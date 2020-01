David Beckham rend hommage à son ami Kobe Bryant après la mort tragique d’une star de la NBA

David Beckham a rendu un hommage sincère à son ami “spécial” Kobe Bryant après la mort tragique de l’icône de la NBA dimanche.

La légende du basket-ball, 41 ans, ainsi que sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes, ont été tuées dimanche dans un accident d’hélicoptère juste à l’extérieur de la ville de Calabasas, en Californie.

Beckham et Bryant étaient des amis proches

Des hommages de certains des noms les plus reconnaissables de la planète ont afflué pour Bryant, largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps.

Du monde du football, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar sont parmi ceux qui honorent la légende de la NBA à la lumière de sa mort tragique.

Et Beckham a maintenant pris sur les réseaux sociaux pour exprimer sa dévastation totale du décès de son ami.

“Il m’a fallu des heures pour trouver quoi écrire et mes mots ne suffiront jamais pour décrire ce que je ressens après la perte tragique de Kobe”, a déclaré Beckham sur Instagram.

«C’était un athlète spécial, mari, père et ami. Avoir à écrire ces mots est déjà assez difficile, mais sachant également que nous avons perdu un être humain incroyable et que sa belle et talentueuse fille Gianna est déchirante.

«L’engagement que Kobe a montré envers son sport a été inspirant, de traverser la douleur et de terminer un match comme il seul pouvait m’inspirer pour essayer d’être meilleur.

«Parfois, je n’allais aux matchs que pour regarder cette horloge descendre jusqu’aux 2 dernières minutes en sachant que nous étions sur le point d’assister à quelque chose de spécial.

«Kobe a toujours parlé de Vanessa et de ses belles filles et de sa fierté. La passion de Kobe était sa famille et son basketball.

«Il était déterminé à inspirer la prochaine génération de garçons et de filles à embrasser le sport qu’il aimait. Son héritage restera vivant.

“L’amour et les prières de ma famille vont à Vanessa et aux filles, à la famille du basket-ball de Kobe, et bien sûr aux familles de ceux qui ont été tragiquement perdus avec lui hier …”

Beckham et Bryant ont noué une amitié lorsque l’ancien ailier de Man United a déménagé en Californie pour jouer pour le Los Angeles Galaxy.

Bryant laisse dans le deuil son épouse Vanessa et leurs trois autres filles, Natalia, Bianka et Capri nouveau-né.

.