souviens avoir voulu faire ça», dit Arquette. “Je pensais que ça allait être amusant.” Et pourtant, il savait que c’était une idée terrible; que les piliers des vestiaires comme Booker T méritaient mieux; qu’il n’avait aucune formation; que la raison pour laquelle il était champion était d’attirer l’attention de la WCW (la victoire d’Arquette a fait la une de USA Today). Il a transporté la ceinture – les fameux 10 livres d’or – à l’ensemble de 3000 milles de Vancouver à Graceland pour filmer une promo avec Courteney Cox et leur co-vedette Kurt Russell. À ce moment-là, c’était déjà devenu un fardeau.

À travers tout cela, il était un professionnel du ring. “Il a fait exactement ce qu’un acteur hollywoodien est censé faire”, explique Jeff Jarrett, qui sait une chose ou deux sur les acteurs qui se tournent vers la lutte. Son père, Jerry Jarrett, a réservé la querelle d’Andy Kaufman avec Jerry “The King” Lawler. “David était un peu timide, un peu inquiet, mais n’a jamais raté un signal.” Mais Arquette ne ressemblait pas à un champion. Agissez comme un champion. Luttez comme un champion. Un champion n’était pas un punk hollywoodien effrayé. Et les fans se sont rebellés. Avant un événement, Arquette posait pour des photos quand il a été frappé au visage avec une boule de terre. Il a levé les yeux et a vu un enfant de 10 ans lui donner le doigt. «Il était tellement en colère contre moi», se souvient Arquette. “Je ne pense pas que les gens aient calculé à quel point les gens seraient contrariés et à quel point c’était une honte pour la ceinture.”

Mais Arquette était un fan, et quel fan de catch refuserait cela? Et ce n’est pas comme s’il l’avait exploité. Il a fait don de son salaire WCW à Darren Drozdov, alors paralysé, et aux familles de feu Owen Hart et Brian Pillman. Et ici, il a été blâmé pour avoir tué la WCW, qui a duré moins de 10 mois après qu’Arquette a abandonné le titre à Jeff Jarrett.

Lui? Il l’a tué? Le championnat du monde de catch s’est terminé après Starrcade 1997. La WCW est décédée lorsque la séquence invaincue de Goldberg s’est terminée à cause d’une production de bétail. Le doigt de Doom a tué WCW. Ou peut-être que c’était le Radicalz qui partait pour la WWE. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la WCW est décédée. Que les fans de catch pensent que David Arquette est l’une de ces raisons le blesse toujours.

«David Arquette est un bon être humain qui aimait notre merde», dit Page. “Il n’a pas demandé à être champion du monde. Il ne le ferait jamais. C’était un angle qui a mal tourné. »

Arquette était en mauvaise santé quand il a décidé de retourner sur le ring en 2018. Il venait de recevoir des médicaments pour une crise cardiaque et avait deux stents placés en lui. Pourtant, c’était personnel pour lui. Il était motivé pour prouver qu’il n’était pas le lâche qu’il était représenté comme dans la WCW. Il le ferait bien cette fois. Une bonne formation. Travaillez la scène indépendante. Payer sa cotisation. Gagnez le respect. Expier les péchés passés. Arquette aimait la mythologie de la lutte professionnelle, un monde légendaire de héros et de méchants – dieux et monstres – et il imaginait son retour se doublant d’un conte rédempteur.

Il s’est entraîné dur et a maintenu un régime discipliné. Peter Avalon, maintenant connu sous le nom de bibliothécaire de la lutte élite, lui a donné l’entraînement de lutte qu’il a toujours voulu. Il a fait du jiujitsu avec Rigan Machado. Ricky Quiles lui a appris la boxe. Il a téléchargé l’application DDP Yoga. Il mangeait des blancs d’œufs à plusieurs repas. Pas de collations. Pas de glucides après midi. Pas de tricherie. Il s’est couché affamé. Il a perdu du poids et a acheté du matériel professionnel pour faire étalage de son nouveau physique chamois.

