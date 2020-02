David Haye donne un aperçu fascinant de la lutte contre Deontay Wilder, prévient Tyson Fury du pouvoir

David Haye a donné une description remarquable de son expérience en tant que sparring Deontay Wilder, notant spécifiquement la puissance de renommée mondiale du “Bombardier de Bronze”.

L’ancien champion britannique des poids lourds de la WBA avait le roi WBC d’aujourd’hui au camp alors qu’il n’était qu’une perspective montante en 2013.

David Haye a partagé des manches avec Deontay Wilder

Maintenant, avant le match revanche de Wilder avec Tyson Fury en décembre, il a rappelé les séances.

Haye a déclaré à BT Sport: «Je pense vraiment qu’il est le poids lourd le plus dur à avoir jamais frappé. Cela ressemble à une exagération.

«J’ai été frappé par Wilder en combat – et j’ai été frappé par Wladimir Klitschko au menton avec des gants de 10 onces – il y avait plus d’effet lorsque Wilder m’a frappé sur le dessus de la tête avec des gants de 18 onces avec moi portant un casque.

“J’ai été frappé par Wilder en combat et il y avait plus d’effet que lorsque Klitschko m’a frappé avec des gants de 10 onces!” 🔥 @ mrdavidhaye dit que Deontay Wilder est le poids lourd le plus dur de l’histoire 👊

“Ce n’était même pas propre, c’était du regard, mais je le ressentais plus. Je me souviens avoir pensé après la première fois que je l’ai échangé: “Ce gars va faire quelque chose.”

«Il était sauvage, partout, mais le pouvoir.

«Une chose que personne ne mentionne vraiment est la résistance au poinçonnage de Deontay Wilder.

Mikey Williams / Premier rang

Fury affrontera à nouveau Wilder le 22 février

«Il peut prendre une photo. Je lui donnais quelques fouilles; Je l’ai un peu bourdonné et il est revenu en vouloir plus.

“Non seulement c’est un bon menton, son pouvoir de récupération est excellent, la plupart des gens que vous les frappez d’un seul coup de jambes vont un peu et ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y revient tout de suite.

“Je me souviens avoir pensé qu’il pouvait frapper et qu’il pouvait prendre une photo, donc une fois qu’il a mis au point sa technique, ce qui est le cas maintenant, je savais qu’à partir de ce moment, ce gamin allait devenir quelque chose de très, très spécial.”

.