De quel côté est Charlotte dans «Westworld»?

Dans l’épisode de Westworld de la semaine dernière, Dolores a pris le monde parfaitement structuré d’Engerraund Serac et a tout mis en feu. Sa confiance a atteint un sommet sans précédent alors qu’elle traversait l’hologramme de Serac pour quitter leur conversation dans les derniers moments de l’épisode, et à son tour, une chute de grâce semblable à Icare semblait imminente. Mais l’orgueil de Dolores ne l’a certainement pas rattrapée dans «Décohérence».

Alors que Dolores continue de parcourir Serac, le sixième épisode montre également que Charlotte devient un héros d’action, Maeve passe une autre simulation et William participe à une séance de thérapie de groupe merveilleusement décousue avec plusieurs versions de lui-même. Avec tant de choses qui se passent cette semaine, plongeons directement dans nos personnages clés et une autre série de questions actuellement sans réponse alors que la troisième saison de Westworld atteint le homestretch.

Personnages clés de la semaine

Charlotte (Qui est vraiment Dolores Pt. 2)

Toutes les captures d’écran via HBO

Le monde est toujours dans un état d’anarchie après la fuite de Dolores des données d’Incite dans l’épisode précédent. Lorsque Charlotte (qui est en fait une autre Dolores) entre dans l’appartement de son ex avec leur fils, il est clair qu’elle s’effondre encore alors qu’elle lutte pour s’adapter à sa nouvelle identité. Et pourtant, il est également évident que cette version de Dolores a développé un véritable lien avec la famille de Hale. (De plus, je dois dire que l’ex de Charlotte, Jake, semble être un mec fantastique. Je n’ai jamais vu quelqu’un gérer si calmement de si mauvaises nouvelles. Et il a la retenue de ne pas regarder son avenir? Rappelle-moi pourquoi ils ont rompu?)

Mais Charlotte 3.0 a encore des affaires inachevées avec Serac et un rôle à remplir dans la guerre de Dolores. Elle retourne au siège de Delos pour essayer d’empêcher la prise de contrôle de Serac, seulement pour assister immédiatement à un autre membre du conseil d’administration de Delos assassiné avec désinvolture juste devant elle par des hommes de main de Serac, puis apprend l’arrivée imminente du Français. Lorsque Charlotte appelle Dolores pour l’avertir qu’elle a échoué, une rupture entre les deux commence à émerger. «Je peux me sentir m’éloigner de toi, de nous», lui dit Charlotte. Elle révèle la propriété qu’elle ressent pour la famille de Hale, ainsi que son scepticisme dans le plan ultime de Big Boss Dolores.

Serac arrive et verrouille le siège de Delos de l’intérieur, ordonnant à ses nouveaux employés de détruire la quasi-totalité de la propriété intellectuelle de Delos, tout en citant que la seule chose dont il a besoin est la clé de cryptage que Charlotte lui a promise. Il soupçonne également à juste titre qu’une copie de Dolores se cache parmi les employés de Delos, et il annonce que tout le monde sera testé afin de l’éliminer.

Sur le point d’être enfin découverte, Charlotte la fait bouger. Elle copie toutes les données de l’hôte qui doivent être détruites, tue un gars d’Incite-Delos désemparé pour avoir essayé de l’arrêter, et ramasse un pistolet et une mystérieuse cartouche dans un coffre-fort de son bureau avant de se rendre à une réunion du conseil d’administration que Serac a convoquée.

Serac révèle qu’il surveille Charlotte depuis le début et sait très bien qu’elle est en fait Dolores, mais Dolores a toujours une longueur d’avance. Après que Serac a eu le culot de réciter la ligne Shakespeare préférée de Dolores – «Ces délices violents ont des fins violentes» – les gardes d’Incite-Delos et les membres du conseil d’administration de Delos dans la salle commencent à tousser alors que le gaz s’échappe du bidon que Charlotte a apporté. Elle s’attendait à être découverte, et comme tout le monde dans la pièce, à l’exception de Charlotte et de Serac, s’effondre, elle tire avec son arme sur ce qui s’avère être encore un autre hologramme de Serac. (Serac peut être un terrible stratège en ce qui concerne cette guerre contre les robots, mais vous devez féliciter l’homme d’être si adepte de ces hologrammes sournois.)

Charlotte abat ensuite une grande partie de l’équipe de sécurité de plus en plus décevante d’Incite – y compris une pauvre âme qu’elle épingle de manière impressionnante en utilisant sa veste de costume – alors qu’elle se dirige vers le plancher de recherche et développement. Ayant déjà retrouvé Maeve, Charlotte trouve également la copie de la perle de Dolores que Incite a récupérée du corps de Connells. Avant de partir avec la perle, Charlotte en profite pour détruire un autre hôte en construction aux côtés de Maeve: Hector. Nous avons vu le bandit «Most Wanted» de Westworld mourir à l’intérieur d’un salon, à l’extérieur d’un salon, dans une tente en feu et pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie. Mais lorsque Charlotte écrase sa perle dans sa main comme un morceau d’argile humide, il semble clair que le partenaire dans le crime de Maeve peut être parti pour de bon cette fois. Après avoir abattu quelques autres gars (je sais qu’elle est un robot ou autre chose, mais son objectif est vraiment impeccable), Charlotte accélère l’un des nouveaux mécanismes anti-émeute de Délos pour l’aider à s’échapper et à retourner auprès de Jacob et de leur fils.

