De combien chaque club de la MX League a-t-il besoin pour se conformer à la règle des mineurs?

Il manque une date pour atteindre le milieu du championnat et jusqu’à présent, toutes les équipes n’ont pas pu Règle 21/11 ou Règle des mineurs, qui doit être un total de mille minutes au cours du semestre à son tour, afin de donner plus de possibilités aux jeunes et aux forces de base, bien que, bien sûr, il y a des techniciens qui n’aiment pas cette règle, mais doivent la respecter ou bien La Fédération mexicaine de football a encore trois points à la fin de la phase régulière.

Avant le jour 8, seuls deux clubs se sont conformés à la règle, mais il en existe encore plusieurs:

Chivas

Grâce au fait de ne jouer qu’avec des Mexicains et de faire pleinement confiance à leur carrière, le Flock a déjà ajouté les minutes nécessaires, puisque plusieurs de ses éléments appartiennent même à l’équipe Mexican-Sub 23 comme Cristian Calderón, Gilberto Sepulveda, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Alexis Vega, José Juan Macías et Ronaldo Cisneros.

Atlas

Suivant la même philosophie que leur rival dans la ville, les Rojinegros se sont également caractérisés en donnant des minutes à leur carrière, c’est pourquoi ils brillent et finissent par sortir avec d’autres équipes. Lorsque vous placez des articles comme Jose Hernandez, Ismael Govea, Edgar Zaldívar, Ian Torres ou Ulysses Cardona, vous pouvez déjà vous reposer sur ce sujet.

Croix Bleue

Du reste des ensembles, le plus proche de se conformer à la norme est The Machine, car il ne manque que 193,5 minutes. Les joueurs qui ont contribué à ajouter des minutes sont Misael Dominguez, Alexis Gutierrez, Roberto Alvarado et Santiago Gimenez.

Cougars

Un autre groupe reconnu pour avoir une bonne gestion des Forces de base est l’UNAM, qui lors de récentes compétitions a choisi de jouer avec ses jeunes joueurs. Ils manquent seulement 334 minutes pour atteindre l’objectif et accumulé jusqu’à présent est par Alan Mozo, Johan Vasquez, Alejandro Mayorga, Sebastian Saucedo et Marco Garcia.

Queretaro

Dans le cas des coqs blancs, ils ne devraient ajouter 386 minutes, une tâche qui a été simple pour Victor Manuel Vucetich parce que dans la population active, il a des hommes talentueux comme Marcel Ruiz et Paolo Yrizar.

Santos Laguna

Il a été difficile pour les Warriors de retrouver le même rythme que l’Ouverture 2019, où ils étaient super leaders, mais peu à peu ils retrouvent la mémoire, à part bientôt ils ne devraient pas s’inquiéter de la règle lorsqu’ils manquent 495 minutes, qui se sont accumulés entre quatre éléments: Gerardo Arteaga, Alan Cervantes, Eduardo Aguirre et Edgar Games.

Necaxa

Les Rays ont encore la moitié du championnat à remporter 547 minutes. Ce qui a été réalisé jusqu’à présent est dû aux joueurs Raul Sandoval, José Cobián et Jair Cortés, à qui Alfonso Sosa Il leur a fait confiance.

Tigres

Bien que Ricardo Ferretti Ce n’est pas un stratège qui est d’accord avec la mesure, car il préfère mettre tous les expérimentés sur le terrain, rien ne va mal puisque rien d’autre ne devrait en ajouter d’autres 550,5 minutes. Juan Purata, Juan Martinez et Raymundo Fulgencio Ils ont été choisis par l’UANL pour répondre à la norme.

Pachuca

Los Tuzos sont assez irréguliers sous la direction technique de l’Uruguayen Paulo Pezzolano, cependant, ont essayé d’obtenir des minutes pour la règle du 21/11, ne cherchant rien de plus 573 minutes. La peinture Bella Airosa est celle que les jeunes ont le plus utilisée pour réaliser ce qui est nécessaire grâce à Miguel Tapias, Kevin Alvarez, Erick Aguirre, Francisco Figueroa, Roberto de la Rosa et les blessés Eugenio Pizzuto.

Toluca

Les Red Devils sont au milieu du tableau des tableaux manquants pour se conformer au règlement, étant 610 minutes ce qu’il faut pour l’oublier. Quatre ont été les joueurs qui ont contribué à soustraire le temps: Adrián Mora, Luis Hernandez, Kevin Castañeda et Juan Gamboa.

Juarez

La surprise du championnat. Les Braves ont été renforcés un seul homme par zone et sous le commandement de Gabriel Caballero Ils affichent un bon football. Pour répondre à l’exigence des jeunes, il faut ajouter 647 minutes. Entre José Rodríguez et José Esquivel Ils ont accumulé du temps.

Atlético San Luis

Les potosinos doivent respecter 733 minutes, qu’ils atteindront sûrement. Jusqu’à présent, les joueurs qui ont contribué à l’objectif sont Carlos Gutierrez, Oscar Macías et Diego Hernandez.

Puebla

Enfin le Strip semble avoir laissé derrière lui sa mauvaise séquence en ayant déjà deux victoires en lice pour rassurer l’entraîneur Juan Reynoso, cependant, est manquant 744,5 minutes Ne pas avoir d’ennuis. Salvador Reyes, est l’un des jeunes qui y a le plus aidé.

Xolos

Le barreur argentin Gustavo Quinteros toujours pas en mesure de donner sa touche aux Xolos et de couronner le tout, nécessite 794 minutes Pour se conformer à la règle. Jusqu’à présent, la somme est due à Vladimir Loroña et Aldo Cruz.

Lion

Au fur et à mesure du championnat, il semble que La Fiera pourrait revenir à la Fiesta Grande, mais doit se dépêcher avec la règle des mineurs car elle doit ajouter 794 minutes. Jesus Godinez, Saul Zamora et Fidel Ambriz Ils ont récolté le temps.

Amérique

De même, les Eagles semblent être sans problème dans la phase finale, mais Miguel Herrera C’est un autre technicien qui n’aime pas donner du temps aux jeunes et doit se dépêcher car il doit accumuler 808 minutes. Haret Ortega et Antonio Lopez Ce sont les armes utilisées.

Morelia

Les Purépecha sont l’avant-dernier ensemble qui se rapproche le moins de la norme du devoir 842 minutes, alors Pablo Guede Vous devez vous dépêcher. Luis Malagon, Paolo Medina, Carlos Vargas et César Huerta Ils ont aidé à ajouter du temps.

Rayé

Malheureusement pour Monterrey, actuel champion de la MX League, il doit non seulement s’inquiéter de ne pas être éliminé, mais il est aussi au bas des exigences de la règle dans le besoin 849 minutes pour obtenir. Ceux qui ajoutent du temps sont Jonathan Gonzalez, Jose Alvarado et Daniel Parra.