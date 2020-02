David Haye “ a été témoin de la grandeur ” de Tyson Fury alors qu’il explique parfaitement pourquoi Deontay Wilder a été détruit

Tyson Fury a prouvé une fois de plus à tout le monde pourquoi il était l’un des meilleurs poids lourds de sa génération avec une performance historique à Las Vegas samedi.

Le Gypsy King a forcé l’équipe de Deontay Wilder à jeter l’éponge au septième round après avoir complètement dominé le combat avec deux knock-downs pour démarrer.

Tyson Fury a enfin une ceinture de champion du monde en sa possession une fois de plus

Fury a dit qu’il allait sortir et mener le combat contre le champion WBC et peu de fans, surtout Wilder lui-même, pensaient que le joueur de 31 ans ferait cela.

Personne n’a jamais combattu le feu avec le feu contre Wilder auparavant et a gagné en raison de sa puissance paralysante, mais Fury ne lui a jamais donné la chance d’entrer dans le combat.

Ce fut une performance vraiment remarquable et l’une des meilleures dans un combat pour le titre dans la mémoire récente.

David Haye était assis au bord du ring pour BT Sport pendant le combat et il ne pouvait pas croire ce dont il avait été témoin.

«Je ne sais pas à quoi cela ressemblait pour tout le monde à la maison, mais en le regardant ici, j’ai été témoin de la grandeur. Voilà ce que c’était. “

Haye a également parfaitement expliqué un problème majeur pour Wilder qui a conduit à la perte.

“Ce genre de pression est difficile à annuler”, a commencé à expliquer Haye.

«Il sort, il revient et regarde Wilder; ses jambes sont droites et c’est ce qui se passe lorsque vous n’avez pas de quads pour maintenir votre poids un peu plus bas, pour faire des photos. Mais il n’a jamais eu besoin de le faire parce qu’il frappe tellement fort.

Wilder ne pouvait pas vivre avec Fury dès le départ

«Sa plus grande chute est sa plus grande arme. Son pouvoir lui a permis de passer par la boxe jusqu’à ce niveau sans aucun problème. Il ne savait pas que cela existait. Il ne savait pas que la douleur qu’il ressentait existait dans la boxe, et maintenant il le sait.

“La fureur était si calculée dans chaque département et comme vous pouvez le voir, je suis assez impressionné [laughs]. “

Haye, un ancien champion du monde à part entière, devait combattre Fury à deux reprises plus tôt dans sa carrière, mais s’est retiré deux fois par blessure.

Comme vous pouvez l’imaginer, Fury était très en colère à l’époque, mais il n’y a rien de tel qu’une performance sensationnelle dans le sport qu’ils aiment tous les deux pour réunir à nouveau la paire, non?