Au moment de monter sur le ring, il a d’abord lutté sans facture sous un masque à Tijuana, où il s’est cassé deux côtes en lançant un bloc croisé. La blessure a également gâché son premier match en simple après que RJ City se soit connecté avec un genou au visage d’Arquette. Il s’est présenté au travail le lendemain avec un baiser enflé. Et pourtant, Arquette s’amusait. Joey Ryan l’a renversé par la bite. Jerry «The King» Lawler l’a assommé avec un chauffeur de pieux. Il se sentait comme l’un des garçons. Et les fans? Les mêmes fans qui ont rendu sa vie misérable pendant deux décennies avec des diatribes sur YouTube, des tweets désagréables et des provocations IRL sur la façon dont il a tué la WCW sont derrière lui, dit-il. «J’ai sacrifié une partie de mon corps et de la douleur et de la vie pour eux», dit-il.

Quant à sa véritable lutte – sa technique sur le ring – au fil du temps et avec la répétition, il est devenu … décent. “Je dirais qu’il est passable en tant que lutteur”, a déclaré DDP, qui a accompagné Arquette sur le ring l’année dernière lors d’un spectacle le week-end de WrestleMania. Shane Helms, qui a fait équipe avec Arquette lors de son retour, offre des éloges supplémentaires. «J’ai été super impressionné», déclare Helms. “Il y avait des points pendant le match lorsque David était sur le ring et j’étais sur le tablier en attendant le tag comme,” Wow, ce mec le tue. “”

Bien qu’Arquette semble toujours nerveux sur le ring, Helms dit que sa plus grande force est de vendre pour ses adversaires. C’est là que les antécédents d’Arquette à Hollywood et à la WCW sont avantageux. Il a de superbes soins du visage et peut raconter une histoire avec son visage. Et parce qu’il est, vous savez, un acteur, il suscite la sympathie comme un babyface en péril. Avec la reconnaissance de son nom, il n’a pas à faire grand-chose sur le ring à part raconter une histoire – et pourtant il plane toujours sur la corde supérieure, lance des ouragans et se fait claquer sur les punaises.

“Voulez-vous apprendre quelque chose?” Demande Arquette en se levant du canapé. “Impressionnant.” Nous essuyons nos pieds sur le tablier de l’anneau – c’est une chose de respect – et montons. Tout d’abord, nous courons les cordes, le mouvement le plus essentiel en lutte et un excellent échauffement dynamique. Arquette frappe les câbles avec son carré arrière et son coccyx sur la corde du milieu. Il le tient pendant une seconde puis explose à travers le ring. Boom-THWACK-THWACK fait le bruit familier des pieds qui martèlent la toile. “Vous faites quelques petites étapes à la fin”, déclare Arquette après mon tour. “Essayez d’éliminer ceux-ci.”

Nous entrons en collision avec une force surprenante lors du verrouillage. L’astuce avec un collier et un coude, dit-il, est d’entrer dur et de se détendre après le contact. «Ça va là-bas», dit-il en saisissant ma main et en la positionnant plus près de son coude. Il passe ensuite dans une barre de bras. “Vous devez avoir les deux pieds face à moi car cela donnera l’impression que ça fait plus mal.”

Il serre le bras. Il est maintenant temps pour moi de vendre.

“Nooooo”, je hurle comme Ric Flair dans son premier talon, grimaçant et hurlant. À ce stade, le Nature Boy attrapait les cheveux d’Arquette et le tirait sur le tapis. Il rit à l’idée. “Ah, mais je ne peux pas prendre de recul”, dit-il. “Je ne peux pas faire de bosses comme ça parce que ça me fout le cou.”

