De l’impeachment à l’Iowa, les candidats démocrates peuvent se forger une voie à suivre

Vendredi, le Royaume-Uni s’est officiellement retiré de l’Union européenne, trois ans et demi après son vote de départ lors d’un référendum national. Les détails des relations futures de la Grande-Bretagne avec l’UE sur des questions telles que le commerce et l’immigration ont fait l’objet de négociations controversées et en cours – vendredi a marqué le début d’une période de transition qui devrait durer toute l’année. Si nous avons appris quelque chose pendant le «Brexit», c’est qu’il est plus facile de laisser les décisions sur des questions politiques complexes à une date ultérieure. Pour l’instant, le dilemme émotionnel a été résolu, même si la question de ce qui vient ensuite reste sans réponse.

Le départ de la Grande-Bretagne intervient sept semaines après que les conservateurs au pouvoir, dirigés par le premier ministre Boris Johnson, ont dominé les élections générales, remportant la plus grande majorité parlementaire du parti depuis que Margaret Thatcher a dirigé les conservateurs en 1987. Les experts ont accusé le leader travailliste Jeremy Corbyn de faire campagne pour un programme socialiste qui a aliéné les électeurs de la classe ouvrière dans les bastions travaillistes du nord de l’Angleterre, où le soutien au Brexit était le plus fort. La détermination de Johnson à “faire aboutir le Brexit”, comme l’attestait sa devise de campagne, indépendamment de la conclusion d’un accord avec l’UE, est devenu le mantra définissant de son parti. Le parti travailliste, quant à lui, est resté ambivalent au sujet du Brexit, tandis que les libéraux démocrates, dirigés par Jo Swinson, ont fait campagne pour renverser le référendum. Johnson a réussi en affaiblissant le mandat confié par les électeurs lors du référendum de juin 2016 et a œuvré pour assurer l’avenir décisif, sinon imparfait, de la Grande-Bretagne à laquelle est désormais confrontée. Les électeurs ont décidé – aussi étroitement, mais malheureusement – de quitter l’UE en juin 2016 et près de quatre ans de débat angoissant n’ont pas pu changer ce fait. La relance du référendum ad nauseam n’a abouti à rien. Sans réserve, Johnson est allé de l’avant.

La Grande-Bretagne et les États-Unis partagent des préoccupations similaires concernant le nationalisme, le socialisme et les mouvements de justice sociale, en particulier depuis 2016, lorsque Donald Trump a été élu président. Les deux pays partagent des chiffres superficiellement similaires chez Corbyn et le sénateur du Vermont Bernie Sanders, les dirigeants de l’opposition qui adoptent des politiques socialistes stridents, ainsi que Johnson et Trump, qui ont exploité le ressentiment des électeurs pour une perte perçue d’identité nationale. La politique dans les deux pays est devenue grossière, rabougrie et peu gratifiante. La politique américaine est actuellement dominée par les primaires présidentielles démocrates de 2020 ainsi que par le procès de destitution de Trump. Le même jour, la Grande-Bretagne a finalisé son retrait de l’UE, le Sénat dirigé par les républicains a bloqué les efforts visant à autoriser des témoignages supplémentaires dans le procès, ouvrant la voie à l’acquittement de Trump. Les démocrates ont la majorité à la Chambre, et les commissions compétentes continueront d’enquêter sur Trump, mais l’impulsion pour le destituer tombe désormais carrément sur les candidats démocrates à la présidentielle. Dans six mois, les démocrates nommeront un candidat pour défier le président impopulaire assiégé lors d’élections générales, ce qui a toujours été la voie la plus claire du parti pour destituer Trump de ses fonctions. Les élections américaines de 2016, tout comme le référendum britannique, ont été réglées, bouleversant les scores que les progressistes ont longuement contestés. Les travaillistes et les Lib Dems en Grande-Bretagne peuvent attendre très peu de nos jours. Les démocrates américains peuvent espérer une revanche.

Trump a qualifié les nombreuses enquêtes contre lui de «chasse aux sorcières» menée par les démocrates pour discréditer son élection. L’enquête du conseil spécial Robert Mueller – la «chasse aux sorcières» originale – a révélé tant d’inquiétudes au sujet de l’élection présidentielle de 2016. Il y a des similitudes entre l’enquête de Mueller (concernant la Russie) et la destitution de Trump (concernant l’Ukraine): les deux impliquaient des transactions inappropriées présumées avec des entités étrangères par Trump et des membres de son entourage pour interférer avec une élection présidentielle. Lors du procès de destitution de Trump, les démocrates ont allégué que Trump avait retenu 400 millions de dollars d’aide à la sécurité en Ukraine dans le but de faire pression sur le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour enquêter sur le fils de Joe Biden, Hunter, dans l’espoir de saper la campagne présidentielle de Biden. Trump a également exhorté Zelensky à enquêter sur ses théories non fondées sur les pirates ukrainiens visant le Comité national démocrate lors de l’élection présidentielle de 2016. Quatre ans plus tard, insiste Trump, les démocrates refusent toujours d’accepter les résultats des élections, bien qu’à en juger par sa propre demande à Zelensky d’enquêter sur la DNC, Trump, lui aussi, a du mal à passer à partir de 2016.

La destitution de Trump s’est jusqu’à présent révélée être une préoccupation marginale dans le cadre de la présidentielle démocrate, bien que le procès ait obligé Sanders, la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts et la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar à passer du temps à Capitol Hill plutôt que de faire campagne dans l’Iowa. Le surveillant de la destitution le plus enthousiaste est Trump lui-même, qui obsède bruyamment et longuement le processus lors de ses rassemblements électoraux. La semaine dernière, Trump a organisé un rassemblement à Wildwood, dans le New Jersey, pour célébrer le député de New Jersey, Jeff Van Drew, un républicain qui a fait défection du Parti démocrate, citant son opposition à la destitution de Trump et promettant son «soutien indéfectible» au président . «Ils ont passé les trois dernières années, et probablement même avant que je ne descende sur ce bel escalier mécanique avec notre belle future première dame, essayant de renverser les dernières élections», a déclaré Trump à la foule, «et nous nous assurerons qu’ils affrontent une autre défaite écrasante lors des prochaines élections. »Avec défi, Trump cite sa propre destitution – la longue et inutile persécution des démocrates contre sa présidence – comme prétexte à sa réélection.

Pour la plupart, cependant, Trump a tempéré ses remarques dans le New Jersey. Pour une fois, il a fait preuve d’une discipline conventionnelle: il a décrit ses réalisations au cours de son premier mandat, et il a décrit son programme pour son deuxième mandat éventuel. Trump cède à tant d’impulsions autoritaires et insiste pourtant sur le fait que ce sont les progressistes qui essaient de le démettre de leurs fonctions qui sapent vraiment les institutions démocratiques. D’ici novembre, les démocrates devront accepter les avantages présidentiels de Trump: son mandat, la majorité républicaine au Sénat, la majorité conservatrice à la Cour suprême, l’économie et sa rhétorique en campagne électorale. Le parti devra retirer son obsession de la perte de Clinton en 2016, de l’ingérence électorale des nations étrangères et de «l’État profond». Il devra s’attaquer aux élections de Trump en novembre 2016, ne serait-ce que pour le vaincre en novembre 2020, en investissant autant de confiance dans les électeurs que Trump, malgré son impopularité avec la majorité d’entre eux. Dans sa publicité pour la campagne du Super Bowl, Trump promet que «le meilleur reste à venir».

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer