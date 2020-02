David Beckham convainc la star du Paris Saint-Germain Neymar de rejoindre son équipe MLS Inter Miami … mais il ne signera pas avant 2030

David Beckham est occupé à chercher des talents pour jouer pour sa nouvelle franchise MLS Inter Miami – et il a convaincu Neymar de le rejoindre.

Mais cela pourrait prendre une décennie avant de voir l’actuelle star du Paris Saint-Germain et du Brésil s’installer en Amérique!

. – .

Neymar joue actuellement en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain

Danny Mills suggère que Lionel Messi ne ferait pas partie de l’équipe de Man City – «Qui voudriez-vous retirer?»

Les deux hommes se parlaient dans le cadre de la série Otro “Legends on Legends” sur YouTube.

Beckham a déclaré: «L’Amérique a une énorme opportunité car ils ont de nombreux autres sports qui sont le sport numéro un, deux ou trois.

“Le football, maintenant, se développe très rapidement et je pense que c’est une réelle opportunité pour l’Amérique d’avoir de grands joueurs là-bas.

“Je vais donc vous demander de signer un morceau de papier après. Une feuille de papier vierge. Ce sera un contrat pour Miami, pour dix ans. Nous n’allons pas payer beaucoup. “

Neymar a déclaré: «Deal. Traiter. C’est moi qui ai demandé à jouer pour son équipe. Je veux. Je lui ai déjà dit. Je lui ai dit que j’y jouerai un jour.

«Non, mais je pense que c’est une excellente occasion pour le pays de développer son football.

«Comme je l’ai déjà dit, j’ai déjà mon contrat avec David.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Brentford vs Leeds (mardi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Southampton vs Burnley (samedi, 12h30) – talkSPORT

West Brom vs Nottingham Forest (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Leeds vs Bristol City (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Norwich vs Liverpool (samedi, 17h30) – talkSPORT

«Dans quelques années, je serai là. Nous sommes dans le même bateau. Il est mon président. “

L’Inter Miami se prépare à entrer en MLS en 2020 pour sa première saison.

Leur premier match est prévu pour le 1er mars au Los Angeles FC, tandis que leur premier match à domicile aura lieu deux semaines plus tard contre l’ancienne équipe de Beckham, LA Galaxy.

Le club doit jouer ses matchs à domicile au Lockhart Stadium jusqu’à ce qu’il construise un nouveau terrain, avec Miami Freedom Park qui devrait ouvrir ses portes en 2022.

.