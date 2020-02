David Moyes a un “ énorme travail ” sur les mains pour sauver West Ham de la relégation cette saison

L’ancien défenseur de West Ham, Rio Ferdinand, pense que David Moyes a un «énorme travail» à faire pour garder les Hammers en Premier League.

Moyes a été nommé successeur de Manuel Pellegrini fin décembre – une décision qui n’a pas été bien accueillie par la base de fans du club.

David Moyes a été chargé de garder West Ham en Premier League

L’Écossais a pris le départ parfait pour sa deuxième venue au stade de Londres, avec West Ham battant Bournemouth 4-0 lors de son premier match de retour aux commandes.

Cependant, la partie est de Londres n’a pas réussi à gagner un seul match de championnat en six tentatives depuis lors.

Cette course lamentable a vu les Hammers tomber dans la zone de relégation, et avec des matchs consécutifs contre Manchester City et Liverpool à venir de chaque côté de la pause hivernale inaugurale, les choses semblent sombres pour les Hammers.

Et Ferdinand, un produit de la célèbre fabrique de talents du club, dit que Moyes doit faire face à cette situation rapidement et changer de fortune.

«Ils sont actuellement dans une bataille de relégation. Leur position vous dit tout ce que vous devez savoir », a déclaré Ferdinand lors du lancement de la stratégie 4-3-3 de BT.

Rio Ferdinand s’inquiète du sort de son ancienne équipe

Tony Cascarino et Georgie Bingham discutent des problèmes avec les propriétaires de West Ham United

“Ils doivent trouver un combat quelque part. À la fin de la journée, personne n’a le droit divin d’être en Premier League.

«Ils ont dépensé beaucoup d’argent pour les joueurs du niveau de West Ham. Pour le moment, cela ne porte pas ses fruits. »

Il a poursuivi: «Ils ont de bonnes personnes dans le bâtiment, en particulier du personnel comme Mark Noble [the captain].

«Il connaît son chemin autour de West Ham, connaît son chemin dans la ligue et sait ce que cela signifie pour la population locale.

«David Moyes a un énorme travail entre ses mains. Il doit s’assurer de garder West Ham dans la ligue. Il doit galvaniser cette équipe maintenant.

«West Ham est l’équipe dans laquelle j’ai grandi, alors je veux évidemment les voir réussir.

“C’est difficile car il peut y devenir toxique [the atmosphere] très rapidement. Les fans veulent voir un certain style de football et ils veulent voir des résultats – comme dans tous les autres clubs de football.

“Ils doivent produire des performances, prendre un peu d’élan et ajouter une certaine cohérence en termes de résultats maintenant.”

La stratégie de partenariat de football 4-3-3 de BT est conçue pour utiliser la technologie, l'innovation et les compétences numériques dans les communautés de football du Royaume-Uni pour aider à changer la vie de millions de joueurs, d'entraîneurs et de fans.

