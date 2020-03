David Faitelson est bouleversé par la journée de fermeture et ils le détruisent

Source: Twitter @Soy_Futbol_

En raison des fortes contagions de Coronavirus dans le monde, le Liga MX a déterminé que les jeux de ce jour 10 Ils sont détenus à huis clos pour empêcher la propagation du virus. Dans cette situation, le journaliste David Faitelson il a fait exploser les dirigeants du football mexicain.

Via votre compte officiel Twitter, le membre de ESPN Il a désapprouvé la décision du football mexicain et a admis que sans les gens, le sport n’est pas le même. “Jouer sans public enlève une essence de base du football. C’est un autre jeu“Il a écrit Faitelson et pour ces mots les internautes lui ont reproché.

Il a également regretté que la ligue ne se soit pas arrêtée car il considère que les joueurs risquent également de l’attraper. “Et les footballeurs … ne sont-ils pas des êtres humains? Ils ne sont pas contagieux?Ajouta David.

Pour l’instant, ce dixième jour se jouera à huis clos et il est prévu que la date 11 aller de l’avant afin qu’il puisse être joué en milieu de semaine.