De Gea martyrizes City et sauve la victoire de United dans le derby de Manchester

Le derby de Manchester préciser que cette année n’est pas l’année de Ville en Premier et que, malgré leur victoire à Santiago Bernabéu, les Pep Guardiola ne sont pas très inaccessibles face aux huitièmes de finale de Ligue des champions. Il Unis prévalu dans une réunion d’alternatives et pas trop de niveau de jeu et dans laquelle un objectif de Martial fait une différence avant McTominay dans la remise condamné le concours. La performance différentielle de David de Gea Il était également différentiel d’ajouter une victoire qui amène les Red Devils dans la zone des champions, un excellent objectif dans les mois restants de la saison.

Le travailleur espagnol du cancer, en pleine discussion sur sa propriété avec la Super Cup Selection, a fait plusieurs arrêts au mérite qui ont permis à United de réaliser l’objectif de Martial bien après la revitalisation de l’équipe, un Bruno Fernandes qui a encore fait la différence et il a été le leader dans la lutte entre deux centres du champ dans lequel la Ville a accusé l’absence de sa grande star, Kevin de Bruyne.

Avec cette victoire, Manchester United fait son entrée en ce qui concerne les sensations, mais aussi en duels directs avec la Ville dans cette campagne. Sans surprise, les élèves d’Ole Gunnar Solksjaer se sont proclamés vainqueurs des deux derbies de Premier League en 2019/20, sur la base des performances de leurs stars qui, bien qu’elles n’aient pas atteint la continuité souhaitée, ont réussi à répondre à L’éternel rival.