De Ligt ne serait pas vendu pour moins de 150 millions en été

Le Real Madrid serait intéressé à signer un défenseur central pour la saison prochaine. Parmi ses candidats figurent Milan Skriniar, Davinson Sánchez et De Ligt, et parmi ces trois, son préféré est le Néerlandais, qui est actuellement membre du Juventus Turin.

Cette option se présente comme un remplacement possible pour Sergio Ramos, qui à 34 ans n’a plus beaucoup de saisons dans la défense merengue et donc trouver un remplaçant de son niveau est une priorité.

Ino Mino Raiola veut que Matthijs De Ligt signe pour le Real Madrid

D’un autre côté, l’ancien Ajax Il a disputé 27 matchs entre toutes les compétitions cette saison avec les Italiens, pour la plupart en entrée, mais n’a pas su s’adapter au schéma de Maurizio Sarri, qui a alimenté des rumeurs sur son éventuel départ de l’équipe un an seulement après avoir été signé pour 85 M €.

Cependant, le grand obstacle à sa signature serait son prix élevé: celui représenté par Mino Raiola Il ne quitterait pas le club italien pour une somme inférieure à 150 millions d’euros selon le site Pasión Futbol, ​​ce qui rend sa signature totalement irréalisable, et encore plus dans des moments tels que ceux que connaît actuellement le monde du football grâce à COVID-19.

Si la situation continue comme ça, les blancs seront contraints de mettre leurs efforts dans d’autres alternatives, les signatures de Davinson Sánchez et Milan Skriniar ils sont au prix d’environ 48 M € chacun selon Transfermarkt, étant ainsi beaucoup plus facile à signer et offrant en même temps un niveau similaire.