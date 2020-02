De quoi Maradona Gymnastics a-t-elle besoin pour se sauver de la descente

En 90min, nous vous disons ce dont le ‘Wolf’ de La Plata a besoin pour éviter de perdre la catégorie à la fin de la saison.

3. Gagnez tous les matchs restants

Le seul résultat au service de la gymnastique et de l’escrime de La Plata est de gagner. Actuellement il est dernier dans le tableau des moyennes, à six points du dernier qui perd la catégorie. Il reste 39 unités en jeu, sachant que la Super League Cup influencera également le calcul fatidique.

2. Banfield, le rival à atteindre dans le tableau des moyennes

Le ‘Drill’ se divise en trois saisons, comme la gymnastique. Il compte 89 unités, tandis que la gymnastique en a 76. Les mathématiques sont toujours en faveur et Diego Maradona doit profiter de l’ambiance après la victoire contre Independiente.

Aldosivi, Colón, Central Córdoba et Patronato sont ceux qui combattent directement.

1. Aldosivi et la Cordoue centrale peuvent être des alliés impensables

L’équipe de Mar del Plata et l’équipe de Santiago del Estero se divisent respectivement par deux et une saison. Cela les fait monter trop dans le tableau des moyennes en gagnant et chuter bruyamment en perdant. S’ils commencent à avoir des résultats négatifs, la gymnastique pourrait en tirer profit. Si vous continuez d’en ajouter trois, bien sûr.