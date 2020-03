David Haye révèle les mesures extrêmes que Derek Chisora ​​prend pour éviter le coronavirus

Le poids lourd britannique Derek Chisora ​​a placé toute son équipe d’entraînement en quarantaine avant son prochain combat contre Oleksandr Usyk.

Le manager de 36 ans, David Haye, a révélé que toutes les précautions étaient prises pour empêcher son combattant de contracter un coronavirus.

Chisora ​​a pris des précautions contre le coronavirus lors de sa conférence de presse d’avant-combat

La boxe n’a pas été affectée par la pandémie, tandis que la plupart des sports ont vu de nombreux événements annulés dans le monde.

Et avant son combat très attendu contre l’Ukrainien Usyk à l’O2 Arena le 23 mai, Chisora ​​a même interdit à ses partenaires d’entraînement de socialiser.

Le Hayemaker a déclaré: «Tous les sparring partenaires vont être mis en quarantaine dans leur appartement, entre eux, ils vont venir au gymnase puis revenir dans leur appartement.

“Ils ne sont pas autorisés à sortir faire la fête. Ils sont là pour travailler pour Derek, pour donner à Derek la meilleure opportunité.

Usyk est également arrivé à la conférence de presse avec un masque facial

«Ils ne peuvent pas sortir, tomber malades et amener ça dans le gymnase. C’est une situation grave – nous ne savons pas à quel point cela va empirer.

«Nous allons en avoir autant que possible – probablement cinq ou six gars différents, essayant de les garder au frais. Des gars rapides qui bougent, des cruiserweights, des poids lourds, essayant de mélanger. “

Le combat risque de se dérouler à huis clos ou d’être annulé si le gouvernement décide d’interdire les événements à grande échelle.

Haye admet que Chisora ​​et son équipe subiront un énorme coup financier si le combat est annulé en raison du virus Covid-19.

Haye a déclaré: «Vous ne pouvez pas l’assurer. Je l’ai examiné dès le début, mais il n’y a pas d’assurance, c’est donc un risque calculé.

Haye gère maintenant l’ancien ennemi Dereck Chisora

«Cela coûte beaucoup d’argent pour un camp d’entraînement, mais en tant que professionnel, vous devez le faire.

«Vous pourriez économiser de l’argent et ne pas vous entraîner et attendre jusqu’à ce qu’il soit certain à 100%.

“Mais il se peut que ce soit une semaine avant le combat et puis c’est super que vous vous battiez mais vous n’êtes pas en forme.”