Arquette compare la lutte professionnelle au MMA chorégraphié, avec l’effet résiduel de chaque match ressemblant à un accident de voiture, peu importe la sécurité de son adversaire. Une paire de côtes cassées n’était pas la seule blessure qu’Arquette a subie à son retour. Il a été opéré du coude sur une bourse infectée et a ce qu’il appelle un coup de fouet cervical récurrent avec son cou. Il est également juste de s’interroger sur le cerveau d’Arquette. Dans le documentaire, des caméras sont présentes lorsqu’il reçoit un diagnostic nébuleux d’un neurologue. “Franchement, ses résultats sont très complexes”, explique le médecin. “Son cerveau … n’est pas connecté de manière typique.”

Arquette est tout aussi ambiguë lorsqu’elle l’aborde. “Ouais, c’est un peu fou. Ouais, je ne sais pas quoi – je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Ouais, je ne sais pas. ” Nous nous tenons dans les coins opposés de l’anneau, les bras reposant sur la corde supérieure. “Ma principale chose est la dépendance, juste comme si je ne suis pas sobre. J’ai beaucoup appris sur l’équilibre. J’ai appris ce que je peux et ne peux pas faire. Fumer du pot aide parfois vraiment à m’inquiéter et à me faire souffrir, de temps en temps. Et j’ai une bière et quelque chose de temps en temps. Mais je ne suis pas comme le gars sobre. J’ai essayé. Je ne suis pas bon dans ce domaine. Je n’aime pas ça. ”

La rechute d’Arquette, dit-il, découle des côtes cassées. Vicodin a d’abord fait disparaître la douleur, mais Arquette se méfie des opiacés et il a donc cessé de prendre les médicaments. Puis la douleur est revenue. “Ensuite, vous essayez d’engourdir avec d’autres choses”, dit-il, décrivant le cercle vicieux qui a coûté la vie à d’innombrables lutteurs. «Ensuite, cela devient hors de contrôle. Ensuite, vous devez obtenir votre vie droite. Je ne sais pas.”

Quand je demande à Christina McLarty Arquette, qui étudie pour une maîtrise en counseling clinique, si la lutte est préjudiciable à la sobriété de son mari, elle répond: «C’est une question valable. Je pense que cela dépend simplement de l’expérience de chacun. ” Elle suggère ensuite que les luttes d’Arquette remontent à son enfance chaotique. “Comme le note l’expert en santé mentale dans le film”, dit-elle, “ces blessures peuvent entraîner des échecs et des rechutes.” Et Arquette a une quantité abondante de traumatismes non résolus, le coup le plus récent étant le décès soudain de son ami Luke Perry en mars 2019.

Perry vivait à la maison Arquette quand il a été casté à Beverly Hills, 90210. Il avait rencontré Alexis dans un film intitulé Terminal Bliss et quand la production était terminée, il a dit à Alexis qu’il envisageait de déménager à Los Angeles, qui lui a alors suggéré de louer la pièce supplémentaire. dans la maison de sa mère. Quand il ne regardait pas la lutte avec un adolescent David, Perry passait des auditions. Arquette a renoué avec Perry avant sa mort. “Nous avions un barbecue ici et il ne pouvait pas le faire, mais il est venu le lendemain avec Jack et sa fille Sophie et nous avons dû nous accrocher en famille”, se souvient Arquette. “Je ne l’avais pas vu depuis un moment. Puis je l’ai vu au match de catch. Puis il m’a aidé à me sauver. »

Comme on le voit dans le film, Perry était au bord du ring pour le match de la mort d’Arquette – son fils Jack, alias Jungle Boy, avait lutté plus tôt dans la carte – et il était la première personne à lui venir en aide lorsque son cou a commencé à saigner. Il a ensuite conduit Arquette à l’hôpital. «Ensuite, nous avons discuté à quelques reprises, puis il est juste passé, ce qui était tellement choquant», dit doucement Arquette. “C’est une autre chose pour laquelle je suis tellement reconnaissante de lutter, c’est que je dois à nouveau me connecter avec mon ami.”