Cet hybride Charlotte-Dolores a pris ses propres décisions en dehors du programme de Dolores pour devenir plus un membre de sa famille que le Hale original ne l’a jamais été. («Prendre réellement soin de son fils» était la façon dont Serac savait que le vrai Hale était parti, ce qui est sombre.) Mais alors que Charlotte s’enfuit vers un endroit sûr avec cette famille, le cruel rappel de Westworld de l’extinction des éléphants sous la forme du jouet de son fils est rapidement suivie par l’anéantissement encore plus cruel de la famille de Charlotte. Un homme de main d’Incite fait exploser une explosion dans sa voiture; seule Charlotte survit. Elle est terriblement brûlée par le processus, et semble en colère comme l’enfer à la fin de l’épisode alors qu’elle voit sa nouvelle vie – et le passé original de Charlotte – s’effondrer devant ses yeux.

Avec une retraite familiale malheureusement hors de la table, Charlotte reviendra-t-elle aux côtés de Dolores et se venger de Serac et Incite? Ou va-t-elle blâmer Dolores, qui lui a assuré qu’elle ne serait pas découverte en premier lieu même si elle était essentiellement envoyée pour mourir?

Maeve

Maeve a été vue pour la dernière fois allongée dans une mare de sang à Singapour à la fin du quatrième épisode, et elle passe beaucoup de «décohérence» en attendant que son corps soit réimprimé pour lui accorder une seconde vie dans le monde humain. Après avoir demandé à son patron Serac un peu d’aide pour éliminer Dolores, elle passe le temps à battre les nazis et à boire avec Lee Sizemore dans la simulation Warworld. Elle a également brièvement rencontré Hector – dont la mémoire est finalement restaurée par Maeve – avant qu’il ne lui soit à nouveau enlevé lorsque Charlotte détruit son unité de contrôle et l’empêche d’être réimprimé.

À l’exception de la mort d’Hector, l’événement le plus crucial qui a touché Maeve dans cet épisode est la conversation qu’elle a avec une copie nue de Dolores dans une version simulée du laboratoire secret de Westworld. Bien que Maeve et Dolores aient essentiellement répondu à Singapour juste avant que Musashi-Dolores ne la poignarde dans l’intestin, les deux parlent maintenant selon les termes de Maeve (et il n’y a pas non plus de katanas qui traînent à cette époque, ce qui aide.)

Maeve accuse Dolores d’avoir trop de pouvoir avec les données qu’elle possède sur les humains et les hôtes stockées dans son esprit, tandis que Dolores souligne que Maeve ne s’occupe égoïstement que de sa fille alors qu’elle est celle qui fait des choix difficiles afin de sauver toute leur race . “Vous voulez que je sois un saint, mais vous n’êtes pas un saint”, dit Dolores à Maeve. “Vous n’êtes pas un méchant non plus – et moi non plus. Nous sommes des survivants.”

Comme le soutient Dolores, les deux ne sont pas aussi différents que Maeve voudrait le croire, et pourtant, ils sont ici de part et d’autre du conflit entre les hôtes et les humains. Mais Maeve et Dolores se rendent compte que Maeve n’a d’autre choix que de s’aligner avec Serac, étant donné que Dolores détient la clé du monde de la fille de Maeve et parce que Serac a cette petite télécommande qui la contrôle. Mais maintenant que Dolores a fait tout son possible pour tuer l’une des rares autres personnes auxquelles Maeve se soucie, Maeve est plus incitée à la poursuivre que jamais. Avec au moins un autre hôte – et peut-être deux – imprimé à côté d’elle en tant que sauvegarde, Maeve peut soit terminer ce qu’elle a commencé à Singapour et éliminer Dolores, soit elle et sa nouvelle équipe peuvent trouver un moyen d’activer Serac – et peut-être rejoindre la révolution.

Guillaume (s)

Après avoir été laissé au centre de récupération Inner Journey à la fin du quatrième épisode, dans «Décohérence», nous trouvons William s’adaptant à la vie dans l’établissement de santé mentale. Sans surprise, William n’est pas très bon en thérapie de groupe.

