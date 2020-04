David Faitelson fête Pâques avec PHOTO et est traîné

Source: Instagram davidfaitelson_espn

David Faitelson a profité de la popularité dont il jouit Twitter pour promouvoir à Pâques votre compte personnel Instagram avec une photo qui s’est avérée immédiatement contre-productif pour lui.

Le Analyste ESPN a téléchargé une photo où nourrir des chevaux avec l’illusion de trouver rétroaction positive a propos. Mais c’était tout le contraire. Beaucoup lui rappelaient ceux déjà connus confrontations avec Cuauhtémoc Blanco; Cependant, d’autres sont allés plus loin avec des controverses impliquant l’ancien commentateur d’Azteca.

L’un des plus mentionnés était celui dans lequel il avait des désaccords majeurs Paco Gabriel de Anda. Ce qui précède est arrivé après David Faitelson souligner les problèmes susmentionnés de l’alcoolisme de son frère. Un autre est allé plus loin et a rappelé le procès qu’il avait vécu avec le désormais directeur de Chivas Ricardo Peláez.

Je vous invite à suivre le compte Instagram de davidfaitelson_ESPN…

Joyeuses Pâques … pic.twitter.com/6q8AjkOJeF

– David Faitelson (@Faitelson_ESPN) 12 avril 2020

pic.twitter.com/RwO55mO08s

– Sans le savoir (@iivanrojas) 12 avril 2020

Beaucoup d’autres se sont contentés de lui demander Il ne fera pas la publicité d’un réseau social avec un autre. Il est important de mentionner que le profil Twitter de Faitelson est l’un des plus influents et populaires du monde du sport mexicain, la preuve en est plus que 3,5 millions d’abonnés avec lequel il a.

Sur Instagram, il faut noter, David Faitelson accumule un peu plus de 21 mille adeptes. Cependant, et avec la promotion qu’il lui a récemment donnée, le le nombre d’utilisateurs pourrait augmenter considérablement à partir d’aujourd’hui.