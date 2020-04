David Bellion, Massimo Taibi, Bebe … Le pire XI utilisant des joueurs signé par Sir Alex Ferguson à Manchester United

Sir Alex Ferguson a fait des signatures incroyablement avisées pendant son règne en tant que patron de Manchester United, ce qui les a aidés à dominer pendant l’ère de la Premier League.

Des joueurs comme Eric Cantona, Roy Keane, Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney se sont transformés en légendes du club pour des frais de transfert relativement modestes.

Sir Alex Ferguson n’a pas toujours signé avec succès à Manchester United

Avec leurs produits vénérés de l’académie, Ferguson a remporté 13 titres de champion et d’innombrables autres trophées nationaux.

Man United était souvent lié à certains des meilleurs joueurs du monde et le meilleur XI de joueurs qu’ils aient presque signé est incroyable.

Cependant, tout ce que Fergie a fait ne s’est pas transformé en or, car il y a également eu des transferts vraiment choquants parmi les excellents.

Ici, talkSPORT.com, regarde le pire XI de joueurs signé par le grand manager.

Gardien: Massimo Taibi

Taibi avait la tâche peu enviable de remplir les bottes d’un certain Peter Schmeichel et fut un désastre complet.

Il a été signé pour 4,5 millions de livres sterling en 1999 et n’a joué que quatre matchs avec Man United.

Cela incluait cinq buts contre Chelsea et le fameux but laissé à Southampton lorsqu’un coup apprivoisé de Matt LeTissier lui traversa les jambes.

Massimo Taibi laisse entrer quelques hurleurs pour Manchester United

Arrière gauche: Quinton Fortune

Fortune a été signé pour 1,5 million de livres sterling en 1999 de l’Atletico Madrid et est d’abord venu au club en tant que milieu de terrain.

Ferguson l’a utilisé à l’arrière gauche mais était souvent décevant quand il jouait. Il a participé à trois saisons de victoire en Premier League mais n’a pas joué suffisamment de matchs pour gagner une médaille.

Il a été libéré par le club à la fin de la saison 2006/07.

Quinton Fortune était un joueur décevant pour Man United

Défenseur central: William Prunier

Prunier a été signé à titre d’essai en 1995 tandis que United a été ravagé par des blessures. Il a associé Gary Neville au cœur de la défense contre QPR, puis Tottenham, qui a couru une émeute en marquant quatre buts.

Il a été libéré peu de temps après et s’est retrouvé à Copenhague.

William Prunier n’a joué que deux fois pour United

Défenseur central: Pat McGibbon

Ferguson a signé McGibbon du côté irlandais semi-professionnel de Portadown en 1992. Il a été expulsé lors de ses débuts lors d’une défaite 3-0 contre York en Coupe de la Ligue et n’a jamais fait une autre apparition pour le club malgré son séjour pendant cinq ans.

Pat McGibbon a été signé par une équipe irlandaise semi-pro

Arrière droit: David May

May a été signé en tant que défenseur central en 1994 pour 1,2 million de livres sterling de Blackburn afin de concurrencer les Steve Bruce et Gary Pallister vieillissants.

Les blessures de Paul Parker l’ont obligé à jouer à l’arrière droit et a souvent été le bouc émissaire des mauvaises performances de United.

Cependant, la montée de Gary Neville signifiait également que le temps de mai à l’arrière droit était limité, bien qu’il ait été immortalisé lors du triomphe de la Ligue des champions 1999.

Il est populaire parmi les fans de United pour son travail en coulisses et sur les podcasts du club.

Manchester United a bouclé un triplé célèbre et mai, en haut, était au cœur des célébrations

Milieu gauche: Zoran Tosic

L’ailier rusé a été signé par Partizan, avec son coéquipier Adem Ljajic, en janvier 2009 pour environ 7 millions de livres sterling.

En 12 mois, il n’a fait que deux apparitions avant de s’impatienter et a voulu quitter le club.

Il a ensuite été prêté à Cologne et a scellé un déménagement permanent au CSKA Moscou.

Zoran Tosic n’a passé qu’une saison à Old Trafford

Milieu central: Bebe

On peut dire que la signature la plus bizarre et la pire a été faite pendant l’ère Ferguson à United.

Il a été signé pour 7 millions de livres sterling, Fergie admettant ne jamais l’avoir vu jouer.

Bebe était terrible et a fait sept apparitions dans sa première saison avant d’être expédié en prêt avant de pouvoir le décharger à Benfica en 2014.

Bebe s’est avéré être un flop pour Man United

Milieu central: Kleberson

Kleberson a aidé le Brésil à remporter la Coupe du monde en 2002 et Luiz Felipe Scolari l’a salué comme le moteur de leur succès.

United a obtenu sa signature 12 mois plus tard en payant un énorme 6,5 millions de livres sterling. Il a été un désastre, cependant, et n’a fait que 20 apparitions avant d’être vendu à Besiktas deux ans plus tard.

Kleberson s’installe à Old Trafford aux côtés d’un certain Cristiano Ronaldo

Milieu droit: Karel Poborsky

Poborsky a été nommé dans l’équipe Euro 1996 du tournoi et a remporté le titre de footballeur tchèque de l’année lors de son transfert vers United.

Il a été quelque peu éclipsé par David Beckham et n’a jamais montré tout son potentiel à Old Trafford avant de partir pour Benfica 18 mois plus tard.

Karel Poborsky avait une grande réputation mais n’a pas été à la hauteur de son nom

Attaquant: David Bellion

United a été accusé d’avoir retenu Bellion en 2003, son contrat ayant expiré à Sunderland. Cela s’est soldé par un paiement de 2 millions de livres sterling en compensation et c’est déconcertant pourquoi ils ont fait autant d’efforts pour signer l’attaquant.

Il est parti définitivement en 2006 après avoir échoué à faire forte impression.

David Bellion a coûté 2 millions de livres à Manchester United

Attaquant: Dong Fangzhou

L’attaquant a été signé pour 500 000 £ du côté chinois de Dalian Shide en 2004. Il n’a pas réussi à marquer pendant son séjour à Old Trafford et a été libéré quatre ans plus tard.

On soupçonnait qu’il avait été signé pour aider à accroître la popularité des Red Devils en Chine et dans le reste de l’Asie.

Dong Fangzhou n’a pas réussi à marquer à United

Le pire XI des dédicaces de Sir Alex Ferguson à Manchester United

