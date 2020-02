Daytona 500 reportée à lundi: ce que vous devez savoir

Le Daytona 500 a été reporté à lundi après de fortes pluies torrentielles dimanche. Ce fut une fin décevante d’une longue journée pour les fans de course, mais il y a un bonus: les courses supplémentaires lundi!

Le report est intervenu dimanche après trois heures de retards liés aux conditions météorologiques. Le premier est venu immédiatement après une apparition du président Donald Trump, qui a repoussé l’heure de départ de 13 minutes et renvoyé les conducteurs sur la route des stands.

Les chauffeurs ont été rappelés à 18 h 40. pendant un bref instant, mais tout le monde n’était même pas sorti des stands lorsque des pluies encore plus fortes sont tombées, et NASCAR a appelé à repousser la course jusqu’à lundi. C’est la deuxième fois en 62 ans que la course se terminera lundi.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder aujourd’hui:

Daytona 500 lundi informations

Heure de début: 16 h 00 ET

LA TÉLÉ: RENARD

Diffusion: fuboTV

Vous voulez rattraper votre retard sur la lecture avant la course? Notre propre Michelle Martinelli est restée à Daytona toute la semaine pour rapporter de belles histoires, y compris ce que c’est que de voir Daytona vue du ciel.

