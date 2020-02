DC en tête après la semaine 2

Deux équipes XFL se sont séparées du peloton pendant deux semaines de la saison régulière, alors que les DC Defenders de Cardale Jones et Houston Roughnecks de PJ Walker sont devenus les favoris pour s’affronter lors du match de championnat XFL le 26 avril – un match qui se jouera dans le propre stade TDECU de Houston.

Les Defenders ont détruit les New York Guardians dans un blanchissage de 27-0 pour passer à 2-0 cette saison, tandis que les Roughnecks ont battu une impressionnante équipe des BattleHawks de St. Louis, 28-24. À la fin de la saison régulière de 10 matchs de la XFL, les deux meilleures équipes de chaque conférence se rencontreront en demi-finale des séries éliminatoires et l’image des séries éliminatoires prend déjà forme.

XFL semaine 3: calendrier, canaux, flux, écarts de points

Nous classerons chaque équipe chaque semaine sur FTW.

1. DC Defenders (2-0)

Semaine 3: à Los Angeles

La défensive dominante des Defenders n’a accordé aucun point, 137 verges offensives et seulement 5 premiers essais dans un revers de 27-0 des Guardians lors de la semaine 2. De l’autre côté du ballon, DC est mené par le quart-arrière le plus complet de la ligue. à Cardale Jones. C’est bon d’être un fan DC.

Les Defenders affronteront leur premier essai routier de la saison dans la semaine 3, mais ils devraient marteler les Wildcats.

2. Houston Roughnecks (2-0)

Semaine 3: à Tampa Bay

Le quart-arrière P.J. Walker a lancé trois touchés lors d’une victoire de la semaine 2 pour porter son total de saison à sept, ce qui mène tous les quarts XFL. Les Roughnecks ne sont que 6,5 points favoris sur la route à Tampa Bay ce week-end, une ligne qui semble donner trop de crédit aux Vipers.

3. BattleHawks de Saint-Louis (1-1)

Semaine 3: contre New York

Les BattleHawks ont abandonné un match serré de la semaine 2 contre les Roughnecks, mais les officiels ont raté un appel de hors-jeu crucial qui aurait dû effacer une interception qui changeait la donne de St. Louis QB Jordan Ta’amu. Si Saint-Louis peut gérer New York à la maison, les BattleHawks auront un accès intérieur aux séries éliminatoires.

4. Dallas Renegades (1-1)

Semaine 3: à Seattle

Landry Jones a lancé deux interceptions à ses débuts en XFL, mais a terminé le match avec 305 verges par la passe, tandis que Cameron Artis-Payne s’est précipité pour 99 verges et deux touchés. Si Jones peut limiter ses erreurs, Dallas pourrait être dangereux dans l’Ouest.

5. Seattle Dragons (1-1)

Semaine 3: contre Dallas

Seattle a remporté une victoire lors de son premier match à domicile, mais il s’est heurté à la pire équipe de la ligue, et le quart-arrière Brandon Silvers continue de lutter avec acharnement dans l’attaque de Jim Zorn. Les Dragons pourraient ne pas être en mesure de suivre l’offensive de Dallas lors de la semaine 3.

6. New York Guardians (1-1)

Semaine 3: à Saint-Louis

La ligne de touche de Matt McGloin au sujet de son propre personnel d’entraîneurs a fait tourner les têtes lors de la semaine 2, alors que l’ancien Penn State QB a eu une journée misérable avec seulement 44 yards et deux interceptions. Le match de dimanche à St. Louis est crucial pour les espoirs des éliminatoires des Gardiens, car les BattleHawks et les Gardiens semblent jouer pour la deuxième place dans l’Est.

7. Tampa Bay Vipers (0-2)

Semaine 3: contre Houston

Les Vipers ne semblent pas avoir un QB1 viable, et Aaron Murray a été exclu pour la semaine 3. En deux matchs, Tampa Bay a marqué un total de 12 points. Il n’y a rien de bon à dire sur les Vipers.

8. Wildcats de Los Angeles (0-2)

Semaine 3: vs DC

Le retour du quart-arrière Josh Johnson était une excellente nouvelle pour LA – mais une semaine après avoir congédié le coordinateur défensif Pepper Johnson, les Wildcats ont été entaillés par les Renegades sur et au sol et dans les airs, accordant 444 verges au total. Les choses pourraient mal tourner dans la semaine 3 contre les défenseurs.

