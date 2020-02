De Boer dit que s’il avait signé pour l’Ajax, il aurait été à Barcelone en deux ans

Bien qu’il soit maintenant l’entraîneur de Atlanta United, Frank de Boer continuer avec l’épine coincée ne pouvant pas signer Diego Lainez pour lui Ajax d’Amsterdam. Interrogé à ce sujet, le Néerlandais a lancé une «pullita» à l’attaquant pour avoir opté pour la Betis en janvier 2019.

“Lui, si j’avais voulu aller à Ajax, j’aurais pu facturer un million de plus, Je ne suis pas sûr, mais ça peut l’être; Maintenant, il est au Betis et il ne joue pas une minute. S’il avait signé avec l’Ajax, deux ans plus tard, il pourrait aller à Barcelone, il a maintenant une année perdue et à cet âge, il ne peut pas perdre des années », a déclaré Frank de Boer dans une interview pour Half Time.

“Si vous venez du Mexique et allez directement en Liga ou en Angleterre, cela pourrait être une étape trop rapide. Mieux, premier pas vers la Hollande puis comme Romario Il l’a fait, comme Ronaldo, il vaut mieux être physiquement bien, jouer plus de 100 matchs aux Pays-Bas et ensuite vous serez prêt pour une autre plus grande ligue », a-t-il ajouté.

Ronald de Boer a déclaré que Diego Lainez avait fait une erreur en signant pour le Betis et non pour l’Ajax

Comme son frère, Ronald de Boer, il a récemment déclaré que le Mexicain avait fait une erreur en signant pour le Betis. Diego Lainez, quant à lui, ne regrette pas la décision qu’il a prise: «Je pense qu’en partie les fans, mes coéquipiers m’aiment aussi beaucoup, ils me protègent beaucoup, je suis heureux d’être dans l’équipe que je suis. Je suis content, Je suis heureux d’être chez Betis et les opportunités qu’ils me donnent, je dois en profiter“

«J’y apprends beaucoup et au moment où j’ai l’opportunité de jouer je pense que je vais le faire dans le bon sens comme je l’ai fait à d’autres occasions», A ajouté l’attaquant sur TV Azteca.