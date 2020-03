DAZN ne paiera pas de ligues sportives pendant la pandémie de coronavirus

Le service de streaming DAZN est le premier détenteur de droits à annoncer aux ligues sportives qu’elles cesseront de payer en raison de matchs annulés et d’autres événements, selon le Sports Business Journal.

Le 2 mars, DAZN a annoncé d’énormes efforts d’expansion pour offrir le service à plus de 200 pays d’ici mai, avec Canelo Álvarez contre Billy Joe Saunders 2 en boxe comme événement marquant pour attirer plus de personnes au service. Cependant, le combat, ainsi que la plupart des autres événements sportifs, ont été reportés en raison de la pandémie de Covid-19.

Lancé en 2005, DAZN a pris de l’importance dans le domaine des sports de combat et est le moyen n ° 1 de diffuser légalement des événements de boxe et d’UFC dans le monde. On ne sait pas quel impact financier cela pourrait avoir si d’autres titulaires de droits suivaient l’exemple de DAZN et refusaient de payer pour les événements annulés.

Bien que DAZN n’offre pas de remboursement aux clients qui ont acheté des abonnements annuels, il permet aux membres de suspendre leur adhésion pendant une période maximale de quatre mois. Un communiqué publié par DAZN indique qu’il est en «contact quotidien» avec ses partenaires et que toutes les personnes impliquées comprennent la situation.

«Les événements sportifs ont été en première ligne des perturbations et de nombreuses conversations ont lieu avec le gouvernement, les autorités sanitaires et les organisations sportives sur la manière la plus sûre et la meilleure d’aller de l’avant. Nous continuerons de suivre de près les conseils officiels et de garder la santé et le bien-être des fans, des athlètes et du personnel comme notre priorité absolue. »