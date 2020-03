David de Gea a martelé pour être “arrogant” après la dernière grosse erreur du gardien de Manchester United contre Everton

David de Gea a été critiqué comme «arrogant» après sa grosse erreur dans le match nul 1-1 de Manchester United avec Everton.

Le gardien de but a donné aux Toffees une avance anticipée à Goodison Park dimanche avec sa dernière erreur entre les bâtons, qui a été punie par Dominic Calvert-Lewin.

De Gea a fait un autre hurleur coûteux pour Man United

Recevant le ballon dans sa zone de la part d’un coéquipier, De Gea s’est attardé sur le ballon pendant sept secondes avant d’essayer de le ranger sur le terrain.

Mais ces sept secondes, malgré le nombre d’options de passes courtes disponibles, ont permis à Calvert-Lewin de le fermer et sa tentative de coup de pied a frappé l’attaquant et a rebondi directement dans le but de United.

REGARDER: La grosse erreur de De Gea remet un but précoce à Everton dans le choc de Goodison

Ce fut un moment désastreux pour le numéro un espagnol. De Gea n’est plus le mur de briques fiable à l’arrière pour United, et ses erreurs ne sont pas vraiment une surprise de nos jours.

En fait, cette gaffe signifiait que De Gea se classe désormais en tête de liste pour la plupart des erreurs menant à un but depuis le début de la saison 2018/19, avec sept.

7 – David De Gea a commis sept erreurs menant directement à un but adverse en Premier League depuis le début de la saison dernière, le plus commun avec Martin Dubravka et Bernd Leno. Shocker. pic.twitter.com/WNoCTxhxds

– OptaJoe (@OptaJoe) 1 mars 2020

De Gea a continué à effectuer un certain nombre d’arrêts vitaux pendant le reste du match, alors que United a riposté pour réclamer un match nul 1-1, sauvé par un contrôle tardif du VAR qui a exclu un vainqueur dramatique d’Everton.

Mais l’animateur de TalkSPORT et ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, n’a pas été impressionné par le comportement «inacceptable» du gardien de but au début du Merseyside.

Et il pense que l’arrogance de l’Espagnol coûte à Manchester United.

“De Gea est payé pour faire de bons arrêts”, a déclaré O’Hara lors du Alan Brazil Sports Breakfast.

«Il a beaucoup d’argent. Il devrait faire des arrêts dans les moments cruciaux des jeux, et ce que vous ne pouvez pas accepter, c’est qu’il fasse ce qu’il fait, où il a pris sept secondes – faites-le rapidement!

«C’est inacceptable, c’est quelque chose que vous voyez en dehors de la ligue et même alors, vous seriez en colère contre votre gardien de but pour avoir fait quelque chose comme ça.

De Gea a été critiqué pour son erreur

«Un joueur comme David de Gea ne peut pas se permettre de faire une telle erreur.

«Il est arrogant pour moi. C’est son problème, il est arrogant. Il pense qu’il est meilleur qu’il ne l’est réellement. “

Il y a de grands doutes sur l’avenir de De Gea en tant que numéro un de United, avec Dean Henderson, 22 ans, impressionnant en prêt à Sheffield United.

Le jeune anglais a même plus de draps propres en Premier League cette saison, avec neuf pour les Blades. De Gea n’en a que sept pour United.

Cependant, Ole Gunnar Solskjaer a soutenu l’Espagnol et a insisté sur le fait qu’il est toujours le MEILLEUR gardien de but du monde.

S’exprimant après le match, Solskjaer a déclaré: «Nous voulons la meilleure équipe possible pour Man United. David, pour moi, est le meilleur gardien de but au monde.

.

Une partie des supporters de Manchester United ont demandé à Dean Henderson de remplacer David de Gea en tant que gardien de but n ° 1 la saison prochaine

«Dean est un très bon challenger et Sergio est aussi un challenger. Nous voulons une équipe pleine de qualité avec la compétition bien sûr et si vous voulez survivre au sommet, vous devez rebondir sur la concurrence de droite, de gauche et du centre.

«Dean est notre joueur. Il se débrouille très bien en ce moment et le jour de son retour, il se bat évidemment pour jouer ici aussi. Mais pour moi, David a montré dimanche sa réaction et la façon dont il a fait amende honorable et a sauvé cette chance de Sigurdsson à la fin.

«Il a traversé une période difficile la saison dernière, mais David a été très, très bon cette saison. Je ne me souviens vraiment d’aucune erreur en dehors de celle de Watford. Je lui fais confiance à 100% dans l’objectif. »

Regardez un extrait de Jamie O’Hara sur le petit déjeuner sportif Alan Brazil ci-dessus

