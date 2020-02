David Villa a refusé de soutenir la candidature d’Iker Casillas même deux fois

Iker Casillas rencontre quoi essayer de présider la Fédération espagnole de football Il ne s’agit pas d’une tâche aussi simple qu’elle avait été peinte. Celui qui était capitaine de l’équipe championne du monde 2010 a tenté en vain d’attirer de nombreux partenaires qui l’a accompagné dans cette aventure en Afrique du Sud et franchement il a pris le revers occasionnel inattendu.

Le nom le plus douloureux est peut-être celui de Xavi Hernández, qui Il a mis son amitié avec Luis Rubiales avant les intérêts du gardien de but. Cependant, l’un des «non» qui a le plus surpris Iker C’était celle de David Villa. Sans surprise, l’environnement du gardien de but tenait pour acquis le oui du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe espagnole au point que Il a été divulgué que son nom serait inscrit sur la liste.

Ce prétendu «oui» a mis en colère et de cette façon une Villa qui lui a dit deux fois ce «non» à Iker. Le portier l’a appelé personnellement pour le recruter, mais il a trouvé un refus surprenant. Le bélier a également une relation magnifique avec Rubiales et ne considère pas la candidature de Logillas à la présidence comme logique. L’Espagnol, au lieu d’aller publiquement nier l’information, Il a simplement donné le silence pour une réponse afin de ne pas nuire à son ancien partenaire à La Roja.

Iron lui a également dit que non »

Une personne avec qui Casillas a été vu le mois dernier est Fernando Hierro. Pour Iker, une figure clé de son expérience au sein de la Fédération et cela a très clairement mis les choses en évidence. Le malagueño exclu d’aller main dans la main dans sa candidature parce qu’il veut s’entraîner et l’a également averti qu’être président de la Fédération n’était pas un passe-temps et que c’était un travail quotidien.

Iker a écouté attentivement les déclarations de l’ancien employé de la Fédération et même ses doutes. Hierro connaît les tenants et aboutissants de la fédération et a commenté qu’il l’avait en chinois. Casillas a hoché la tête à tout, mais des membres de la famille sont ensuite venus à l’AFE et à la Ligue pour le rassurer. Le hibou était de retour dans le nid.