Combien de temps encore Arquette luttera-t-elle? Son dernier match a eu lieu le jour du Nouvel An, et il pense qu’il en reste encore un peu en lui. Ensuite, il prévoit de passer à un poste de direction et, à partir de là, peut-être une intronisation un jour au WWE Hall of Fame. “Ce serait certainement dans l’aile des célébrités”, dit-il. «Il y avait une idée que [it] serait une fin incroyable pour le documentaire, mais cela ne s’est pas produit. Il y a beaucoup plus de gens qui le méritent. » Il ne peut s’empêcher de se tirer une dernière fois.

Quant à sa carrière d’acteur, Arquette continue de chercher du travail, continue d’auditionner, peu importe à quel point cela peut être douloureux. Il espère que le documentaire obligera Hollywood à lui donner un autre regard, un objectif qui a certes pris un coup lorsque South by Southwest – et les débuts du film au festival – ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19. “Ma réaction initiale était tellement décevante pour tous les cinéastes et la ville, à quel point cela est difficile pour les gens”, me dit Arquette par e-mail. «J’ai rêvé toute ma carrière d’être en SXSW, donc pour qu’elle soit annulée, c’était vraiment dommage.» Au lieu de cela, lui et sa femme (qui est un producteur du film) ont profité d’une mauvaise situation, organisant une projection chez eux pour la famille et les amis. Pour l’instant, le film n’est pas diffusé en streaming ou en salles.

Arquette blâme ses démons – et non la lutte – pour sa chute professionnelle. «Je sais dans le [documentary] ils font allusion que la lutte a affecté ma carrière d’acteur », dit Arquette. «Mon comportement personnel a probablement plus affecté ma carrière d’acteur, étant juste un peu un homme sauvage et franc et s’habillant fou et peu importe.»

Arquette manœuvre autour de ses quatre chiens de basset dans sa cuisine et m’offre un LaCroix et un burger. Il se dirige ensuite vers son salon, où le soleil vrille dans l’atrium. Au-dessus de lui, un trio de peintures représentant Jimi Hendrix, John Lennon et Bob Marley avec les mots «Kiss the Sky. Venir ensemble. Stir It Up. »- paroles de chansons qui se transforment en mantras pour Arquette. Il part ensuite à la recherche de ses artefacts les plus significatifs.

Après une recherche rapide, il revient avec une réplique de la ceinture WCW World Heavyweight Championship que Goldberg lui a donnée. Nous descendons le couloir devant les peintres travaillant chez lui. Il me montre un autoportrait que son grand-père a dessiné. Dans la pièce voisine se trouve un buste de son père. «Il lui ressemble», s’émerveille-t-il. “C’est bizarre, vous arrivez à un certain moment de votre vie où il devient clair ce que vous aimez dans la vie, ce que vous aimez vraiment dans la vie et ce que vous n’aimez pas. Plus vous vieillissez, moins vous avez de temps pour les choses que vous n’avez pas. J’adore la lutte. J’adore être fan de catch plutôt que de participer. J’adore regarder ça. J’adore le cirque. Et j’aime l’art. Et j’adore les clowns. Et j’aime les films et la musique. Donc, vous vous penchez simplement sur des choses comme ça que vous aimez. Il s’agit de trouver de la joie dans la vie. ”

Il atteint ensuite l’une des marionnettes géantes que son grand-père lui a laissées, une poupée Charley Weaver de la taille d’un tout-petit, avec son chapeau écrasé, ses lunettes rondes et sa large cravate. “Hé, c’est Charley Weaver”, dit Arquette d’une voix muette. Il se tourne vers moi. “” Salut, comment vas-tu? “” Il pouvait continuer comme ça toute la journée, jouant avec ses marionnettes. Mais il doit partir maintenant. Trois lutteurs sont à sa porte d’entrée et ils sont prêts pour leur séance d’entraînement de l’après-midi.



Thomas Golianopoulos est un écrivain vivant à New York. Il a contribué au New York Times, BuzzFeed, Grantland et Complex.