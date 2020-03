De grands changements à l’arrière et pourquoi Oliver Skipp doit recommencer

C’est maintenant quatre matchs sans victoire pour Tottenham toutes compétitions confondues alors que le club plonge dans la crise.

Après les défaites contre RB Leipzig, Chelsea et Wolves, un affrontement au cinquième tour de la FA Cup avec Norwich a été perdu aux tirs au but après un match nul 1-1.

Les joueurs de Tottenham semblent découragés lors de la défaite en fusillade contre Norwich

Pour aggraver les choses, Eric Dier, qui avait été l’un des meilleurs joueurs des Spurs cette nuit-là, a sauté dans la tribune ouest et a eu une altercation avec un supporter.

Cela laisse les hommes de Jose Mourinho fatigués, battus et implorant une victoire pour ramener de bons temps en N17 avec un top quatre toujours une réelle possibilité s’ils peuvent reprendre leur forme.

Les prolongations de mercredi soir n’auront pas rendu service à certaines jambes déjà fatiguées, mais cela a au moins permis au jeune Oliver Skipp, Tanguy Ndombele, Erik Lamela, Gedson Fernandes et Troy Parrott de passer plus de temps sur le terrain.

Ils seront tous nécessaires la semaine prochaine alors que Tottenham affrontera Burnley – que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT – et RB Leipzig en Ligue des champions.

Un partisan des Spurs décrit l’incident d’Eric Dier après que ses séquences vidéo de la rangée soient devenues virales en ligne

Nouvelles de l’équipe de Tottenham

Harry Kane (ischio-jambiers), Heung-Min Son (bras) et Moussa Sissoko (genou) poursuivent tous leur rééducation, tandis que Hugo Lloris est de retour à l’entraînement.

Il y avait aussi des inquiétudes quant à la forme physique de Dele Alli, Lucas Moura et Steven Bergwijn qui ont tous deux demandé à être remplacés contre Norwich alors qu’ils luttaient contre leur fatigue.

Mourinho a déclaré aux journalistes après le match: «Je dois dire que Bergwijn, Lucas, Dele, ils m’ont tous dit que je ne pouvais pas continuer. Je suis complètement mort.

«Les autres joueurs sur le terrain étaient également en grande difficulté. Par exemple, Lo Celso était en grande difficulté et était absolument phénoménal. Les fans, je pense qu’ils étaient avec l’équipe jusqu’au dernier coup de pied de pénalité que nous avons manqué. »

Steven Bergwijn avait l’air épuisé pendant le match avec Norwich

Il a ajouté: “Bien sûr, et parfois les gens ne comprennent pas mes décisions, mais ils ne savent pas ce qui se passe, Lucas et Bergwijn me l’ont dit immédiatement parce que” je suis sur le point de me blesser “”.

Comment Tottenham devrait regarder contre Burnley

Paulo Gazzaniga devrait revenir dans le onze de départ après le début de choc de Michel Vorm contre Norwich. Hugo Lloris pourrait être suffisamment en forme pour commencer, mais le coup de pied de l’Argentin dans un match difficile à Turf Moor pourrait permettre aux Spurs de contrer rapidement.

La défense pourrait être bien changée devant lui alors que Mourinho cherche à faire les choses avec les Lilywhites.

On pouvait voir Serge Aurier reposé étant donné le nombre de minutes qu’il avait joué cette saison avec Japhet Tanganga traversant pour le remplacer.

Toby Alderweireld devrait commencer après deux matchs de repos sur le banc et étant donné la menace aérienne de Burnley, nous ne serions pas surpris de voir Dier repartir et Vertonghen jouer à l’arrière gauche.

La star de Tottenham, Jan Vertonghen, voudra rejouer après une bonne performance contre Norwich

La démonstration de Skipp contre Norwich mérite un autre départ tandis que le fait que Harry Winks n’ait joué que 80 minutes mercredi signifie qu’il sera sur la feuille de match.

Giovani Lo Celso et Tanguy Ndombele se battront pour le dernier rôle au milieu de terrain, mais cela dépend vraiment de leur niveau de forme physique. À l’heure actuelle, l’hypothèse serait que le premier jouera et sera remplacé après 60 minutes pour le second.

Lucas Moura et Bergwijn devraient tomber sur le banc pour reposer leurs jambes fatiguées contre Burnley avec Erik Lamela et Gedson Fernandes à partir, Sessegnon pourrait également faire une apparition.

En haut, Alli devrait commencer avec Troy Parrott prêt à le remplacer en fonction de l’état du jeu.