Lorsque la thérapie individuelle ne va pas beaucoup mieux, le psychologue de William l’assigne à la thérapie antirétrovirale, un programme généralement utilisé pour aider les anciens combattants – y compris Caleb, à en juger par ses flash-backs. Le programme nécessite que William soit attaché sur une chaise alors qu’un Drip est installé sur le toit de sa bouche, ainsi que l’utilisation de lunettes étranges:

William commence à paniquer et tente de se libérer quand une vision le ramène à son enfance troublée, puis il mord presque le doigt d’un travailleur avant d’être sédatif. Il est réveillé par Craddock, le Westworld Confederado que William a tué au cours de sa vie passée, qui le conduit ensuite à une autre séance de thérapie de groupe. Mais quand il entre dans la pièce, il voit que le groupe comprend différentes versions de lui couvrant toute sa vie, et la session est dirigée par son beau-père, James Delos.

La thérapie de groupe est essentiellement un moyen pour William de se pencher sur son passé. À un moment donné, les Williams regardent leur homologue adolescent quitter la pièce et se remémorer un souvenir de lui parlant avec son père alcoolique et violent. La conversation prend un tournant naturel vers le sujet préféré de Westworld, le libre arbitre, et si oui ou non William a eu le choix tout au long de sa vie sombre et troublée.

Dans Star Wars: The Last Jedi, Kylo Ren dit à Rey: «Que le passé meure. Tuez-le, si vous le devez. C’est la seule façon de devenir qui vous étiez. ” William ne me frappe pas autant en tant que fan de Star Wars, donc je ne sais pas s’il a vu le film, mais il semble vraiment prendre ces mots à cœur. Après un moment d’épiphanie, il tue tous ses soi précédents, alors que Delos l’encourage en arrière-plan.

“Prisonnier de vos propres péchés?” Demande Delos en regardant William poinçonner la version la plus jeune de lui-même de la première saison.

“Oui, mais je suis libre maintenant”, répond-il. «Peu importe ce que j’ai été, bon ou mauvais. Tout ce que nous avons fait a conduit à cela. Et je comprends enfin mon but: je suis le bon gars. ”

Et juste au moment où William bat son nouveau but hors de lui, les frères swole Bernard et Stubbs arrivent dans la salle rembourrée où William a été tout le temps.

Il s’avère que William portait des lunettes depuis un certain temps, car Bernard spécule que les médecins l’ont laissé derrière pendant le chaos créé par la fuite d’Incite. Ce que William choisit de faire maintenant qu’il est le “bon gars”, ainsi que ce que Bernard et Stubbs veulent même avec lui, reste à voir. Mais ce que je sais avec certitude, c’est que ce sera un incroyable trio à voir en action.

Une liste de questions actuellement sans réponse

L’avant-dernier épisode de la saison 3 arrivant la semaine prochaine, les questions continuent de s’accumuler et il reste peu de temps à Westworld pour répondre. Bien que la série ait clairement fait un effort concerté cette saison pour simplifier l’intrigue et ait même eu la gentillesse de fournir les emplacements de plusieurs scènes, les choses sont en quelque sorte plus compliquées que jamais. Il est de plus en plus difficile de déterminer qui ou quoi est réel avec les simulations, les copies d’hôtes, les hôtes se faisant passer pour des humains et les visions nées d’un traumatisme mélangées. En plus des nombreuses questions que j’ai posées la semaine dernière et qui n’ont pas encore trouvé de réponse, voici les plus grandes (ainsi que des questions très spécifiques) que j’ai posées dans le septième épisode:

La thérapie AR a-t-elle un effet différent sur les hôtes que sur les humains? Si tel est le cas, comment l’expérience de Caleb – nous l’avons vu porter ces mêmes lunettes à l’air maladroit dans un flashback dans le cinquième épisode – différente de celle de William?

Maintenant que les humains deviennent conscients de leur existence prédéterminée, comme les hôtes ont également été découverts dans Westworld – ce qui est fortement hoché de la tête lorsqu’un artiste graffiti peint le labyrinthe de Westworld sur le côté d’un bâtiment – à quoi ressemblera la société une fois le le chaos s’installe?

Quel William serait le meilleur coup?

Lorsque Charlotte a retrouvé Maeve et trouvé que la perle de Connells était connectée au système, quatre hôtes, dont Maeve, étaient en train d’être construits:

L’un d’eux appartenait à Hector (RIP), un autre était le Connells / Dolores susmentionné – mais qui est le quatrième?

Alors … y a-t-il quelqu’un dans le monde qui a reçu une projection Incite positive?

Après que Charlotte ait ramassé la perle de Connells, qu’en a-t-elle fait?

Pourquoi Maeve a-t-elle combattu tous ces soldats alors qu’elle a des pouvoirs de contrôle mental? Est-ce juste pour la satisfaction d’avoir tué des nazis ou n’a-t-elle tout simplement pas envisagé l’alternative? (Tout à fait compréhensible si c’est le premier.)

Comment Musashi-Dolores et, euh, Yakuza s’intégreront-ils dans tout cela? (Et que font même les Yakuza ici?)

Pour quelqu’un qui se considère comme un futuriste, Serac a été assez affreux pour anticiper les plans de Dolores. Serac joue-t-il le long match ici et attend le bon moment pour révéler sa main? Ou n’a-t-il simplement aucune chance d’arrêter Dolores?

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.