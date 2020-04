De la lumière au bout du tunnel pour une Liga délicatement posée, mais des points d’interrogation demeurent

Enfin, il y a de la lumière au bout du tunnel.

Après six longues semaines d’hibernation, le printemps se lève tardivement et la société espagnole commence lentement à s’ouvrir. Le week-end dernier, les enfants ont finalement été autorisés à sortir de la maison pour jouer.

Le samedi, les adultes pourront sortir seuls. Et lundi, les footballeurs de la Liga reprendront l’entraînement sur une base individuelle restreinte.

La feuille de route pour terminer une saison alléchante est de plus en plus claire. Et espérons que ces plans se concrétiseront, car il y aura beaucoup à apprécier dans les 11 jours de match restants: Barcelone et le Real Madrid sont séparés par un seul point en haut du tableau; cinq équipes ont seulement cinq points entre elles dans la course aux places en Ligue des champions; six points séparent la 15e place de la 19e place pour éviter la relégation.

Il y a beaucoup à jouer et la nature imprévisible de la saison jusqu’à présent – qui a vu les deux meilleurs points de baisse contre 13 équipes différentes – devrait assurer beaucoup d’excitation et de drame au cours des mois de juin et juillet, tout va bien.

Mais quelle forme prendront les équipes? Seront-ils prêts à concourir après un écart aussi étrange et inattendu dans leur saison?

Compte tenu des restrictions auxquelles ils sont confrontés, y a-t-il suffisamment de temps pour se préparer correctement avant que l’action ne reprenne?

Eh bien, c’est peut-être un point de vue trop optimiste, mais il est facile de prétendre que les joueurs devraient être en meilleure condition qu’ils ne le sont habituellement lorsqu’une nouvelle saison commence à la mi-août. C’est pourquoi.

–

Un été typique pour les footballeurs de haut vol n’est pas vraiment un été.

Généralement, la saison précédente se terminera fin mai, se faufilant peut-être en juin pour les finalistes de la Ligue des champions. Ensuite, tous les deux ans, la majorité des joueurs de compétitions d’élite comme la Liga se rendront dans un tournoi international, les gardant en action tout au long de juin et dans les premières semaines de juillet.

Après cela, il y a une brève chance pour des vacances – peut-être quelques semaines sur les plages d’Ibiza ou des Caraïbes, bien que les réunions de famille et les engagements commerciaux interrompent généralement cette pause.

Puis, vers la fin du mois de juillet, il est déjà temps pour les joueurs de reprendre le travail avec le début de l’entraînement de pré-saison, souvent toujours avec les mêmes blessures qu’ils ont été gênés à la fin de la saison précédente, ou même assaillis par un nouveau physique problèmes qu’ils ont décelés pendant l’été.

Même le programme d’entraînement de pré-saison, soi-disant une période de préparation soigneusement planifiée pour les défis qui nous attendent, est une période perturbée de manière irritante, avec la grande majorité des grands clubs qui passent maintenant une grande partie de leur temps à traverser les continents pour remplir leurs obligations lucratives. visites d’été.

Pour préparer un match de neuf mois et plus de 50, une pré-saison traditionnelle est loin d’être idéale.

Maintenant? Pour la première fois de leur carrière, les joueurs ont passé les six dernières semaines à la maison, se reposant véritablement.

Pas de vols transatlantiques pour des matchs hors concours, pas de voyages dans les studios de télévision, pas de séances photo pour les campagnes des «ambassadeurs de la marque». Juste, comme le reste d’entre nous, rester à la maison et passer du temps avec la famille.

Pendant le verrouillage, les joueurs ont eu le luxe rare de laisser leur corps guérir des maux et des douleurs inévitables qui s’accumulent au cours d’une saison. Le tendon du jarret, le mollet serré, l’épaule gênante … ils se sont tous lentement estompés, les joueurs étant autorisés à écouter leur corps et à suivre leur propre programme d’entraînement dans le gymnase ou le jardin plutôt que de se soumettre à la mouture implacable et ardue de jouer, s’entraîner et voyager en boucle.

Vous revenez de cette longue période de repos pour jouer 11 matchs en quelques mois? Ce devrait être une promenade dans le parc.

–

Il existe également un autre groupe de personnes qui devraient particulièrement bénéficier des circonstances inhabituelles entourant le redémarrage imminent: les entraîneurs.

Au début d’une saison conventionnelle, les entraîneurs et les gestionnaires sont confrontés à toutes les intrusions perturbatrices décrites ci-dessus, plus une autre source de frustration encore plus grande: le marché des transferts. Jusqu’au début de la saison, ou même plus longtemps selon la date de fermeture définitive de la fenêtre, la tâche de la planification de l’effectif se réduit à une question de conjectures.

