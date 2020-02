David Haye abasourdi par la perspicacité de Ben Davison sur les KO de Deontay Wilder avant le match revanche de Tyson Fury

C’est généralement une bonne nuit quand Deontay Wilder lance un coup de poing comme la majorité de ses adversaires l’ont découvert.

Le champion des poids lourds WBC a même admis dans talkSPORT que l’idée de se faire face lui faisait peur.

Sean Michael Ham / Mayweather

Wilder a éliminé 41 de ses 42 adversaires, dont Luis Ortiz à deux reprises

Tyson Fury lui a peut-être pris la distance, mais était toujours terrassé en route vers ce tirage controversé en 2018.

Maintenant, il est à quelques jours du match revanche, qui est en direct sur talkSPORT, mais cette fois, il sera sans entraîneur Ben Davison.

Mais la perte de Fury est le gain de BT Sport, comme l’a démontré son impressionnante connaissance dans son travail de punditry pour le diffuseur dans la préparation du combat.

Et sa perspicacité a clairement laissé une marque sur l’ancien champion du monde des poids lourds David Haye.

BT Sport

David Haye a été stupéfait par la perspicacité de Ben Davison

“Si vous remarquez l’avant-pied de Luis Ortiz et le moment où il lève son pied et quand Wilder tire son coup”, a expliqué Davison dans un clip alors qu’il interrompait le jeu de Wilder.

«Au moment où il lève le pied pour intervenir, Wilder tire. Ceci est un facteur commun dans les KO Wilder. Au moment où vous posez le pied sur lui, il s’engage. Et il sait qu’il est plus rapide avec une portée plus longue et il atteindra la cible. Dès que vous vous approcherez de lui, il vous rencontrera.

“Je ne sais pas s’il le fait consciemment ou inconsciemment, mais il l’a fait avec [Dominic] Breazeale.

«Au moment où Breazeale a levé le pied et est venu vers lui, il l’a cloué. Le moment [Bermane] Stiverne leva le pied, il le cloua. De même [Luis] Ortiz, avec [Artur] Szpilka avant et même quand Ortiz est intervenu avec un double coup essayant de repousser Wilder – parce que les gens disent que Wilder ne peut pas boxer sur le pied arrière – il n’est pas possible de boxer sur le pied arrière pour vous [Wilder lands a heavy shot].

«Et si vous remarquez que sa posture est toujours la même. Il s’assoit légèrement, sa jambe arrière est pliée et sa main repose entre son mamelon et sa hanche. »

Haye a remis en question la décision de se séparer de Davison et a entamé un débat houleux avec le père de Fury, John, à ce sujet.

Fury Snr affirme qu’il y avait des défauts dans son travail, soulignant le fait qu’il était un entraîneur personnel il y a 12 mois, qui a été licencié par Haye.

Davison ne sera qu’un spectateur intéressé comme nous tous le 22 février, mais il est difficile d’imaginer qu’il va avoir du mal à travailler pour aller de l’avant.

.