Qui pourrait partir, qui pourrait arriver, quels agents demanderaient une augmentation de salaire, quels joueurs reviendraient de leur mécontentement des vacances, quels jeunes joueurs de l’équipe demanderaient une élévation dans l’équipe senior… de juin à août, la composition d’une équipe devient complexe puzzle avec la complication supplémentaire de quelques pièces clés étant retirées ou jetées à la baisse d’un chapeau.

Même lorsque l’identité de l’équipe de joueurs est décidée, le début d’une saison nécessite toujours l’intégration des signatures estivales alors que le nouveau groupe de joueurs s’habitue aux forces et aux faiblesses des autres, et les entraîneurs commencent à comprendre comment ils peuvent travailler efficacement ensemble .

Ce processus n’est pas toujours rapide, et il faut souvent plusieurs jeux compétitifs pour que les équipes trouvent leur forme et établissent un schéma de jeu qui fonctionne.

Avec la «pré-saison» à venir, cependant, aucune de ces préoccupations ne s’applique. Les entraîneurs ont l’opportunité unique de repartir à zéro avec exactement le même groupe de joueurs à leur disposition – encore mieux, ils ont pu passer les deux derniers mois à revoir les vidéos des jeux les plus récents de leur équipe, travaillant à améliorer les défauts et à maximiser les qualités sachant que la composition de l’équipe ne sera pas différente à la reprise de la saison.

Quique Setien, par exemple, aura pu faire le point sur sa première douzaine de matchs en tant que manager de Barcelone d’une manière détaillée qui ne serait normalement pas possible. Certaines de ses idées ont bien fonctionné, tandis que d’autres ont été moins efficaces.

La routine normale de mars à mai ne permettrait pas à un entraîneur comme Setien de s’asseoir, de faire le point et de faire une analyse sérieuse de ces forces et de ces lacunes, mais c’est exactement ainsi qu’il a passé ces dernières semaines.

Tout comme Zinedine Zidane peut calmement examiner exactement ce qui n’a pas fonctionné lors du dernier match du Real Madrid, leur défaite 2-1 au Real Betis, et tenir des conférences téléphoniques avec son équipe d’entraîneurs pour explorer des idées avant de tirer des conclusions éclairées et significatives.

Contrairement à une pré-saison moyenne, si une équipe revient dans l’action pour les 11 matchs restants dans un état de préparation, elle n’aura qu’à s’en prendre à elle-même.

–

Tout cela sonne bien: des joueurs reposés et en forme joignant leurs forces avec des entraîneurs préparés tactiquement. Le scénario parfait pour une finale palpitante de la campagne.

Cependant, il ne faudrait pas grand-chose pour que tous ces plans optimistes s’effondrent et que la saison plonge dans un retard irréparable cette fois.

À bon escient et inévitablement, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a clairement indiqué que la désescalade des restrictions du pays ne suivra pas un calendrier défini et sera plutôt guidée par le niveau des infections.

Il est parfaitement possible que la réouverture imminente de la société conduise à une deuxième vague de cas, ce qui signifierait évidemment et à juste titre un retard indéterminé dans le retour à la normalité – y compris l’organisation de compétitions sportives.

Mais ce qui est peut-être encore plus préoccupant, c’est l’énorme difficulté à maintenir les 500 joueurs de la Liga et plusieurs centaines de membres du personnel de soutien sans virus sur une période de deux mois. Il ne faudrait sûrement qu’un seul joueur dans une équipe pour être testé positif pendant toute la saison.

Dans l’hypothèse hypothétique, par exemple, où l’arrière gauche d’Eibar, Cote, est tombé malade et souffrait de Covid-19, toutes les personnes avec lesquelles il avait été en contact au cours des deux dernières semaines devraient immédiatement entrer en quarantaine – y compris tous les membres du personnel d’Eibar et de ses récents opposants.

À leur tour, chaque membre du personnel de chaque équipe qu’ils avaient joué au cours des deux dernières semaines, ce qui – compte tenu du calendrier assez encombré – pourrait rapidement s’étendre à la moitié de la ligue.

Une équipe incapable de terminer la saison en raison d’une infection isolée signifierait effectivement qu’aucune équipe ne pourrait terminer la saison, et compte tenu du fait que le virus n’a été que contenu, pas éradiqué, il est très ambitieux d’espérer que la Liga puisse rester entièrement sans virus pendant assez longtemps pour compléter les 110 luminaires exceptionnels.

Donc, l’avenir s’annonce plus prometteur et le retour prévu de la semaine prochaine à l’entraînement est une très bonne nouvelle, mais il y a encore beaucoup de potentiel pour que les nuages ​​sombres se rassemblent rapidement. On ne peut que croiser les doigts et espérer que la lumière au bout du tunnel ne se révèle pas être la façade d’un train venant en sens inverse.

